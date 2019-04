Barr: Trumps valgkampstab samarbeidet ikke med Russland

Barr holdt torsdag en pressekonferanse om Muellers granskingsrapport.

– Den grundige etterforskningen viser at det ikke var noen form for samarbeid eller samhandling mellom president Donald Trumps valgkampstab eller andre amerikanere og Russland under presidentvalget i 2016, sa Barr.

– Det burde alle amerikanere være takknemlige for å få vite, sa han videre.

Han understreker at Det hvite hus har samarbeidet fullt ut med Muellers granskning.

Uttalelsene er en gjentakelse av det Barr skrev i sitt fire sider lange sammendrag om rapporten. Barr publiserte dette to dager etter at spesialetterforsker Robert Mueller 22. mars leverte sin sluttrapport.

Mueller hadde da gjennomført en 22 måneder lang granskingen av antatt russisk valginnblanding.