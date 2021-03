Barnehageopprøret, dere blir hørt

Dette er et svar på innlegget «Vi har også vondt i magen, Mathilde»

Ja, jeg fikk vondt i magen når jeg leste om situasjonen i en enkeltstående barnehage som Hammerfestgata i Oslo. Det skal ikke være slik at foreldre kvier seg for å sende barna sine i barnehagen, og som Høyres barnehagepolitiske talsperson, tar jeg det svært alvorlig. Nettopp derfor ytret jeg min bekymring når Dagsavisen fortalte om den problematiske organiseringen i Hammerfestgata grunnet areal og koronarestriksjoner.

Les også: Koronakrise i barnehage skapte reaksjoner: Nå blir foreldrene hørt

Men det er selvsagt ikke slik at min bekymring stopper der, slik barnehageopprøret fremstiller det i et innlegg i Dagsavisen. Det er mange andre utfordringer vi må løse i barnehagesektoren.

Jeg er bekymret for de store forskjellene i kvaliteten i barnehagetilbudet.

Jeg er også bekymret fordi altfor mange barnehager mangler et godt og stimulerende språkmiljø, noe som er med å bidra til å gjøre overgangen mellom barnehage og skole enda større for mange barn. I tillegg er jeg bekymret for at det fortsatt er kommuner som har få ansatte og manglende kompetanse hos de ansatte. Det er et politisk ansvar.

I de første årene av barnas liv lærer barn mer enn på noe annet tidspunkt i livet. Årene i barnehagen er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse, og vi vet at en god barnehage gjør overgangen til skole enklere. Lykkes vi med tidlig innsats, øker barnas muligheter for en god fremtid.

Nettopp derfor er Høyre så opptatt av tidlig innsats i barnehage og skole.

Les også: «Nå vet vi mer om hvordan nedstengningen påvirker foreldre og barn, og det bekymrer oss»

Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der. Høyre i regjering har derfor sørget for flere trygge voksne og kvalifiserte ansatte ved å innføre historiens første minstenorm for bemanning i barnehagen. Det stilles nå krav om en voksen per tre barn under tre år, og en voksen på seks barn over tre år. Etter innføringen av bemanningsnormen har over 100 kommuner måtte styrke sin bemanning.

I tillegg har vi skjerpet pedagognormen, og doblet satsning på kompetanseheving av ansatte, slik at barnehagebarna møter flere faglig sterke barnehageansatte i sin hverdag.

Men problemene i barnehagene er ikke løst, selv om vi har gjort mye. Vi er ikke ferdige.

Vi skal fortsatt gjøre mer for å sørge for at barnehagen er en trygg omsorgsarena med gode fang å krype opp i, og en arena for å lære gjennom lek.

For at barnehagebarn skal få den oppfølgingen de trenger, er det viktig med nok kvalifiserte ansatte som kan se dem, gi omsorg og stimulere til lærelyst og utforskertrang.

Vi må derfor styrke rekrutteringen til, og kvaliteten i, barnehagelærerutdanningen. Vi må styrke kompetansen til de ansatte gjennom etter- og videreutdanning, og det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte. I årene fremover har Høyre også et mål om at andelen barnehagelærere og pedagoger skal bli 50 prosent.

Og selv om vi nå har en lovfestet bemanningsnorm, så er det veldig viktig at barnehageeierne, som Oslo kommune, vurderer bemanningsbehovet ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Bemanningsnormen er et nasjonalt tallfestet minstekrav til grunnbemanning, der nøkkelordet er «minstekrav.» Det er forståelig at kommunene trenger noe fleksibilitet til å rette innsatsen der det trengs mest, men de har også en lovfestet plikt til å sikre at bemanningen er forsvarlig.

For å sikre god kvalitet i barnehagen, vil Høyre fortsette å styrke satsingen på flere faglig sterke barnehageansatte. Jeg kan forsikre barnehageopprøret om at de blir hørt! Tidlig innsats starter i barnehagen.