Cleanit – Din pålitelige rengjøringspartner

Desember kampanje – Profesjonelt renhold til næringslivet!





Cleanit har i mange år bygget opp tillit som en pålitelig aktør innen renhold. Vårt engasjerte team leverer toppkvalitets rengjøringstjenester til bedrifter, borettslag og sameier. Vi dekker området fra Drammen til Eidsvoll, med Oslo og omegn som våre primære fokusområder.





Kampanjemulighet i desember

Inngå en avtale med Cleanit om daglig renhold i desember 2024 og få hele 30 % rabatt på første kontraktfestede faktura! Tilbudet gjelder kun fra 1. desember til 31. desember, så ikke vent – sikre deg dette spesialtilbudet før året er omme.

Kontakt oss i dag for en gratis befaring og et tilpasset tilbud. Vi skreddersyr løsninger for akkurat dine behov!





Hvorfor velge Cleanit?

Cleanit utmerker seg som en allsidig aktør innen renholds bransjen, og tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert:

- Grundig kontorvask

- Hovedrengjøring

- Vinduspuss

- Fasadevask

- Trappevask

- Skuring og boning

I tillegg har vi et pålitelig nettverk av samarbeidspartnere som utvider vårt tjenestespekter til å inkludere matteservice, slamsuging, fjerning av istapper, vaktmestertjenester, samt håndtering av avfall i sekk og container.





Start 2025 på en ren måte!

Velg Cleanit som din profesjonelle renholds partner og nyt fordelene:

- Skinnende rene lokaler som imponerer både kunder og ansatte

- Et sunt og trygt arbeidsmiljø for dine medarbeidere

- Profesjonell, pålitelig og fleksibel renholdstjeneste tilpasset dine behov





Bærekraft og ansvar

Cleanit er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, noe som betyr at vi jobber systematisk med å redusere vår miljøpåvirkning. Vi har gode rutiner for avfallshåndtering, energibruk og innkjøp, og vi oppfordrer andre leverandører og bedrifter til å dokumentere sin egen miljøinnsats.

Vi tilbyr gratis og uforpliktende befaring, og vår omfattende trygghetsgaranti inkluderer prismatch og en 30-dagers angrefrist.

Velg Cleanit for en renere og mer bærekraftig fremtid!