Stressmestring gjennom økonomisk restrukturering

Økonomisk stress er en utfordring mange møter i hverdagen, og denne typen stress kan ha direkte innvirkning på både psykisk og fysisk helse. Når økonomien er uoversiktlig og bekymringene for regninger, lån og uforutsette utgifter tar overhånd, kan det føre til søvnløshet, konstant uro og til og med fysiske plager som hodepine og muskelsmerter.

For å forebygge slike helseplager er det viktig å ta grep om den private økonomien på en strukturert måte. Derfor gir vi fra Santander deg noen anbefalte tiltak som kan bidra til en helhetlig økonomisk mestring, slik at du både får bedre kontroll over økonomien og reduserer den økonomiske stressfaktoren.

1. Sett opp et realistisk budsjett

Det aller første steget for å få orden på økonomien er å lage et budsjett. Et budsjett hjelper deg med å kartlegge inntekter og utgifter, slik at du får en oversikt over hvor pengene faktisk går.

Start med å notere faste utgifter som husleie, strøm og forsikringer, og før deretter opp variable utgifter som mat, transport og fritidsaktiviteter. Når du har et klart bilde av din økonomiske situasjon, kan du identifisere områder der du eventuelt kan kutte ned på unødvendige kostnader. Et godt budsjett gir en trygghet, fordi det reduserer usikkerheten og lar deg planlegge fremover med klare mål for sparing og utgifter.

2. Bygg en nødoppsparing

En økonomisk buffer er essensiell for å håndtere uforutsette hendelser. En nødsituasjon kan være alt fra uventede bilreparasjoner til helserelaterte kostnader. Ved å sette av en fast sum hver måned, bygger du gradvis opp en nødoppsparing som kan dempe den plutselige økonomiske belastningen.

Å vite at du har en økonomisk krisebuffer, kan bidra til å senke stressnivået betraktelig, siden du ikke lenger føler deg maktesløs overfor uventede utgifter.

3. Prioriter egenomsorg og mental helse

Når økonomien er i ubalanse, er det lett å glemme egen helse. Stresset som følger med økonomiske bekymringer kan fort påvirke både den fysiske og psykiske helsen negativt. Det er derfor viktig å sette av tid til egenomsorg.

Egenomsorg kan innebære daglig fysisk aktivitet, meditasjon, eller bare å ta seg tid til å slappe av med en bok eller en hobby. Ved å prioritere mental og fysisk helse, bygger du en robust plattform som gjør det enklere å takle andre utfordringer, inkludert de økonomiske.

4. Søk profesjonell rådgivning

Det kan være svært nyttig å konsultere en økonomisk rådgiver eller en finansiell coach når du føler at situasjonen har blitt for kompleks. En profesjonell kan hjelpe deg med å analysere din nåværende økonomi, identifisere potensielle problemer og foreslå konkrete tiltak for å få bedre kontroll.

Rådgivere kan også bistå med å sette opp et budsjett, lage en spareplan og vurdere hvilke tiltak som vil gi best effekt på lang sikt. Ofte kan et eksternt blikk bidra til å se muligheter som du selv har oversett.

5. Vurder refinansiering som et verktøy for økonomisk restrukturering

Når du har etablert en stabil base med budsjett, nødoppsparing og profesjonell rådgivning, kan det være aktuelt å se nærmere på refinansiering som en videre strategi.

Refinansiering innebærer å samle flere lån og kreditter til én samlet avtale, noe som kan gi lavere månedlige utgifter og en bedre oversikt over gjeldssituasjonen. For eksempel tilbyr refinansiering gjennom Santander en løsning der du kan samle din eksisterende gjeld. Dette kan være et verdifullt verktøy dersom du har flere mindre lån med høye renter som skaper en økonomisk belastning.

Ved å samle gjelden reduseres antallet forfallsdatoer, og du oppnår ofte en lavere samlet rente. Det kan bidra til at du får bedre økonomisk balanse, noe som igjen gir en positiv effekt på helsen din.

Låneeksempel

Refinansiering: Effektiv rente 9,80 %, kr 144 000, over 10 år, kostnad kr 78 549, totalt kr 222 549

Etableringsgebyr kr 950, Termingebyr kr 30

En helhetlig tilnærming for et bedre liv

Å redusere økonomisk stress handler om å se helheten i både økonomien og helsen. Ved å ta grep tidlig, enten gjennom et velutformet budsjett, oppbygging av en nødoppsparing, prioritering av egenomsorg eller profesjonell rådgivning, legger du grunnlaget for en mer robust økonomisk hverdag. Til sammen gir disse tiltakene deg verktøyene du trenger for å møte både økonomiske og helseutfordringer med større trygghet og ro i sinnet.





