Hvorfor tar du ikke et oppgjør med 22. juli, Siv Jensen?

I politiets drapsoversikt for de siste ti årene mangler 77 drapsofre. 22. juli er ikke med i politiets drapsstatistikk. For noen dager siden brukte Siv Jensen denne statistikken som grunnlag for å si at 37 prosent av drap begått de siste ti årene er av utenlandsfødte. Det er å misbruke statistikken.

Ti år har gått siden 22. juli og fortsatt har verken du eller regjeringa tatt et oppgjør, Siv Jensen.

For fakta er at de siste ti årene er mer enn 20 prosent av drapene begått av en høyreekstrem terrorist. 22. juli var ikke en naturkatastrofe eller noe som tilfeldigvis bare skjedde. 22. juli var et politisk angrep retta mot ungdom på sommerleir som kjempa mot rasisme og hat - og for mangfold og en sosialdemokratisk politikk.

Etter 22. juli lovet vi hverandre «aldri igjen». Men det løftet er ikke holdt. For vi har ikke tatt et oppgjør med tankesettet, hatet og holdningene. De siste åtte årene har en Høyre-ledet regjering lagd større forskjeller mellom folk.

Nettsiden HRS får en million i statsstøtte og sentrale politikere i Frp har blant annet villet fjerne rasismeparagrafen og hatt en splittende retorikk om innvandrere som har bidratt til fremmedfrykt og rasisme i det norske samfunnet. Kan du med hånda på hjertet si at partiet ditt og regjeringen dere var en del av, har tatt et oppgjør med 22. juli, Siv Jensen?

Det er ikke sikkert at du bevisst bruker en statistikk som ikke tar med ofrene etter 22. juli og som dermed ikke stemmer. Men det er en del av problemet at du i det hele tatt sier at regjeringen må ta tak i at «37 prosent av drap er begått av utenlandsfødte». For det at mennesker havner utenfor og ender opp med å begå kriminelle handlinger har ingenting med om de er født i Norge eller ikke.

Det handler om at vi som samfunn svikter og ikke har velferdsordninger som tar vare på alle.

I motsetning til Frp vil vi i AUF i Oslo bekjempe fattigdom gjennom en sterkere velferdsstat. Vi vil at de med mest skal betale mer skatt til fellesskapet og vi vil ha eiendomsskatt for å minske forskjellene mellom folk.

Vi vil ha gratis aktivitetsskole og skolemat for å sørge for at alle barn har like muligheter til å lære og ta del i fellesskapet. Vi vil sikre en bedre integrering gjennom forutsigbarhet til de som kommer til Norge. Alle skal ha muligheten til å drive med fritidsaktiviteter, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok.

Og viktigst av alt, alle skal ha en jobb å gå til. Det er det viktigste for å sørge for at ingen faller utenfor. For vi skal stille krav og vi skal stille opp, Siv Jensen. Vi kjemper hver dag for å ta et oppgjør med rasismen, hatet og tankesettet som på den 22. juli tok livet av 77 mennesker. Vi vil hver eneste dag kjempe for et samfunn der ingen faller utenfor. Det håper jeg du vil bli med på, Siv Jensen.

