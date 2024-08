Neatsvor - Best i Test 2024

Robotstøvsugere har blitt stadig mer populære, og det er lett å forstå hvorfor. I en travel hverdag kan rengjøring og støvsuging være tidkrevende oppgaver. Med en robotstøvsuger kan du komme hjem til en skinnende ren bolig og bruke tiden din på det som virkelig betyr noe.

Det finnes mange robotstøvsugere på markedet, men noen skiller seg ut som bedre valg enn andre. Vi har sett nærmere på årets testvinner fra Neatsvor, X650 Pro. Denne robotstøvsugeren har en kraftig motor samtidig som den både kan moppe og støvsuge samtidig. Den er like godt egnet for små som store boliger og vil uten tvil gi deg den hjelpen du trenger.

Neatsvor X650 Pro

Neatsvor X650 Pro er kjent for sin imponerende sugekraft på hele 6000 PA, som gjør den overlegen i sin klasse. Den kommer også med en app-funksjon som lar deg tilpasse innstillingene etter din hverdag.

Du kan programmere støvsugeren til å moppe og støvsuge om natten mens du sover, eller mens du er borte. Resultatet er et skinnende rent hjem når du våkner eller kommer hjem – enklere blir det ikke!

Den er stillegående og kommer til på de fleste steder, inkludert langs gulvlister. Takket være en terskelrampe kan den også forsere dørterskler opptil 2 cm, slik at den kan bevege seg fra rom til rom uten hjelp.

Robotstøvsugeren fra Neatsvor har en batterikapasitet på 120 til 180 minutter og lader seg selv når batteriet går tomt. Gjennom appen kan du følge med på hvor langt den har kommet i arbeidet sitt, samt hvor mye som gjenstår. Du kan til og med sette opp et kjøremønster som gjør at alle rom blir rengjort uten at du trenger å flytte støvsugeren fra rom til rom!

Har du firbente venner hjemme, er denne robotstøvsugeren helt genial da den har en såpass høy sugekraft at den tar de mest sta hundehårene i teppene dine. Ikke for å glemme at den kommer med en gummibørste som er meget godt egnet mot hår og pels.

Ting å tenke på når du velger robotstøvsuger

Det er flere ting du bør vurdere når du skal investere i en robotstøvsuger. Det kan være fristende å velge den rimeligste modellen, men det er ikke alltid det beste valget. Egenskapene og komponentene varierer mellom modellene, og de billigste har som regel færre funksjoner enn de som koster litt mer.

Batterikapasitet

Vurder hvor stort hjem du har og hvor stor batterikapasitet du trenger. Det kan være frustrerende å kjøpe en støvsuger med for liten batterikapasitet, da den vil trenge hyppige ladninger, og det tar lengre tid å få rengjort boligen.

Sugekraft

Har du kjæledyr eller små barn, bør du velge en modell med kraftig sugekraft for å sikre at alt av støv, hår og bøss blir fjernet. Enklere modeller får ofte bare med seg små partikler, og du må kanskje bruke en vanlig støvsuger etterpå.

App-funksjon

En god robotstøvsuger bør være enkel å bruke og ha en egen app-funksjon. Med en app kan du styre støvsugeren uavhengig av hvor du befinner deg. Med tidsinnstillinger og navigasjonskart kan du tilpasse rengjøringen til ditt behov.

Sensorer

Mange hjem har tepper og trapper, og da er det lurt å velge en robotstøvsuger med no-go-soner og trappesensor. Da slipper du bekymre deg for at støvsugeren faller ned trappene eller setter seg fast steder den ikke skal være.

Mopp- og vaskefunksjon

Med en robotstøvsuger som både kan vaske og støvsuge får du det beste av to verdener. Neatsvor X650 Pro har en 2-i-1-funksjon som gjør at den kan støvsuge og moppe samtidig.

Hos Neatsvor kan du handle med både Klarna og Vipps som er ansett som de tryggeste betalingsmetodene. Neatsvor har også egen, norsk kundeservice som står klar til å hjelpe hvis du har spørsmål, eller trenger råd og anbefalinger!

Fordeler

✅No-go soner

✅Kommer seg greit over hindringer

✅Lagrer flere etasje

✅Støvsuger og mopper

✅Lang batteritid

✅Enkel i bruk

✅Store beholdere

✅Trappesensor

✅Lader seg selv

✅Uten støvsugerpose

✅Enkelt oppsett og styring i app

✅Enkelt å stille inn når du vil den skal støvsuge

