– Som en offentlig person var det viktig for meg å begrunne mitt valg – og samtidig slippe å måtte forklare meg for alle jeg møter. De negative meldingene gikk veldig inn på meg i et par dager, men så bestemte jeg meg for å ignorere dem. De er ikke verdt det. Jeg synes bare synd på disse kritikerne, som er godt utdannede kvinner og menn – født og oppvokst i Norge, men som fortsatt ikke skjønner hvor høyt ytringsfrihet og respekt for andres valg verdsettes her. Jeg er sikker på at flere av dem ikke engang gadd å lese hele innlegget mitt, men kommenterte ut ifra fortolkninger og baksnakking, sier Cukurkaya.

Også privat har meldingene strømmet inn, til langt på natt.

– De gikk blant annet ut på at jeg var «en skam for tyrkere», «en skam for muslimer» – «hvem trodde jeg at jeg var» – og noen «talsperson for muslimske kvinner var jeg i hvert fall ikke». Det mest skuffende er at mye av det kommer fra norske kvinner – med innvandrerbakgrunn. Noen mente også at det å stå fram med mitt valg var en gavepakke til rasistene. Det føles nytteløst å forklare, når folk heller vil tro på sladder og baksnakk – enn på det de leser.

Over 40 «likes»

«Jeg bryr meg ikke om du går med hodeplagg eller ei, men kjenner at det gir avsmak når du stadig vekk framstår som en person som representerer minoritetskvinner. Du er ingen representant for meg! Jeg opplever deg som en PR-kåt og oppmerksomhetssyk dame! Du bor tross alt i et fritt land. Alt det du foretar deg trenger ikke å gå gjennom sosiale medier», kommenterte Emine Akteke, lærer i drammensskolen, under Cukurkayas facebookinnlegg.

Akteke er ikke med på at slike innlegg kan bidra til at ikke flere muslimske kvinner tør å delta i det offentlige ordskiftet. Utover det ønsker hun ikke å utdype sin kommentar på trykk, men sier til Dagsavisen Fremtiden at hun står inne for det hun har skrevet.

Blant de mer enn 40 facebookbrukerne, alle med tyrkisk herkomst, som har klikket «like» under Aktekes kommentar er Mustafa Gezen – som sitter i styret for den tyrkiske menigheten på Bragernes.

– Vi støttet Havva da hun argumenterte for sin rett til å bruke hijab i alle sammenhenger, og at det ikke skulle være noe hinder for deltakelse i samfunnet eller yrkeslivet. Når hun lager en stor sak av at hun tar den av seg også, er det flere som mener hun er ute etter PR.

Gezen sier han respekterer at kvinner selv må få velge om de vil bruke hijab eller ikke, men påpeker at Havva var en av få kvinner i sitt tyrkiske miljø som brukte hijab.

– Jeg har kjent Havva veldig lenge og synes hun er et godt menneske. Når jeg ser nærmere på Aktekes kommentar ser jeg at den er litt slem, men jeg er enig i at denne saken ikke fortjener så mye oppmerksomhet. Hvis du er godt integrert i Norge burde denne debatten være unødvendig. Min kone og mine døtre gjør da ikke noen sak ut av at de ikke bruker hijab.

Skal tåle det

Havva Cukurkaya har vært sykemeldt i nesten en måned på grunn av utbrenthet og magesår. Med hijab på hodet har hun kjempet for å få med seg flere innvandrerkvinner ut på tur med Turistforeningen, der hun er fagsjef for inkludering. Hun ville vise at i Norge er det helt naturlig for kvinner å delta i samfunnet på lik linje med menn. Hennes arbeid har vakt nasjonal oppmerksomhet – og både tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) – og selveste dronning Sonja – har vært med Cukurkaya og damene på tur. Dagsavisen Fremtiden var også med i 2015, under overskriften «Med hijab og fiskestang».

– Jeg takker for støtten og rausheten fra Mustafa og de andre da jeg argumenterte for å delta i samfunnet, som alle andre, iført hijab. Men jeg har aldri bedt om tillatelse fra noen – verken da eller nå. Jeg vil minne om at det er takket være deres tåpelige kommentarer denne saken ble så stor. De får takke seg selv.

Cukurkaya blir oppgitt over at noen til og med kritiserer at hun skriver at hun også har en norsk identitet. De mener hun er blitt «for norsk».

– Min identitet er både tyrkisk, muslimsk og norsk – det er en berikelse. Hvis det å ha blitt «for norsk» betyr å ta del i samfunnsdebatten og ha en jobb, ja, da er jeg bare stolt av det. Men jeg er fortsatt meg, og en troende muslim. Du vil for eksempel ikke få se meg full på et utested eller i bikini på stranda, sier Cukurkaya, som i dag er alenemor med tre barn.

Hun angrer slett ikke på at hun tok av seg hijaben.

– Det føles helt riktig og ungene mine er stolte av meg. Det er det viktigste. Jeg har også fått en hel masse positive og støttende meldinger, så dette skal ikke knekke meg, lover hun.