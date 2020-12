1. Hører øya Ven til Sverige eller Danmark? Sverige



2. Hva heter øygruppa hvor Aust- og Vestvågøy ligger? Lofoten

3. Hva er Benguelastrømmen? En kald havstrøm langs vestkysten av det sørlige Afrika



4. Hvem ville Paul McCartney trøste da han skrev sangen «Hey Jude»? John Lennons sønn Julian (sangen het opprinnelig «Hey Jules»)



5. Hva er tarokk? Et kortspill



6. I hvilken by ble hurtigløp på skøyter arrangert under OL i 1994? Hamar



7. Hvem skrev musikk og sangtekster til musikalen «Annie Get Your Gun»? Irving Berlin



8. Hvem ble kalt «The Lady with the lamp»? Florence Nightingale



9. Hvilket dyr heter canis lupus på latin? Ulv



10. I hvilket land har lokale tilhengere reist en stor byste til ære for Frank Zappa, til tross for at han aldri besøkte landet eller hadde noen forbindelse med det? I Litauen (Vilnius)

Svar på Dagsavisen-quiz 20. desember