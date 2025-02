VPN-tjenester: Hvilken er best? 6 Tjenester vurdert!

VPN-tjenester har blitt viktige verktøy for mange nettentusiaster de siste årene. Enten du vil holde aktiviteten din på nett skjult for andre, eller vil få mulighet til å se geoblokkert innhold hos strømmetjenester, kan en god VPN hjelpe deg. Men med et hav av alternativer, hvilken VPN-tjeneste bør du velge? Vi testet 6 populære alternativ for å finne ut av nettopp det!

Using a VPN on a laptop. Web page concept with VPN connection and world map, emphasizing global online security and privacy Hvilken VPN bør du bruke? (vlado85rs/Getty Images)

Hvilken VPN er best?

VPN-tjenesten vi har kåret som best er NordVPN, kort etterfulgt av Surfshark. Det er flere alternativer som er verdt å sjekke ut, og nivået er jevnt over høyt. Det er likevel disse to som imponerte oss mest, spesielt med tanke på hva du får i kombinasjonen funksjonalitet og pris.

Åpent kjøp

Verdt å merke seg er at samtlige VPN tjenester vi skriver om her byr på åpent kjøp i 30 dager eller mer, slik at det skal være mulig å prøve ut tjenesten uten risiko.

Slik får du mest VPN for pengene

Alle VPN-tjenestene vi omtaler her har abonnementløsninger, og du betaler mindre jo lengre abonnement du velger. Her er besparelsen relativt høy, så hvis du trenger VPN over tid vil det lønne seg å gå for et av de lengre abonnementene.

1. Nord VPN

NordVPN (NordVPN )

NordVPN er en av de mest brukte VPN-tjenestene på markedet, og ikke uten grunn.

Tjenesten kombinerer sterk sikkerhet, høy hastighet og brukervennlige løsninger, noe som gjør den til et solid valg for både nybegynnere og mer erfarne brukere. I våre tester har NordVPN jevnt over vært blant de beste i utvalget.

I tillegg til å passe godt til strømming, har NordVPN flere avanserte sikkerhetsfunksjoner, som Kill Switch, Double VPN og Onion Over VPN. Disse gir ekstra lag med kryptering og anonymitet for deg som ønsker best mulig beskyttelse på nett.

Brukervennlighet

NordVPN er en av de mest brukervennlige VPN-tjenestene vi har testet. Grensesnittet er intuitivt, og det tar bare noen sekunder å koble seg til en server – enten du bruker desktop eller mobil.

Når du åpner appen, møter du et stort verdenskart der du enkelt kan velge en server. Hvis du ikke har spesielle preferanser, kan du bruke “Quick Connect” for å la NordVPN automatisk velge den beste serveren for deg.

Hastigheten oppleves som god, enten vi strømmer via Netflix eller spiller CS:GO.

NordVPN har mange sikkerhetsinnstillinger, og lar deg blant annet velge mellom forskjellige protokoller som NordLynx, TCP og UDP. Du kan også aktivere Kill Switch, som automatisk kobler deg fra nettet hvis VPN-tilkoblingen skulle falle ut.

Tjenesten har også en praktisk split tunneling-funksjon, som lar deg velge hvilke apper som skal bruke VPN og hvilke som skal koble seg direkte til internett. I tillegg kan du aktivere innebygd adblocker og antivirus med noen få trykk.

Pris og abonnementer

NordVPN tilbyr flere forskjellige abonnementer som inkluderer forskjellige funksjoner. Det betyr at du kan spare penger hvis du ikke trenger alle ekstra-funksjonene.

Månedsabonnement: Fra 149 - 189 kr pr mnd

1 års abonnement: Fra 54 - 93 kr pr mnd

2 års abonnement: Fra 37 - 76 kr pr mnd

Størst rabatt får du altså om du velger et 2-års abonnement.

Alt i alt er NordVPN et svært godt valg, spesielt for deg som er opptatt av sikkerhet, personvern og enkel bruk.

2. Surfshark VPN

Surfshark VPN (Surfshark)

Surfshark er et solid valg for deg som vil ha en rask og sikker VPN uten å betale for mye.

Med et omfattende servernettverk på 3200 servere fordelt over 100 land, er du godt dekket når det gjelder både norske og internasjonale strømmetjenester, samtidig som du er godt beskyttet på nett.

Verdt å merke seg er at Surfshark lar deg koble til et ubegrenset antall enheter på samme abonnement. Avanserte sikkerhetsfunksjoner som WireGuard-protokollen og en automatisk Kill Switch følger også med.

En annen fordel med Surfshark er at selskapet er registrert i Nederland, som både har streng personvernslovgivning og heller ikke deler brukerdata med andre land.

Brukervennlighet

Når det gjelder brukervennlighet synes vi Surfshark scorer høyt. I appen får du oversikt over anbefalte servere, men kan også søke etter spesifikke lokasjoner. Innstillingene er enkle å navigere i, og du kan blant annet aktivere blokkering av annonser og plagsomme cookie-bannere.

Under testing leverte Surfshark god hastighet både til strømming og nedlasting av torrents, uten noe mer tap i hastighet enn hva man må regne med ved bruk av VPN. Noe som også er et pluss for brukervennligheten er at Surfshark tilbyr egne nettleserutvidelser for Chrome, Firefox og Edge.

Alt i alt en smidig og brukervennlig løsning som vi gjerne anbefaler.

Pris og abonnement

Surfshark er blant de rimeligste VPN-tjenestene på markedet så lenge du velger et av de lengre abonnementene. Standardpakken gir deg tilgang til grunnleggende VPN-funksjoner, og hvis du ønsker mer, kan du velge mellom to oppgraderte varianter som inkluderer ting som antivirus og varsling ved ID-lekkasjer.

Månedsabonnement: Fra 181 - 242 kr pr mnd.

6-måneders abonnement: Fra 37 - 71 kr pr mnd.

2-års abonnement: Fra 25 - 50 kr pr mnd.

Samlet sett leverer Surfshark en imponerende kombinasjon av hastighet, sikkerhet, brukervennlighet og pris, noe som gjør den til et av de klart beste VPN-alternativene du kan velge.

3. ExpressVPN

ExpressVPN (ExpressVPN)

ExpressVPN gjør det sterkt i våre tester og er en av favorittene våre.

Her får du en fullverdig VPN-tjeneste som gir solid beskyttelse av identiteten din, samtidig som du kan strømme geoblokerte tjenester, spille spill og laste ned torrents med akseptabel hastighet.

Det som holder ExpressVPN tilbake fra topplassering er at du kun kan velge full pakke som inkluderer funksjoner som passord-manager, annonseblokkering og ID-beskyttelse. Nyttig for noen, men langt fra alle - og da burde det vært et rimeligere alternativ hvis man klarer seg uten.

Brukervennlighet

ExpressVPN er enkel å bruke, enten du er på mobil, nettbrett eller PC. Å koble til server er raskt og enkelt. Åpne appen, velg en server og trykk på tilkoblingsknappen – så er du i gang.

Selv om tjenesten ikke har et interaktivt verdenskart som NordVPN tilbyr, er grensesnittet lett å forstå.

Når vi testet ExpressVPN til strømming, fikk vi en stabil tilkobling med jevn kvalitet. Netflix og andre strømmetjenester fungerte uten buffering eller andre problemer. Alt i alt leverer ExpressVPN en god brukeropplevelse som fungerer veldig fint i praksis.

Pris og abonnement – alt inkludert

Hos ExpressVPN får du alle funksjoner uansett hvilket abonnement du velger. Det eneste du trenger å bestemme deg for er om du vil ha et månedsabonnement, ettårsabonnement eller toårsabonnement som koster henholdsvis 145 kr, 75 kr eller 56 kr per måned.

Siden du får med alt fra start, mener vi at prisen er rettferdig – men hvis du klarer deg med en enklere VPN-løsning kan du finne billigere alternativer hos konkurrentene.

4. CyberGhost

CyberGhost (Cyberghost)

CyberGhost VPN fra Romania er en relativt rimelig VPN-tjeneste som skiller seg ut med sitt enorme nettverk på over 11 600 servere i 100 land.

Sikkerheten er også solid, med 256-bit AES-kryptering, automatisk kill switch og lekkasjebeskyttelse som sikrer at dataene dine forblir private.

Selv om hastigheten kan bli litt lav på servere langt unna og annonseblokkeringen kunne vært mer effektiv, gir CyberGhost mye for pengene – særlig om du velger et lengre abonnement. CyberGhost er også eneste tilbyder i vår test som byr på 45 dagers åpent kjøp.

Brukervennlighet

Vi ble positivt overrasket over hvor enkel CyberGhost var i bruk. Når du logger inn, får du mulighet til å koble deg automatisk til den beste serveren basert på din posisjon – eller du kan velge en spesifikk server manuelt. Innstillingene er også lett tilgjengelige, der du kan justere funksjoner med enkle av/på-brytere.

Når det gjelder hastighet var den helt fin på servere i nærheten av oss, men vi merket antydning til bufring når vi forsøkte å strømme via servere langt unna, for eksempel i USA og Australia.

Pris og abonnement

Også her kan du velge mellom månedsabonnement, 6 måneders abonnement eller 2 års abonnement, som koster 140 kr, 82 kr og 25 kr per måned. Alle abonnementer inkluderer CyberGhost ID Guard, som varsler deg dersom e-postadressen din blir kompromittert.

For ekstra beskyttelse kan du også legge til en sikkerhetspakke med antivirus og sikkerhetsoppdateringer for Windows, samt oppgradere til en dedikert IP-adresse mot et tillegg i prisen.

Alt i alt er CyberGhost en solid VPN-tjeneste for deg som ønsker mye funksjonalitet til en rimelig pris, men du kan merke deg at Surfshark gir hakket bedre opplevelse til omtrent samme pris.

5. Private Internet Access

PrivateInternetAccess (PrivateInternetAccess)

USA-baserte Private Internet Access er en kraftig VPN-tjeneste med sterke personvern- og sikkerhetsfunksjoner, samtidig som den er en av de rimeligere på markedet.

En av PIA sine største fordeler er at du i likhet med Surfshark kan koble til et ubegrenset antall enheter samtidig. Tjenesten har også et stort nettverk på over 35 000 servere i 91 land.

Brukervennlighet

Vi testet PIA på PC, Mac, iPhone og Android, og kan skrive under på at PIA både er brukervennlig og stabil. Her var det jevnt over god ytelse både ved strømming og nedlasting, selv om det var litt bufring helt i starten som raskt forsvant.

Selv om det er noen små forskjeller mellom Windows- og Mac-versjonene (for eksempel at DNS-lekkasjebeskyttelse kun er tilgjengelig på Windows), leverte begge operativsystemene akseptabel hastighet og stabil tilkobling.

Pris og abonnement

PIA tilbyr tre ulike abonnementer, hvor alle inneholder de samme funksjonene. Prisen er 134,- for månedsabonnement, 37,- per måned for 1-års abonnement og 23 kr per måned for 3-års abonnement.

For ekstra sikkerhet kan du også legge til tilleggstjenester som antivirus og dedikert IP-adresse mot en liten ekstra kostnad.

Alt i alt er Private Internet Access et godt valg for deg som ønsker en rimelig, brukervennlig og fleksibel VPN-tjeneste med sterke personvernfunksjoner - men vi synes 3-års abonnement er i lengste laget for å skaffe seg månedspris på rundt 25 kroner, noe du får med kortere varighet hos konkurrenter.

6. PrivateVPN

PrivateVPN (PrivateVPN )

Svenskutviklede PrivateVPN stiller med sterkt personvern og brukervennlig design – til konkurransedyktig pris - men skulle kanskje vært enda rimeligere?

Selv om PrivateVPN har et mindre servernettverk med 200 servere i 63 land, mener vi det er god nok ytelse for de fleste brukere. I tillegg kan du koble til 10 enheter samtidig, noe som er praktisk hvis det er flere i husstanden som skal bruke VPN.

Sammenlignet med dyrere konkurrenter mangler PrivateVPN enkelte funksjoner som annonseblokkering og nettleserutvidelser. For bare litt mer i måneden kan du få dette inkludert hos tjenester som Surfshark eller NordVPN.

Når det er sagt – hvis du er ute etter en brukervennlig og rimelig VPN-løsning og ikke har behov for disse funksjonene, er PrivateVPN et godt valg.

Brukervennlighet

PrivateVPN er enkel i bruk og det er lett å finne frem til ulike servere. Det vi imidlertid savner er nettleser-utvidelser som ville gjort det enklere å aktivere VPN direkte i nettleseren.

Hastighetsmessig imponerer PrivateVPN med tanke på det litt mer begrensede servernettverket. Alt fungerer som det skal, og vi har ikke stort å utsette på hastigheten ved verken strømming, gaming eller nedlasting.

Pris og abonnement

PrivateVPN tilbyr tre ulike abonnementer, alle med samme funksjon. Du kan velge mellom:

Månedlig abonnement: Kr 116,- per måned

3-måneders abonnement: Kr 70,- per måned

3-års abonnement: Kr 23,- per måned

Oppsummert er PrivateVPN et godt valg for deg som vil ha en rimelig og enkel VPN uten mye ekstra funksjonalitet, men merk at du også her må over på 3-års avtale for å sikre deg pris på 23 kroner måneden. Med Surfshark får du omtrent denne prisen på 2-års avtalen.

Slik har vi testet

For å komme frem til den beste VPN-tjenesten har vi tatt utgangspunkt i noen av de mest populære på det norske markedet. Hver tjeneste er lastet ned og benyttet på desktop (Windows og Mac) samt mobil (Android og iOS). Oppgavene vi har gjort med samtlige tjenester er strømming av HD-innhold fra Netflix, Disney + og Max. Vanlig surfing på nettet. Gaming i form av CS:GO på desktop.

Vi har fokusert på hverdagslig bruk for den jevne forbruker, og har gitt hver tjeneste poeng i følgende kategorier med vektingen som fremkommer i prosent:

Brukervennlighet - 25 %

Pris - 20 %

Hastighet - 15 %

Sikkerhet - 15 %

Ekstra funksjoner - 15 %

Omdømme - 10 %

Beste VPN for Norge oppsummert

Det er liten tvil om at både utvalget av, og nivået på VPN-tjenester er høyt. Hvilken du bør velge vil i de fleste tilfeller avhenge av behov for funksjoner, brukervennlighet og pris. Våre favoritter er som du kanskje har forstått Surfshark og NordVPN, fordi vi mener disse gir en veldig god miks av både høy sikkerhet, nyttige funksjoner, valgfrihet og pris på abonnement.