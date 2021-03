Glemte dere kvinnedagen, VG og Dagbladet?

8.mars er en kampdag. En vi markerer fordi kvinner verden over fortsatt ikke er likestilt. Vi kjemper for de kvinnene som fremdeles ikke har de samme mulighetene som menn. Som kvinne og feminist er dette verdens største selvfølgelighet.

Jenter blir ulovlig giftet bort, abort er ulovlig og tilnærmet umulig i flere land (selv i vårt eget land ble rettighetene innskrenket), vi tjener mindre, vi blir oftere diskriminert på arbeidsmarkedet, vi blir oftere utsatt for vold og overgrep, vi har færre plasser i politikk og styre, og vi må den dag i dag fortsatt forsvare hvorfor vi er like mye verdt.

Men hos to av Norges største aviser var det ingen kampdag.

Hos dem var alt som vanlig. Hos dem var det slanking, det britiske kongehuset og mageproblemer som skulle prege nyhetsbildet. Saker som åpenbart er langt viktigere enn likestilling. Likestillingen er visst ferdig.

Jeg tok meg også friheten til å kikke innom nettavisene til både VG og Dagbladet, hvor de så vidt hadde en kronikk hver om kvinnedagen.

Som to av Norges største mediehus har de et journalistisk samfunnsansvar for å formidle dagsaktuelle nyheter. Hvordan skal vi lære ungdommen og alle de uengasjerte om kampen vi kvinner står overfor når det ikke en gang er relevant nok for de største mediehusene?

Jeg er flau. Jeg er skikkelig flau over at noen har deltatt på et redaksjonsmøte og bestemt at kvinnekampen ikke fortjener å være på forsiden denne mandagen. Det er ikke rart at kvinner føler seg glemt, forbigått og undertrykt når vi ifølge disse avisene, ikke har noen nyhetsverdi. Dette er hårreisende og totalt uakseptabelt. Vi er ikke likestilt, og det synes jeg dere gjorde et godt poeng ut av for to dager siden.

Dere skal bidra til å reflektere virkeligheten, ikke gjemme den bort. Dere har ikke gjort jobben deres. Jeg håper dere gjør en bedre jobb neste år.