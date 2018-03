dagsavisen.no

– Økonomiske innsparinger kan ikke veie tyngre enn faglige hensyn, sier Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet.

Torsdag møtte hun helseminister Bent Høie, som inviterte Legeforeningen, Jordmorforbundet og Sykepleierforbundet til et møte. Det har vakt protester i fagmiljøene etter at det ble kjent at Haukeland universitetssjukehus planlegger å sende en del av kvinnene hjem bare seks timer etter fødsel. I en serie artikler har Dagsavisen satt søkelys på mangelfullt tilbud før eller etter fødsel og et tilbud som varierer sterkt fra sted til sted.

Les også: Kortere liggetid etter fødsel: Fagfolk frykter alvorlig sykdom og spedbarnsdød

Svak oppgang

Høie leverte ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at det ble 46 flere årsverk for jordmødre i fjor. For helsesøstre var veksten på 146 årsverk. Hvor mange av helsesøstrene som jobber på helsestasjoner og hvor mange som jobber med andre områder enn barselomsorg – for eksempel i skolehelsetjenesten – er det imidlertid ikke oversikt over.

– Dette betyr at barselomsorgen blir styrket og at oppfølgingen av nyfødte barn og nybakte mødre blir enda bedre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsingen, sa Høie.

Men jordmorforbundet er ikke imponerte over økningen i antall jordmødre og helsesøstre.

– Tallene som er lagt fram i dag viser at kun 20 prosent av landets kvinner får hjemmebesøk av jordmor på tross av en beskjeden vekst i jordmorårsverk til 424 de senere år. Det er nær 60.000 fødende årlig. Regnestykket understreker behovet for strakstiltak med en forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten, sier Schjelderup-Eriksen

Les også: Norge bryter med WHOs baby-råd.

Må følge reglene

Schjelderup-Eriksen mener helseministeren sendte et klart budskap til helsedirektørene om at barselretningslinjene skal følges.

- Et samlet fagmiljø var samstemt om at liggetid på 6-24 timer ikke er medisinsk anbefalt for landets fødende og at faglige hensyn må veie tyngre enn økonomiske innsparinger. Det er ikke mulig å spare seg bort fra forsvarlighetskrav. Jordmødre må få forutsetninger for å opprettholde lav mødre- og spedbarnsdødelighet også i framtiden, sier Schjelderup-Eriksen til Dagsavisen.

Les også: Ordførere gjør opprør mot dårlig tilbud til nyfødte

Les også: Sparer på barselomsorg

Les også Dagsavisens leder: Nyfødte som salderingspost