Noen ganger har kåringene blitt veldig rare. Særlig 70-tallet var noe for seg selv. Men hvert år siden 1964 har en jury stemt fram Årets bil i Europa. Antallet representanter er styrt av størrelsen på bilmarkedet og bilindustrihistorien i hvert land. Norge har én representant. I år kåret juryen Jaguar I-Pace som vinner – med et skrik. Bilen fikk 250 poeng, det samme som sportsbilen Alpine A110, men totalt sett var det flere i juryen som hadde Jaguaren på førsteplass

Seremonien blir holdt på på bilutstillingen i Genève i begynnelsen av mars hvert år. Ser man bakover i historien, har Årets bil-juryene gjort en rekke valg som for ettertiden framstår som mildt sagt merkelige.

Lavmål

– Det virkelige lavmålet må ha vært i 1979, da de bestemte seg for at Simca Horizon var vinneren. En bil som knapt noen har brydd seg om siden. Den kom foran Fiat Ritmo, som hadde en designmessig riktig 80-tallslook og var en veldig god bil i samtiden. Og ikke nok med det, på tredjeplass kom Audi 80, som på mange måter er starten på Audi slik vi kjenner merket i dag, sier Karl-Eirik Haug, biljournalist, forfatter og redaktør for Carl’s Cars.

Han påpeker at samme fabrikant, Simca, står for en like merkelig førsteplass et par år tidligere. Da ble Simca 1307/1308 valgt foran BMWs 3-serie, altså den aller første 3-serien. Haug synes 70- tallsvinnerne spriker i alle retninger, men at juryene skjerpet seg på 80-tallet.

– Samtidig er jo dette som en fest der den aller styggeste har sjansen til å bli løftet fram. Listen over vinnere er full av overraskelser og kan diskuteres femti år senere, det er jo morsomt.

Fiat best

Haug mener det er fort gjort å glemme at Årets bil faktisk er en konkurranse preget av smak og behag, ikke eksakt vitenskap, og at resultatene ikke nødvendigvis er «rettferdige». I tillegg er dette en europeisk kåring der mange av bilene kan virke en tanke eksotiske for folk oppe i nord.

Saab vant for eksempel aldri, mens Volvo fikk sin første utmerkelse i fjor, med Volvo XC40. Flest førsteplasser har Fiat med ni, fulgt av Renault med seks.

– Det er en gøyal liste. Jeg blir glad når jeg ser vinnere som Porsche 928 og Fiat Tipo. Ser man nedover listen, finner man dessuten en rekke biler som vekker minner, og som det hadde vært moro å eie.

1966 – et perfekt år

Det stilles visse krav til bilene som skal være med på kåringen: De skal ha blitt lansert i løpet av de 12 månedene før kåringen finner sted. De trenger ikke å være europeiske, men må være i salg i minst fem europeiske land og ha et salgspotensial på minimum 5.000 biler per år.

– Man skal også huske på at kåringe skjer når bilene er nye. Det er interessant å se at bilkundene over tid ikke alltid er enige med juryen. Juryen ser ofte ser ut til å være mest opptatt av innovasjon og design, mens det viser seg at kjøperne ofte ser etter andre ting, sier Haug.

Det kjedeligste året mener han er 1982, da Renault 9 stakk av med seieren.

– Modellen er en av få Renaulter totalt blottet for innovasjon.

Mens det perfekte året er 1966.

– Renault 16 lå ti år før de andre bilene på innovasjon, og bilene som følger på de neste plassene er Rolls-Royce Silver Shadow og Oldsmobile Tornado. Det er ganske tøft.

Kåring kan ikke garantere en modells suksess. Mange av merkene som har vunnet, finnes ikke lenger. Noen forsvant til og med ganske fort etter at de vant, som NSU og Simca.

Jaguar hentet altså sin alle første topplassering i kåringen i år, og I-Pace var den andre elbilen som fikk æren, etter at Nissan Leaf vant i 2012. (NTB Tema)

Årets bil 1964-2019

1964: Rover 2000

1965: Austin 1800

1966: Renault 16

1967: Fiat 124

1968: NSU Ro 80

1969: Peugeot 504

1970: Fiat 128

1971: Citroën GS

1972: Fiat 127

1973: Audi 80

1974: Mercedes 450S

1975: Citroën CX

1976: Simca 1307-1308/Chrysler Alpine

1977: Rover 3500

1978: Porsche 928

1979: Simca/Chrysler/Talbot Horizon

1980: Lancia Delta

1981: Ford Escort Mk. III

1982: Renault 9

1983: Audi 100

1984: Fiat Uno

1985: Opel Kadett/Vauxhall Astra

1986: Ford Scorpio/Granada Mk. III

1987: Opel Omega/Vauxhall Carlton

1988: Peugeot 405

1989: Fiat Tipo

1990: Citroën XM

1991: Renault Clio

1992: Volkswagen Golf

1993: Nissan Micra

1994: Ford Mondeo

1995: Fiat Punto

1996: Fiat Bravo/Brava

1997: Renault Mégane Scénic

1998: Alfa Romeo 156

1999: Ford Focus

2000: Toyota Yaris

2001: Alfa Romeo 147

2002: Peugeot 307

2003: Renault Mégane

2004: Fiat Panda

2005: Toyota Prius

2006: Renault Clio

2007: Ford S-Max

2008: Fiat 500

2009: Opel/Vauxhall Insignia

2010: Volkswagen Polo

2011: Nissan Leaf

2012: Chevrolet Volt/Opel Ampera

2013: Volkswagen Golf

2014: Peugeot 308

2015: Volkswagen Passat

2016: Opel Astra

2017: Peugeot 3008

2018: Volvo XC40

2019: Jaguar I-Pace