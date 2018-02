Høyspente nordmenn vil ha elbil

Bil og motor

– Det er rundt 150.000 elbiler på norske veier nå, vi trenger 400.000 i 2020 hvis vi skal nå de politiske målene, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Anledningen er presentasjonen av den første nordiske elbilundersøkelsen, kalt Nordisk bilbarometer.

Kan nå målet

Beregninger basert på undersøkelsen antyder at det kan skje, altså at elbiltakten i Norge er høy nok til å nå målet om at alle nye biler som selges i 2025, er nullutslippsbiler.

For nær halvparten av alle som går med planer om å kjøpe ny bil i 2018 ønsker seg elbil, viser undersølsen. Hvis man legger til grunn et bilmarked som holder seg på nivå med 2017, blir det cirka 70.000 nye elbiler, noe som er vel dobbelt så mange som det ble solgt i 2017, da elbilene hadde en markedsandel på 21 prosent.

Usikkerhet levering

– Man skal huske på at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom det folk sier i en undersøkelse, og det de faktisk gjør. Undersøkelsen viser likevel at det er et sug etter elbil i Norge, sier John Lauring Pedersen, administrerende direktør i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Christina Bu trekker fram et rent praktisk problem.

– Det er usikkert om bilprodusentene faktisk klarer å levere nok biler, selv om det i år kommer flere helt nye modeller.

Ventelister

Eksisterende elbiler som Hyundai Ioniq, Volkswagen e-Golf og Opel Ampera-e har ventelister fordi fabrikkene ikke klarer å produsere biler nok til å tilfredsstille etterspørselen i Norge.

Anita Svanes hos den norske Volkswagen-importøren sier at det nå er mellom åtte og ti måneders ventetid på e-Golf. På Ampera-e er det mer enn ett år, og på Ioniq rundt ett år.

Flere av de nye elbilmodellene som kommer på markedet i år, har lange lister med interessenter. Godt over 3.000 norske kunder har betalt 20.000 kroner for å sikre seg en plass i leveringskøen til Audi e-tron quattro.

I tillegg skal det være 5.000 til som har vist interesse for modellen. Audis nye sjef i Norge, Elin Sinervo, tror de skal klare leveringene uten for mye forsinkelser.

Funksjonelle barrierer

– Vi har et godt samarbeid med fabrikken. Etterspørselen er stor i Norge, men vi er lovet god tilgang på biler. Vi har hatt besøk av toppledelsen flere ganger, og det er mye prestisje i dette produktet, sier hun.

Det samme er beskjeden fra Jaguar som kommer med I-Pace til sommeren. Nissan som hvert øyeblikk er klar med en ny generasjon Leaf, sier de leverer i mai til juli, avhengig av utgave, på en bestilling i dag.

– Realistisk sett tror jeg på 50.000 til 55.000 elbiler i år, sier Bu i Norsk elbilforening, noe som vil være en markedsandel på rundt 30 prosent hvis salget blir som forventet i personbilsektoren.

– Det som positivt i Norge, er at det stort sett er rent funksjonelle barrierer som får folk til å kjøpe noe annet enn elbil, ikke emosjonelle, sier Pedersen i Opinion.

Viktige faktorer

Undersøkelsen viser at det er rekkevidde og lademuligheter som er de største ankepunktene. Dette er ting som kommer til å bli bedre gjennom stadig utvikling av batteriteknologi og utbygging av ladeplasser. Av de spurte sier 23 prosent at de ikke tror elbiler er mer miljøvennlige enn andre biler, mens 20 prosent mener elbilene er for dyre.

– I Norge er vi ikke like opptatt av pris som i de andre nordiske landene, sier Pedersen.

Dette henger selvsagt sammen med avgiftsfritaket på nullutslippsbiler i Norge. Ellers i Norden er det prisen som er det store problemet. Disse landene har da heller ikke de samme insentivene som Norge, hvilket gjør elbilene dyre sammenlignet med dem som går på fossilt drivstoff.

– Barometeret viser at Norge er modent. Jeg ble overrasket over hvor mange elbilinteressenter det er i Norge. De andre nordiske landene sakker akterut på grunn av få virkemidler, sier Bu.

Hvis de politiske målene ikke nås her til lands, mener Bu man i hvert fall ikke kan skylde på forbrukerne.

– Husk at elbilen har gått fra en markedsandel på tre prosent til 25 prosent på noen få år. Norge viser hva man kan få til når man bruker de riktige virkemidlene. Nå er det viktig at bilprodusenter og myndigheter i andre land tar dette på alvor. Både når det gjelder å bygge kapasitet på fabrikkene og legge til rette for brukerne gjennom tilstrekkelig med ladeplasser. (NTB Tema)