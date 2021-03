Som norsk-vietnameser har jeg opplevd mye frustrasjon rundt det å se annerledes ut i Norden.

Det har vært vondt å bli konstant minnet på at man ikke er velkommen. For kommentarene har alltid vært der – de som har minnet meg på at jeg ser annerledes ut.

[ «Det er et ekstremt fett privilegium vi innrømmer våre rikeste og minst trengende» ]

Jeg har vokst opp med kinaputter, kinaspagetti, kinavarer, tre små kinesere og japanske sportsbiler folk bare kalte for «riskokere».

Disse ordene eksiterer fremdeles. Og vi har fått et nytt ett på toppen av det hele. «Kinaviruset».

Vær så snill tenk deg om før du slår av en sleivete vits. —

Det har ført til at mange frustrerte mennesker legger skylden på Kinesere, og mot folk som har sør-øst asiatisk utseende. Dette har blitt en grobunn for frustrasjonen og ignoranse, som skaper dårlige holdninger, vold og hat mot sør-øst asiatere i hele verden.

[ «Det er dypt problematisk om de øvre klasser skal kreve innestemme fra dem reformen dreier seg om» ]

Jeg har tidligere skrevet om hvordan det var for mine foreldre da de fant kjærligheten, og hvordan det var for dem når folk ropte etter dem at mamma hadde funnet seg en «kinamann». Jeg har skrevet om hvor tungt det er å måtte oppleve undertrykkende humor.

Jeg vet hvordan det er at folk skal spøke om at jeg spiser katt og hund.

Eller hvordan det er for sør-øst asiatere å bli objektifisert når de går ut på byen.

«Går underlivet deres sidelengs?», «Er det sant at du er trangere enn vestlige?», «Hvor liten er din asiatiske penis?», «Kan du se like bra med så skeive øyne?»

Nå tror frustrerte mennesker at alle som «ser ut som kinesere» har skylden for koronaviruset. —

Jeg har venner om hater å dra ut på byen, fordi de får slengt sånne kommentarer etter seg. Og dette er bare et fåtall eksempler av hva sør-øst asiatere må ha med å gjøre. Det er så sykt ekkelt hvor mye skade dette påfører når man allerede må håndtere usunne skjønnhetsidealer, mannssjåvinisme, kvinneundertrykkelse og hverdagsrasisme.

[ «Nå ser jeg hevnens time nærme seg. For lever vi ikke høydramatiske krisetider akkurat nå?» ]

Nå tror frustrerte mennesker at alle som «ser ut som kinesere» har skylden for koronaviruset. Sør-øst asiatere blir jaktet på, angrepet, banket opp og drept. Denne stygge, farlige fremmedgjøring har skapt hat, frykt og vold mot oss.

Vær så snill tenk deg om før du slår av en sleivete vits. Ditt forvridde syn på oss setter oss i fare.