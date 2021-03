Revurder blåfargen din

Jeg stemte på dem fordi jeg trodde de ville drive en næringsvennlig politikk. Jeg trodde de ville styre etter markedets prinsipper, til fordel for mennesker og muligheter. Jeg trodde de ville bruke skattepengene med omhu og ansvarlighet.

Men jeg tok feil.

Trodde du virkelig at Høyre ville øke offentlig forbruk, statsbudsjettets utgifter, med nesten 50 prosent når du stemte dem inn i regjering i 2013? Trodde du offentlige utgifter ville øke fra 55 prosent til å utgjøre hele 66 prosent av fastlands BNP? Trodde du virkelig at avgiftene ville øke med mange milliarder?

Vi har negativ befolkningsvekst, det fødes for få barn i Norge. Samtidig har vi tidenes eldrebølge på vei. Med andre ord vil kostnadene knyttet til pensjon og helse øke til ekstreme mengder samtidig som statens inntekter vil avta. Spesielt fordi Stortinget vil sløyfe oljen. Og hele pensjonsfondet er i prinsippet allerede lovet bort i fremtidige pensjonsforpliktelser. Sparebøssa er tom, vi kan ikke bare bruke oljepenger hver gang vi ønsker oss en ny velferdsgode.

Hver krone som brukes fra fondet er en krone mindre i pensjon til ditt barn og barnebarn.

Det går ikke å skatte seg til velstand. —

Uavhengig av dette mattestykket øker Stortinget statsbudsjettet år etter år. Slik er det uansett om det er høyresiden eller venstresiden som styrer. Alle formål og budsjettposter får mer. Så for å summere opp: Statlige inntekter reduseres samtidig som utgiftene øker drastisk. Vi blir stadig færre som må betale stadig mer for stadig flere. Dette er ikke bærekraftig. Når alle som lever i dag er klar over dette, blir det umoralsk å late som om problemene ikke er forutsigbare og bare fortsette som før. Og hva gjør regjeringen? De bruker enda mer penger.

Trodde du Høyre hadde kommet til å styre landet og velferdsstatens retning økonomisk kollaps?

Dette er harde ord, ja, men de borgerlige er fullstendig åpen om hvilken retning de styrer skuta. Det blir meldt om i statsbudsjett, perspektivmeldinger, nyttårstaler og selv finansministeren er ute i media og advarer om retningen Norge går i. Regjeringen innrømmer problemstillingen uten å komme med noen løsninger utover å mane til fødepress på kvinner og å forvente at ungdommen må jobbe lengre arbeidstimer og betale mer i skatt. Men vi kan ikke bare øke skatten hver gang vi møter på en utfordring.

Det går ikke å skatte seg til velstand.

Det må kuttes i offentlige utgifter. Dette er ungdommens viktigste politiske sak. Skal vi få de samme mulighetene og den samme velstanden våre foreldre har fått, er vi nødt til å kreve en bærekraftig økonomisk politikk som handler om langsiktighet og nødvendige prioriteringer. Politikerne kan ikke bruke mer penger enn de har. Alle utgifter må betales inn gjennom skatt – om ikke nå, så senere. Politikerne har et ansvar for at samfunnet skal være i økonomisk balanse, uten å sende gjeld og andre forpliktelser videre til kommende generasjoner.

Høyres pengebruk er direkte uansvarlig. Enhver økonomisk konservativ bør revurdere blåfargen sin. Høyre gjør ikke det du stemte dem inn for. Ikke Frp heller. Det er lov å snu. Det er nødvendig å miste tillit. Det finnes alternativ.