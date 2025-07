14 år med sorg 

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dette er den fjortende.

Maja Vestad. Foto: Maud Hol / UiO Kristin Bergtora Sandvik. Foto: Maud Hol / UiO

Over hele Norge huskes og oppleves de årlige 22. juli-markeringene på ulike måter, samtidig som minnet rundt 22. juli hele tiden er i endring. Rettssak etter rettssak endrer hvordan vi tenker om rettferdighet og straff for gjerningsmannen. Det har vært flere terrorangrep etter 2011 med konsekvenser som både ligner og skiller seg fra 22. juli, men som stadig aktualiserer følgende spørsmål: hvordan minnes hendelser som både treffer bredt og veldig konkret?

Den offentlige samtalen om minnet av 22. juli fokuserer ofte på de byråkratiske prosessene for å få på plass, og vedlikeholde, offentlige minnesmerker. Dette gjelder for eksempel de 53 steinsøylene laget av kunstneren Nico Widerberg i hjemkommune til de som ble drept, eller minnelunder, parker, plasser, gulv, trapper og stier, i stein, marmor, betong, bronse og ulike bergarter, slik det blant annet er på Frosta, i Hole, og i Trondheim og Oslo kommune. Disse minnestedene er offisielle og ment å vare. De skal hjelpe oss med å huske terrorangrepet – sammen – og skal symbolisere verdier knyttet til solidaritet, kjærlighet og demokrati.

Annonse

Men 22. juli huskes ikke bare gjennom offisielle initiativer. I vår forskning på de rettslige, byråkratiske og offisielle ettervirkningene av 22. juli har vi kartlagt en rekke andre måter som 22. juli minnes på. Disse initiativene og minnesmerkene tar mindre plass i offentligheten, men har en helt egen kraft og påvirker hvordan 22. juli forvaltes i både det konkrete og det kollektive minnet. Vi kaller det mikrominner.

Mikrominnelandskapet består av ting, ord, lyder, arrangementer og steder som ikke er i regi av det offentlige, men som er skapt av mennesker som ønsker å huske. Kartet over disse dekker hele Norge fra nord til sør, og består av så mange lokale «mikrominner» at de utgjør et eget sorgens landskap. Samtidig er de ofte også verdiorienterte og ment å opplyse om hendelsene som fant sted denne mørke dagen, hvem det var som ble rammet, og hva de brydde seg om.

Hendelsene 22. juli har satt dype spor i norsk kultur.

Mikrominnesmerker etter 22. juli finnes på kropper, som tatoveringer og klær. Ofte knyttes disse til konkrete personer eller de verdiene som ble forsøkt bekjempet under angrepene. Rett etter 22. juli ble eksempelvis russedresser et lerret for noen av de som ønsket å minnes døde venner, og mange har i ettertid tatt tatoveringer sammen med andre som også ønsker å minnes. Ved å ha slike minnesmerker på kroppen bærer man minnet av 22. juli videre. Disse tingene kan tas fram iblant og brukes til å starte en samtale med andre.

Noen mikrominnesmerker fantes kun en kort periode og er nå nesten glemt, som sanger og dikt som gikk til inntekt for gjenopprettingsarbeidet på Utøya. Andre igjen er ment å vare og til for å brukes, som treningshaller og redningsbåter, hvor minnet forvaltes og fornyes gjennom aktiviteter og stadig nye og yngre brukere. Gjennom fond, stipender og priser knyttes også minnearbeid til utdanning og politisk aktivitet.

Annonse

Hendelsene har satt dype spor i norsk kultur: 22. juli er bredt tematisert i bøker, filmer, podkaster og teaterforestillinger. De overlevende og etterlatte har skrevet mange bøker om egne opplevelser, om de som er borte, og om sorg og savn.

Det finnes også eksempler på at aktiviteter, for eksempel svømmekurs, er minnet i seg selv, da å benytte seg av dem er å utføre minnearbeid, og forvalte minnet av enkeltmennesker videre.

Utenfor Norge finnes brønner, trær, benker, plaketter, og fond til minne om ofre for 22. juli, og på nett finnes digitale minnesider. Disse viser oss at 22. juli – og sorgen over dette – går på tvers av landegrenser og er tilgjengelig også for de som oppsøker dem.

For noen har et helt liv gått siden 22. juli 2011. Babyer som ble født den sommeren er ungdommer nå. For de fleste barn, tenåringer og voksne som selv husker 22. juli har livet gått videre. For noen er imidlertid 22. juli 2011 som i går – og vil alltid være som i går. Disse forskjellene lever vi med, og de skal vi fortsette å leve med, og anerkjenne, i årtier fremover.

Annonse

Minnepraksisene og stedene som vi har nevnt her står i kontrast til det nasjonale minnearbeidet. Det nasjonale minnestedet ved Utøya, svøpt i betong, er noen år gammelt nå. Et monument for regjeringskvartalet er omsider valgt, men ikke vedtatt. Mikrominnesmerker spiller en viktig rolle når tiden går og avstanden til hendelsene blir større, og det offentlige minnet av 22. juli preges av byråkratiske prosesser.

Dette er fordi de finnes i hjemmene og hjertene, parkene og gatene. Så kan vi dele dette kartet og ta det med oss når vi minnes at det har gått 14 år siden den fryktelige dagen.