Skap tillit hos norske forbrukere: slik gjør du det

Flere og flere ønsker å lage nettbutikk nå som det har blitt enklere å starte en nettbasert bedrift. Det er ikke rart, siden mange har gjort stor suksess med å satse på gründer-drømmen. På sosiale medier florerer det med mennesker som forteller om hvor enkelt det er å starte en egen bedrift, og hvordan de har skapt en ekstra inntekt og nå er et steg nærmere økonomisk frihet. Det høres kanskje ut som en dans på roser, men sannheten er at det er veldig mange ulike nettbutikker for forbrukere å velge mellom. Så hvordan kan du skape tillit hos norske kunder i et økende marked?





Lekende lett

Det har aldri før vært enklere å lage nettbutikk. Løsninger som one.com gir nemlig nordmenn uten tekniske ferdigheter muligheten til å starte opp en nettbasert bedrift ved hjelp av ferdigstilte maler. I tillegg kan du kjøpe domene som stiller deg sterkt mot andre konkurrenter. Hos one.com kan du kjøpe såkalte toppnivådomener, altså et domene som slutter med .no. Dette er med på å skape stor tillit hos norske forbrukere. Nettbutikker som kun har .com eller .com/no vil aldri se helt norske ut, og med god grunn. Det er nemlig bare bedrifter med fysisk adresse i Norge som har lov å kjøpe et .no domene. Enten du velger hosting eller å kjøpe domene direkte hos one.com, vil du stille sterkt med et toppnivådomene for norske forbrukere. Men du trenger mer enn et tillitsfullt domene for å vinne kunder.





Enkelt å starte bedrift

Det å åpne et enkeltpersons foretak, ofte forkortet som ENK, er helt gratis og en enkel prosess. Selv om du selv står som personlig ansvarlig økonomisk under et ENK, trenger du ikke å betale skatt før du overstiger en grense på årlig inntekt. I forhold til andre europeiske land er det enkelt for nordmenn å prøve sin egen ting: det er nemlig ingen oppstartskostnader innenfor det byråkratiske. Når du har opprettet et ENK vil du motta et organisasjonsnummer. Ved å plassere organisasjonsnummeret i footeren på hjemmesiden din, vil norske forbrukere forstå at du er en person bosatt i Norge. Du kan styre tilliten forbrukere har til bedriften din ved å kjøpe domene som slutter på .no og oppgi organisasjonsnummer.





Kundeservice

God kundeservice er alfa omega hvis du drømmer om din egen bedrift. Det er alltid kjedelig å måtte vente i flere dager på å få svar når du lurer på noe, og ekstra vrient for mange om det ikke er mulig å kontakte bedriften på norsk. For å unngå mange enkle forespørsler og spare din egen tid, bør du vurdere å sette opp en praktisk og utfyllende side med “FAQ”, eller ofte stilte spørsmål. Selv om en FAQ side kan være med på å hjelpe kundene og redusere tiden du trenger å bruke på kundehenvendelser, må du likevel prioritere god kundeservice som et viktig mål. En ny løsning er også å trene en chatbot med AI for å kunne veilede kundene. Glade kunder har større sannsynlighet for å besøke din nettbutikk igjen og igjen.





Sats på drømmen din

Ved hjelp av hosting eller andre løsninger hos one.com, vil du kunne bygge en norsk hjemmeside som stråler av tillit for norske forbrukere. Siden Norge tilbyr enkle og fleksible løsninger for å starte opp sitt eget firma, er det ingen grunn til å ikke prøve. Ofte kan det være skummelt å ta steget mot å prøve noe nytt, men ved å skape en nettbasert bedrift trenger du ikke flytte, tenke på leiekostnader for en butikk eller si opp den vanlige jobben din. I starten kan du rett og slett bare leke deg frem for å se om det er noe for deg!