Kredittkortets fordeler

Før du søker om et nytt kredittkort, bør du være klar over at banken vil utføre en grundig vurdering av økonomien din i forkant. Dersom vurderingen tilsier at du har betalingsevnen til å betjene et eventuelt lån, vil søknaden bli godkjent. Men hvor lang tid tar det før du mottar ditt nye kort?

Slik får du et kredittkort

Når du søker om et kredittkort, må banken behandle søknaden, utføre en kredittsjekk og deretter sende deg det fysiske kredittkortet. Derfor kan prosessen med å få det faktiske kortet ta noe tid, men flere banker tilbyr i dag digitale versjoner av sine kort. Om dette er tilfelle, vil du kunne dra nytte av denne versjonen før det fysiske kortet kommer i postkassen.

Flere banker bruker automatiske prosesser for å vurdere søknaden av kredittkortet. Dersom du oppfyller alle kriteriene til banken, vil banken godkjenne søknaden din og sende deg en avtale som du kan signere med BankID. Da vil du kunne få et virtuelt kort som du kan koble til en digital lommebok, som eksempelvis Apple Pay eller Google Wallet.

Du finner all informasjon om hvordan du søker om et kredittkort her.

Fysisk eller digitalt kredittkort? (Canva)

Vær oppmerksom på kredittkostnader

Det er viktig å være klar over at det kan være dyrt å eie et kredittkort dersom du ikke betaler innen forfallsdatoen. De fleste kredittkort har en rentefri periode, som er en periode der lånet er helt gratis. Deretter vil det begynne å påløpe renter på lånet, som kan vokse til store beløp dersom du ikke tilbakebetaler det raskt.

Vi anbefaler deg kun å skaffe et kredittkort dersom du har god kontroll på økonomien og kan betjene lånebeløpet.

Kredittkort som tilbyr digitale versjoner

Skal du ha muligheten til å få et kredittkort, er du nødt til å søke om et kort fra en bank som tilbyr digitale kopier. Dette blir mer og mer vanlig, så det finnes mange gode alternativer å velge mellom. Under ser du eksempler på tre kredittkort som også tilbyr digitale versjonen av kortet:

1. Bank Norwegian

Bank Norwegian tilbyr et digitalt kort du kan koble opp mot Apple Pay og Google Pay. Får du godkjent søknaden, kan du benytte den digitale versjonen før det fysiske kortet leveres. Kortet gir cashback (penger tilbake) på alle kjøp og kommer med en god reise- og avbestillingsforsikring.

Priseksempel: Eff rente 24,4 %, 15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kr.

2. Morrow Bank Mastercard

Morrow Bank tilbyr også virtuelle utgaver av sitt kredittkort Morrow Bank Mastercard. Med kortet får du 2 % bonus på all netthandel, som du får hvis du bruker det virtuelle kortet. I tillegg kan du bruke det til å betale for reiser, hvor du får med gratis reiseforsikring og ID-tyveriforsikring på kjøpet.

Priseksempel: Eff.rente 28,77 %, 12 000 kr o/12 mnd. Kostnad 1 726 kr. Totalt 13 726 kr.

3. re:member Black

Planlegger du å kjøpe noe på nett, vil du kunne tjene mye på å bestille kredittkortet re:member black på forhånd. Kortet gir tilgang til fordelsprogrammet re:member rewards, hvor du får opptil 25 % rabatt på utvalgte produkter og varer i mer enn 200 butikker. Du vil kunne ta i bruk kortet digitalt, som gir deg mulighet til å bruke kortet før det fysiske kortet er på plass.

Priseksempel: Eff. rente 30,33 %, 15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad 1 717 kr. Totalt 16 717 kr.

Dette er søknadsprosessen

For å få fortgang i prosessen lønner det seg å søke om kredittkortet direkte på bankens hjemmeside. I tillegg er det viktig å fylle ut all informasjon korrekt, slik at banken ikke trenger å innhente mer informasjon.

Slik går du frem for å få et kredittkort:

1. Velg et kredittkort med virtuelle kort: Det lønner seg å søke om et kredittkort som også tilbys virtuelt. Dette inkluderer de tre overnevnte kortene.

2. Gå til søknadsskjemaet: Klikk deg videre til kredittkortutstederens hjemmeside og finn søknadsskjemaet til kortet.

3. Fyll inn all informasjon: I skjemaet må du fylle inn informasjon om deg og din økonomiske situasjon. Vær nøye på at alt fylles inn riktig, slik at banken ikke behøver å spørre om ytterligere informasjon. Deretter sender du inn søknaden.

4. Få digitalt kort: Hvis søknaden din blir godkjent, kan du få tilbudt en digital versjon av kortet som kan brukes med digitale lommebøker. Denne digitale versjonen kan brukes til netthandel, betalinger via mobilen eller andre digitale tjenester som støtter kontaktløse betalinger.

5. Motta det fysiske kredittkortet: I mellomtiden vil det fysiske kortet bli sendt til deg i posten. Avhengig av bank og lokasjon, tar det fra noen få virkedager til et par uker før kortet ligger i postkassen.

Slik øker du sjansen for å få et kredittkort

Alle banker og kredittkortselskaper i Norge er lovpålagt å utføre en kredittvurdering av deg før de tilbyr et kredittkort. Dette innebærer en sjekk av din inntekt og kredittscore, som er et tall som representerer din kredittverdighet. Har du en lav kredittscore, krever banken ofte flere dokumenter tilsend. Dette gjør at søknadsprosessen kan forlenges.

For å øke sjansen for å få et kredittkort uten komplikasjonerbør du lese bankens krav og vilkår på forhånd. Sørg for at du oppfyller kravene og søk om en kredittramme som samstemmer med din betalingsevne. Ingen banker godkjenner søkere med betalingsanmerkninger, så disse må fjernes før du går i gang med søknaden.

Kredittkortets fordeler kan tas i bruk samme dag

Det kan være flere grunner til at man ønsker et kredittkort. Skal man for eksempel bestille en reise, er det flere kort som gir gratis forsikringer dersom deler av reisen betales med kortet. Bruker man et vanlig debetkort må man eventuelt betale for en forsikring separat.

Ved å bestille et kredittkort med digitale versjoner, vil du kunne dra nytte av fordeler som

● Reiseforsikringer og bonuser: De digitale versjonene av kredittkortet inkluderer de samme fordelene som de fysiske kortene, enten man ønsker reiseforsikring, rabatter eller andre bonuser. Mottar du kredittkortet digitalt, kan du dra nytte av disse fordelene før du mottar ditt fysiske kort.

● Økonomisk fleksiblitet: Har du behov for eller ønsker å bruke kredittkortet til et varekjøp, kan du bruke det før det fysiske kortet ankommer.

● Enkel betaling: Det digitale kortet kan legges inn i digitale lommebøker som Apple Pay og Google Wallet, noe som gjør at du enkelt kan komme i gang med å betale fra mobilen.

Hvordan velge riktig kredittkort?

Selv om det kan være fristende å velge et kredittkort med enkle krav, lønner det seg å søke om et kort som gir deg de største fordelene. Hvilket kort som er best for deg, avhenger av dine behov og kjøpsvaner. Dette er faktorer du bør ta i betraktning:

● Gebyrer: Se etter kredittkort uten årsavgift eller andre skjulte gebyrer, spesielt hvis du ikke planlegger å bruke kortet ofte. Dette kan spare deg for unødvendige kostnader. Reiser du ofte er det lurt å se etter et kort med lavt valutapåslag og lave gebyrer på kontantuttak.

● Rente: Velg et kredittkort med lav effektiv rente, særlig hvis du ikke betaler hele saldoen hver måned. Dette vil redusere rentekostnadene over tid.

● Rentefri periode: Om du ønsker lenger tid på å tilbakebetale det du låner, er det lurt å se etter et kort med lengre rentefri periode. Vanligvis varierer denne perioden fra 30 til 50 dager.

● Fordeler og bonuser: Velg et kort som tilbyr fordeler som cashback, rabatter eller reisepoeng som passer dine kjøpsvaner. Dette kan gi deg ekstra verdi for hver krone du bruker.

Klar for å søke om et kredittkort?

Å få et kredittkort kan være et praktisk verktøy for mange, enten man ønsker fordeler som forsikringer, rentefri periode eller bonuser. I dag er det mange kredittkort som tilbyr en digital versjon av kortet, som betyr at du kan bruke kortet før du har det faktiske kortet i lommeboken. Kredittkort som Bank Norwegian, Morrow Bank Mastercard og re:member black er her gode alternativer.