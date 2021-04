Krigsforbrytelsen og skjønnmalingen

Fra 6. april skal NRK vise Alexander Kristiansens film om frontkjemperne, basert på intervjuer med sju av dem. Undertegnede ble i 2019 sammen med fire andre historikere invitert til å bidra. Da filmen forelå i 2019, pekte vi på at store mangler måtte rettes, hvis vi skulle fortsette å medvirke.

For to uker siden fikk vi en link til en ferdig film.

Det viste seg da at Kristiansen hadde engasjert to nye kommentatorer. Det kan se ut som at disse to, Stein Ugelvik Larsen og Knut Flovik Thoresen, har blitt engasjert i en slags historisk omkamp. Resultatet er forvirrende. På den ene siden kan de ikke ignorere kritikken. Men på den andre kommer de med synspunkter som er vanskelig å stille seg bak.

Det er blitt en film om heltmodige frontsoldaters innsats for Norge mot den blodtørstige bolsjevismen. En film om private skjebner. Ingen av dem angrer selvfølgelig, for har ikke ettertida vist at de hadde rett? Her er det en masse teateralske scener om slit og savn og krigens brutalitet, om manglende opplæring, om brutte tyske løfter. Og masse om troppeforflytninger og uegennyttig innsats på slagmarka mot de røde hordene. Filmskaperne har gasset seg i krigseffekter, blod og gørr, musikalsk tonesatt a-la-Hollywood. Men nesten ingenting om nazisme.

Faktum er at nesten alle frontkjempere var NS-folk og aktive nazister, som kjempet for at Norge skulle være nazistisk. Særlig Stein Ugelvik Larsen, som nå er blitt den bærende fortellerstemmen i hele serien, skaper inntrykk av at vi må forstå hvor urimelig det er at frontkjemperne blir beskrevet som nazister og landssvikere. For var ikke Stalin verre enn Hitler? Var det ikke nødvendig å stå opp mot Stalins “ekspansjonisme”? Og hadde ikke Norge kapitulert i 1940? Som helhet etterlater filmen et motstridende inntrykk av hvordan vi skal forstå disse menneskenes handlinger og deres motiver. Men også forvirrende, fordi enkelte viktige faktaforhold er utelatt.

Filmen gir motstridende svar.

Allerede i omtalen av den første rekrutteringen til Regiment Nordland i januar 1941 får vi vite hva det hele dreide seg om: En rettferdig krig mot bolsjevismen. Men her burde filmskaperne sett litt nærmere på den krigshistoriske kalenderen. Det var ikke kampen mot kommunismen som Himmler ville rekruttere til mens den sovjetisk-tyske ikke-angrepsavtalen ennå var formålstjenlig for Hitler. Det var England. Quisling talte 30. januar 1941 om at “det er England dere nu vil møte”; og at den videre kampen for det pangermanske Europa sto mot «plutokratkapitalistene i vest». Fritt Folk publiserte dette budskapet med store oppslag. Det var disse oppslagene og Quislings tale, som ble lest og overbeviste de første rekruttene. Dette har selvfølgelig ikke vært tidsriktig for frontkjemperne å hevde i ettertid. Men sannheten er at det først var etter angrepet på Sovjetunionen 22. juni 1941 at «jødebolsjevistene» og «kommunismen» og «hjelpen» til Finland kom i fokus for rekrutteringen til Waffen-SS.

Helt kan ikke NS-bakteppet fjernes.

Men filmen som helhet formidler at det var arbeiderbevegelsens skyld. Frontkjemperne sier at de ble medlem av NS og lot seg rekruttere til Waffen-SS på grunn av faren fra kommunistenes innflytelse. Slik blir en NS-myte fra rettsoppgjøret formidlet som sann i filmen. Historikerne har vist at det var fattigdommen og urettferdighetene som skapte den radikale arbeiderbevegelsen, fordi det borgerlige samfunnet ikke kunne godta rett til faglig organisering, sosial og økonomisk rettferdighet. Det var det organiserte streikebryteriet, tukthuslover og militære borgergarder som radikaliserte. Og da krisa kom etter 1930, krevde NS og partiets forløper forbud ikke bare mot streiker, men også mot fagforeninger og klassekamp, ja forbud av Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet, som de mente ville ødelegge det egentlige Norge, med hjelp utenfra, fra jødebolsjevismen i Sovjet. NS mente at den rene, nordiske rase var mer høyverdig enn andre og derfor hadde en biologisk-historisk rett til å herske, slik de mente at det hadde vært før parlamentarismen ble innført i 1884, da staten ble styrt uten innblanding fra vanlige mennesker.

Mange følte seg tiltrukket av et slikt «raserent» og «harmonisk» samfunn, der sosiale konflikter og uro ikke forekom og kunnskapsrike personer av nordisk rase hadde rett til å styre. Det vil si Quisling og hans nærmeste. Det var dette rasebestemte klassebudskapet og den inderlige forakten for det norske demokratiet som fulgte med, som var grunnlag for rekrutteringen til NS på 1930-tallet og som langt på vei formet de senere SS-rekruttenes tankeverden. Det var derfor de valgte å slutte seg til sine meningsfeller i den tyske nazismen. På tross av at de hadde angrepet Norge i 1940. For nazibudskapet fra Tyskland tiltalte dem mer enn det norske demokratiet.

Den tyske nazismen hadde oppstått for å gjenreise tysk storhet og å gi tyskerne en forklaring på nederlaget i første verdenskrig. For å kunne skylde på noen, trengte de syndebukker. Hitler hevdet at Tysklands tap skyldtes forræderi fra sosialdemokratene og særlig kommunistene, som hadde vært mot krigen. Men også fra «mindreverdige» deler av befolkningen, som de hevdet hadde forurenset den germanske rasen og sveket krigsinnsatsen.

Dette ble grunnlaget for en nådeløs forfølgelse innad, av arbeiderbevegelsen, av jøder, rom og andre.

For å gjenskape en sterk stat, måtte germanske folkegrupper fra landområder utenfor landet innlemmes i riket og andre fjernes. Av dette fulgte en ubønnhørlig anneksjons- og utryddelsespolitikk. Først av Rhinland, så av Østerrike med Anschluss, av Tsjekkoslovakia ved hjelp av München-avtalen, gjenoppbygging av hær, flyvåpen og en imperial marine ved hjelp av flåteavtalen med Storbritannia i 1935.

Hitler hadde allerede i boken Mein Kampf fra 1925 tatt til orde for utryddelse av alle hindre. Det var denne politikken som lå til grunn for at norske frontkjempere i 1941 i sine kontrakter ble tilbudt gårder i østområdene etter endt innsats. Ja, hva skulle skje med dem som eide disse gårdene fra før? Disse menneskene skulle vekk, uansett om de var «jødebolsjevister» eller ikke, uansett hva de mente om politikk, religion og uansett etnisitet. Dette var kjernen i utryddelseskrigen i øst, som de derfor må ha ant noe om ennå før de kom til fronten.

Som frivillige tenkte de kanskje ikke over at det betydde massedrap? Men troverdigheten om dette er ikke stor, når de ennå idag ikke vil komme nærmere inn på det. Hvis det ikke hadde vært en Stalin, med terror og fangeleire, så hadde det vært et Tsar-Russland, eller et annet styre der i stedet. Befolkningen ville vært den samme og i veien for Lebensraum. Et slikt Russland ville nazistene uansett kunne anklaget for “ekspansjon” så lenge landet fortsatt insisterte på sine grenser fra 1914.

Filmen promoterer at frontkjemperne innad i Waffen-SS sloss for norske interesser mot den tyske SS-ledelsen.

De ble liksom lurt. Særlig kommer dette til uttrykk i filmens framstilling av edsavleggelsen i Fallingbostel 3. oktober 1941. I filmen nevnes at det ble protester mot å avlegge en slik ed, som avstedkom endringer. Det er en myte. Eden med ubetinget troskap til Adolf Hitler ble ikke endret. Quisling var selv til stede. Sakens kjerne var at nordmenn avla ed til den staten som Norge var i krig med.

Men var Norge egentlig i krig med Tyskland etter kapitulasjonen i 1940? Nei, svarer frontkjemperne. Deres ord om dette veier liksom like tungt som historikernes, slik filmen fremstiller det. Frontkjemperne får fritt utfolde seg ved å påberope kapitulasjonsavtalen fra Trondheim fra 10. juni 1940. Det har ikke nyttet å påpeke for filmskaperne, at våre frontkjempere ikke kunne ha kjent til hva denne avtalen inneholdt før etter krigen. Fordi avtalens innhold først ble kjent gjennom landssviksaken mot Skancke i 1947..

Sannheten er at avtalen ikke spilte noen rolle for om det var krigstilstand mellom Norge og Tyskland. Det var det Hitler som avgjorde.

Det var det Hitler som avgjorde uansett hva andre mente. Det var derfor de norske offiserene som ble internert i 1943, var krigsfanger og ikke politiske fanger. Som krigsfanger hadde de lønn og alle rettigheter etter folkeretten. Hitler opprettholdt krigstilstanden til siste slutt. Ingenting som skjedde i Trondheim 10. juni 1940 kunne endre på dette. Ingen som leste Fritt Folk kunne heller være i tvil om det. Der ble de mange forsøkene som Quisling tok for å overtale Hitler til å slutte fred med Norge bekjentgjort gang på gang, helt fram til vinteren 1945. Hvis Hitler hadde gått med på det, så kunne Quislings Norge delta som alliert med Tyskland og bruke hele sin «vernemakt» til det, altså beordre de vernepliktige. Men det ville Hitler ikke.

Det var nettopp krigstilstanden mellom Norge og Tyskland som gjorde at frontkjemperne måtte være frivillige, som gjorde at deres krigsinnsats måtte skje gjennom det overnasjonale Waffen-SS og ikke kunne skje direkte i den nasjonale tyske krigsmakten eller i «norske» avdelinger. I henhold til den norske grunnloven, var det nemlig forbud mot å delta som soldat for en stat Norge er i krig med. På dette punktet holdt tyskerne seg faktisk til folkeretten..

Frontkjemperne hevder uimotsagt i filmen at det var fryktelig urettferdig at de ble kalt landssvikere og at de ble dømt etter en lovbestemmelse fra 1942, 1944 og 1945, som var gitt tilbakevirkende kraft, i strid med grunnloven. De hopper glatt over at disse lovbestemmelsen alle bygde på straffelovens bestemmelser fra 1902 om forræderi mot statens selvstendighet og sikkerhet. Det var i realiteten til deres fordel at disse lovbestemmelsene fra 1942-45 kom, fordi de senket lovens minste strafferamme slik at det ble mulig å henlegge om lag 40 prosent av sakene, mens bare 22 prosent fikk fengselsstraff og de øvrige ble dømt til bøter med ti års tap av rettigheter. Det som ikke påpekes i filmen er det helt åpenbare: Frontkjemperne argumenterer ikke slik fordi de var spesielt opptatt av grunnlovens bestemmelser mot at lover kan ha tilbakevirkende kraft. De mente jo at de var uskyldige. De hoppet glatt over straffeloven fra 1902 i håp om å påvirke opinionen.

I stedet mente de at det var Nygaardsvold-regjeringen og arbeiderbevegelsen som var de egentlige landssvikerne på grunn av forsvarspolitikken og hendingene rundt 9. april. Det hører med til bildet at langt de fleste fikk sine straffer og bøter sterkt redusert og slapp ut lenge før soningstida utløp.

Alle som én benekter våre sju frontkjempere at de hadde deltatt i krigsforbrytelser.

Det er noe vi ikke kan bedømme ut fra det de har fortalt og ikke fortalt. Det kan knapt være troverdig at de bare hadde vært soldater mot bolsjevismen, som aldri hadde sett eller hørt noe om Holocaust. De blir langt på vei frikjent for dette av Stein Ugelvik Larsen og Knut Flovik Thoresen. Den siste mener at den partisanutryddelsen frontkjemperne deltok i på Balkan ikke var i strid med datidens folkerett, fordi partisanene ikke brukte uniform, slik en stats militærpersonell skulle gjøre, på tross av at det ikke lenger fantes noen stat på Balkan. Nordmennene var dessuten ikke så brutale som vi har trodd, etter hva han som utstasjonert militær har blitt fortalt der nede. Dessuten tror han at bare et mindretall av dem var nazister.

I sum formidler filmen og de to et budskap om at det er vanskelig å kunne kritisere. Det hele var nærmest forståelig.

Er det forståelse av hver enkelts skjebne som er filmens budskap? Kan virkelig frontkjemperhistorien ses som løsrevne, individuelle historier? Hitlers rase- og utryddelseskrig var i seg selv en eneste gigantisk krigsforbrytelse, med mange titalls millioner ofre. Det burde ikke være mulig uimotsagt å hevde individuell uvitenhet eller uskyld, uansett hva man hadde foretatt seg som enkeltperson. For ennå, som intervjuobjekter 73 år etter, med tilgang til all verdens informasjon, fastholder de alle at de handlet rett.

