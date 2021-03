Ledsager får være med på fødsel

Dette er et svar på innlegget «Jeg fødte alene»

Ledsager kan være med på keisersnitt, på postoperativ seksjon og komme på besøk på barsel. Det er flere relativt nybakte mødre som den senere tiden har uttrykt sin fortvilelse fordi de ikke fikk ha med ledsager under fødselen.

Det er verdt å merke seg at disse mødrene fødte like etter at landet ble stengt ned på grunn av pandemien og sykehuset innført strenge regler for hvilke ledsagere som fikk adgang.

Etter sommeren 2020 har ledsager fått være med på fødselen på Oslo universitetssykehus. Vi har ikke mottatt en eneste klage etter dette.

Ledsager til fødende ved sykehuset vårt får delta på vanlig fødsel og keisersnitt. Ledsager kan også være på postoperativ seksjon og komme på besøk på barsel.

Videre har ledsagere til pasienter på barselhotellet og ABC mulighet for overnatting sammen med mor og det nyfødte barnet.