Slik gikk det da Ulrikke skulle lære ektemannen grensehandel

Ulrikke Brandstorp er oppvokst på Skjeberg, et steinkast unna grensen og Nordby Shoppingcenter. Slik gikk det da hun tok med seg ektemannen Oskar fra Bergen over grensen for å spare penger.

I ekstase forteller Ulrikke om noe av det beste hun vet om, handleturen til Sverige.

– Jeg er oppvokst med at hver fredag etter skolen lagde pappa spaghetti og kjøttsaus med flatpakka kjøttdeig fra Nordby. Etter vi hadde spist opp, satt vi turen mot Nordby for ukeshandling, det er sånn jeg er oppvokst med, sier Ulrikke.

Ektemannen hennes Oskar har fått vært med noen få turer, men dette er manndomsprøven. Nå skal han bli en ekte grensehandler han også.

Turen starter på Maximat, der Ulrikke straks tar med Oskar til noe av det mest populære som finnes over grensa, «beken».

Oskar lærer å si «beken»

Oskar er nemlig med på opplæring, for å bli en skikkelig god grensehandler.

– Jeg synes jo det var litt spesielt at vi skulle dra hit en gang i uken. Men etter å ha vært her noen runder, så skjønner jeg jo hvorfor. Jeg har nok blitt 10 prosent østfolding på disse turene, ler bergenseren.

MÅ HA BERLINERBOLLER: Det tar ikke mange minuttene før Ulrikke stolt viser frem en familietradisjoner. Berlinerboller for hjemturen

Bøttevis av godteri

Fra barndommen av husker Ulrikke best videobutikken ved inngangen, gode berlinerboller og Gottebiten.

– På videobutikken fikk jeg kjøpt samlinger av serier jeg elsket i oppveksten, sier hun.

Artisten legger heller ikke skjul på at det var like gøy hver gang hun gikk inn på Gottebiten.

– Det er jo rene «Mekka» her, og det må jo være blant det største utvalget av godteri, utroper Oskar.

Oskar lærer å plukke smågodt

Viktig å kose seg med turen

Ulrikke sitt aller beste tips til ektemannen er at man må senke skuldrene, og nyte timene på tur. For det er nettopp det grensehandel er for henne, en opplevelse.

– En ting er jo at vi sparer mye penger på å handle her, men det er også et stort kvantum som du ikke får noen andre steder. Det er en helt egen opplevelse, og det er vel det jeg skal lære bergenseren min, for dette skal bli familietradisjon, smiler Ulrikke.

Oskar lærer seg å nyte turen

REKESMØRBRØD TIL LUNSJ: En del av reisen er også å kose seg med et smakelig måltid. For Oskar og Ulrikke falt valget på rekesmørbrød.

Venter barn

For kort tid siden annonserte Ulrikke og Oskar at de skal bli foreldre for aller første gang. Det er paret svært spent på, og da må de naturligvis innom en butikk Ulrikke har gledet seg til å kunne dra på.

– Oskar har alltid sagt at vi ikke skal inn her og titte før vi venter barn, så nå må vel tiden være moden for å ta en tur, eller hva sier du Oskar?

– Et løfte er jo et løfte, humrer bergenseren.

– Også er det så billig her og vettu, og ikke minst et sykt bra utvalg, legger Ulrikke til.

Oskar lærer om den kommende farsrollen

SKAL BLI FORELDRE: Paret gleder seg stort til å bli foreldre i 2025.

La brusbrett på båndet

Mens paret rusler videre på senteret mimrer Ulrikke tilbake til den første gangen paret var på Sverige-tur sammen.

– Første gang vi var her på Nordby la Oskar brusbrettene opp på rullebåndet, og da tenkte jeg «her har du mye å lære, gutten min». Men nå begynner han å bli skikkelig god altså, det er veldig gøy.

– Jeg tenkte det bare var høflig jeg. Men jeg har jo skjønt nå at det er strengt ulovlig på grensehandel, svarer Oskar.

– Men det er utrolig gøy å være her. Jeg er veldig glad for at Ulrikke har tatt meg med på dette eventyret, legger Oskar til og får et smil av Ulrikke.

Tålmodighet belønnes

Oskars opplæring går mot slutten. Etter å ha lært massevis om billige matvarer, godteriutvalget, barnebutikk og kos, sitter han igjen med et styrket inntrykk av grensehandel.

– Han lærer fort, altså. Jeg håper at barna våre også skal få det samme forholdet til Nordby som jeg har, sier Ulrikke.

– Jeg synes det har vært veldig gøy. Nå som vi har kjøpt hus og har et barn på vei så må vi bli mer prisbevisste, og da er Nordby midt i blinken, smiler bergenseren.

Nå vanker det belønning.

Oskar lærer at tålmodighet belønnes

