Et frirom for overgripere

Koronarestriksjoner frarøver barn vanlig skolegang, deltakelse i fritidsaktiviteter og kontakt med venner. Når barn lever i isolasjon, og med økt familiestress, bruker de nettet for sosial kontakt og bekreftelse. Dette utnytter overgripere.

[ Oi, laga du litt ufrivillig porno? ]

Kripos beskrev før pandemien seksuell utnyttelse av barn og unge på internett som «et stort og voksende kriminalitetsområde». Nå under pandemien har Interpol, forskere og hjelpelinjer for barn og unge varslet en økning i nettrelaterte overgrep mot barn.

Barn blir utsatt for grove seksuelle overgrep uten at det blir oppdaget. —

Seksuelle overgrep kan skje ved at enkeltbarn blir lurt, manipulert og truet til å gjennomføre seksuelle handlinger foran en skjerm. Andre ganger er seksuelle overgrep mer organisert, slik at en overgriper kan sitte hvor som helst i verden og kobles til en forelder som selger bilder av sine barn, eller gjennomfører seksuelle overgrep direkteoverført og på instruks.

[ Overgrep mot barn har økt under koronapandemien ]

Til tross for en økning i antall overgrep mot barn, har ikke dette ført til økt innsats for å bekjempe overgrepene. Interpol antyder heller at korona fører til vanskeligere etterforskningsarbeid, fordi det begrenser bevegelsesmulighetene og politiet blir nødt til å prioritere andre saker.

Dette betyr at internett er et frirom for seksuelle overgrep mot barn. Oppdagelsesfaren er forsvinnende liten, og barn blir utsatt for grove seksuelle overgrep uten at det blir oppdaget eller at de får den beskyttelsen de har krav på. Dette kan vi ikke akseptere.

Nå skal barns rettigheter også gjelde på nettet

Én av tre internettbrukere verden over er barn. Barn bruker internett for å få viktig informasjon, gå på skolen og for å delta i fritidsaktiviteter. Likevel har myndighetenes ansvar for å sikre at barn er trygge på nettet ikke vært tydelig stadfestet fordi barnekonvensjonen ble laget i en tid før internett ble allemannseie.

Dette har FNs barnekomité nå tatt på alvor: De har utarbeidet en såkalt generell kommentar som fastslår hvordan stater er forpliktet til å innfri barns rettigheter – også på nettet. Det bygger på solid kunnskap. FNs barnekomité har snakket med over 700 barn fra 27 land de siste årene, i tillegg til forskere, eksperter og sivilsamfunnsorganisasjoner. Den generelle kommentaren fastslår at det trengs endringer i lovverk, målrettede nasjonale tiltak, mer forskning og økte ressurser.

Internett har altfor lenge vært et frirom for overgripere. —

Våren 2021 skal Justis- og beredskapsdepartementet legge fram en strategi for å forebygge nettrelaterte overgrep mot barn. Redd Barna har store forventninger til at regjeringen med dette får en ny giv til å styrke innsatsen for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Regjeringen må bygge videre på det arbeidet som har vært gjort de senere årene for å gi alle barn en trygg oppvekst.

[ – Jeg får meldinger hver dag fra voksne menn som forteller om overgrep – Jeg får meldinger hver dag fra voksne menn som forteller om overgrep ]

Men det må gjøres mer for å hindre spredning av bilder og filmer som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn, uansett hvor barna bor. Barna må identifiseres, og det må utvikles gode systemer for å sikre at de får hjelp og beskyttelse. Dette krever økt internasjonalt samarbeid, tverrfaglig samarbeid og økte krav til bransjeaktører. Samtidig må det skje forebyggende arbeid der barn er, i lokalsamfunn, enten det er i en norsk kommune eller i en liten bydel i Manila. Når det utvikles løsninger må barn og unge involveres, de har rett til medbestemmelse til hvordan informasjons- og forebyggingstiltak skal utformes. Vi vet av erfaring at tiltak bygget på unges egne erfaringer og løsninger treffer bedre.

Barn trenger opplæring i håndtering av nettrisikoer

Det er 30 år siden internett ble allemannseie, og fortsatt fungerer det som et frirom for utnyttelse av barn. FNs barnekomité med 700 barn, forskere, organisasjoner og eksperter i ryggen har sagt sitt. Nå må Norge iverksette tiltak som kan bidra til å innfri kravene satt i den nye generelle kommentaren: Barn, foreldre, lærere og andre fagfolk må få god opplæring om hva nettrelaterte overgrep er, og hvordan barn best mulig kan håndtere nettrisikoer uten å utsettes for skade.

Barn under offentlig omsorg kan være særlig sårbare for seksuelle overgrep på nettet, og derfor må rettighetsforskriften som er ment til å beskytte barn på barnevernsinstitusjoner ta høyde for at barn også må beskyttes digitalt. Norge må også være pådriver for å utvikle en digital infrastruktur i offentlige tjenester som tar utgangspunkt i barns behov og muligheter for å lære seg å navigere trygt. For at de nasjonale tiltakene skal være kunnskapsbaserte, mener Redd Barna at det må etableres et eget senter for forskning om barns rettigheter, digitalisering og samfunn. Det er viktig at alle som jobber med å lage løsninger for å beskytte barn, snakker med barn for å få råd om hva som trengs. Norge må også engasjere seg i de negative konsekvensene av et EU-direktiv som står i veien for at teknologiselskap skal kunne bekjempe overgrep mot barn.

Internett har altfor lenge vært et frirom for overgripere. Nå må Erna Solberg og statsledere verden over vise barn at rettighetene deres gjelder overalt – også på internett.