Jobben min er også viktig

Koronadebatten handler ofte om hva som er rett og rimelig, hensiktsmessig og nødvendig. Hvilke behov prioriteres, hva vet vi noe om, og hva blir konsekvensene på sikt? De fleste vil være enige i at vi ikke permitterer allmennleger, tannleger og psykologer av smittevernmessige årsaker. Men at man fortsatt kan få seg en hårklipp og handle på polet er noe mer omstridt.

Jeg har en jobb som ikke anses som samfunnsmessig viktig nok til å kunne fortsette som før. Det gjør meg veldig frustrert, på vegne av en profesjon jeg kjenner godt, og hvor jeg vet mye om de helsemessige og samfunnsmessige gevinstene som våre metoder og oppfølging bidrar til.

Jeg har flere hundre kolleger som igjen har blitt satt på sidelinjen. Fordi personlig trening er å regne som en «fritidsaktivitet». Konsekvensen har nå igjen vært en total nedstenging av treningstilbud, også uteaktiviteter. Heldigvis har det så smått åpnet opp igjen, men vi har sett hvor enkelt det er å avfeie vårt arbeid ved stadige nedstenginger. Flere dyttes inn i en inaktiv hverdag, og settes måneder og år tilbake hva gjelder fysisk og psykisk helse.

Faktum er at trening er viktig for folkehelsa. Kanskje enda viktigere når flere rundt oss opplever mer isolasjon og stillesitting enn før. Ved forrige lockdown var Oslos parker tett besøkt av PT-kunder og trenere som hadde mistet retten til å jobbe og trene inne. Til tross for at ingen smitte kunne spores tilbake til vår treningskjede var det lett å akseptere at det ble stengt. Det var tross alt en del av dugnaden. Og vi gjorde vårt beste gjennom mars, april, mai og juni. Så fikk vi åpne igjen, og gleden var stor. Fra EVO åpnet igjen i juni til november hadde vi over 700.000 besøkende. Og igjen kunne ingen smitte spores tilbake til oss. Men så kom vinteren, og vi måtte stenge igjen. November var kald og regnfull, men vi holdt koken ute med trofaste kunder som tross alt trenger denne treningen for å holde seg i gang. For å holde skader i sjakk, ha noen å snakke med og ikke minst ha en mer balansert psyke, en sterk kropp og et sterkt immunforsvar. Det var tidvis både kaldt og krevende å jobbe ute, men med litt vilje og kreativitet går alt. Vi jobber tross alt med folkehelse.

Så kom enda strengere tiltak. Trenere hadde fått bruke lokaler inne til å trene medlemmer med legeerklæring og dermed et medisinsk grunnlag for at de må få trene. Vi kjenner vel alle nå den dokumenterte positive effekten trening har på den fysiske og psykiske helsen? Spesielt viktig nå, når folk har sittet skjevt på en kjøkkenstol foran en skjerm med teamsmøter dagen lang. Med hele familier som har hjemmekontor og hjemmeskole og som trenger et avbrekk. Da kan trening bety ekstra mye for overskudd og sterk helse.

Vi har derfor stått ute og villig trent de imponerende trofaste kundene våre i minusgrader. Men så ble det stopp.

Det overraskende med situasjonen nå er at dette ikke bare handler om å ikke bry seg om enkeltindivider og deres erfaringer, men om neglisjering av helt grunnleggende forskning på folkehelse. Forholdet mellom fysisk aktivitet og positiv fysisk og psykisk helse kan knapt bevises sterkere.

Det å stenge alle muligheter for PT er å ta muligheten bort fra de som kvier seg for å trene alene. Det er derfor merkelig at myndighetene gjør dette grepet samtidig som de har uttrykt at de ønsker å ta på alvor folks psykiske og fysiske helse i denne pandemien. Hvorfor klarer ikke myndighetene å åpne for utetrening for et av de mest helsefremmende tiltakene vi har sett de siste årene vi vet fungerer – personlig oppfølging av trening? Fysioterapeuter har fått trene klientene sine, hudpleiere og frisører får holde åpent, men personlige trenere som gjerne kan holde flere meter avstand ute får ikke gjort jobben sin, men sidestilles som en fritidsaktivitet på linje med å spille kort. Myndighetene er i bakleksa. De har rett og slett ikke tatt innover seg den rivende utviklingen på dette området, og konsekvensen er at tusenvis av mennesker må betale prisen. Vi opplever så stort sinne og frustrasjon for å ikke bli tatt på alvor. Ikke bli regnet med. Fordi vi vet at våre kunder og medlemmer trenger oss. Trenger å trene, trenger å bli heiet på, trenger noen å snakke med, noen som pusher seg fremover. Trenger å kjenne mestring og få utløp for stress og press.

Og vi trenger jobben vår. Siden mars 2020 har kollegene mine gjort så godt de kan. Med utetrening, hjemmetrening, zoom-trening, instagramtrening og treningsprogrammer sendt i posten. Men det er ikke holdbart i lengden å måtte omstille seg på en måte som senker kvaliteten på arbeidet og som svekker både helse og inntekt.

Nå står vi her maktesløse som en slags ubrukelig gjeng Jane Fondaer som har gjort hobbyen sin til arbeid, og bare venter. Venter på at politikere skal innse at trening er folkehelse. For hvis å stenge, for så raskt å åpne Vinmonopolet igjen, fordi det er å ta fra folk hverdagsgleden, da kan jeg komme på en lang liste av fordeler med å åpne opp for trening også.

Så, når det røde flagget nå er heist så er det på vegne av menneskene vi jobber for hver dag, som velger å investere i egen fysisk og psykisk helse. Fordi de også på sikt vil bidra til å seile skuta Norge videre. Men jeg tillater meg også å flagge på vegne av mine kollegaer som det siste året har strukket seg langt, og som har en viktig jobb å gjøre.