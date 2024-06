Trenger din bedrift mer likviditet?

Likviditet er avgjørende for enhver bedrifts daglige drift og evne til å møte både sine langsiktige og kortsiktige forpliktelser. Mangelen på tilstrekkelig likviditet kan føre til alvorlige problemer, inkludert manglende evne til å betale ansatte, mva, leverandører og andre løpende utgifter.

Midlertidig likviditet kan være nødvendig i perioder med uventede utgifter, sesongsvingninger eller forsinkede kundebetalinger.

I denne artikkelen vil vi utforske ulike finansieringsløsninger og hvordan bedrifter kan søk om bedriftslån for å sikre tilstrekkelig likviditet.





Derfor er midlertidig likviditet viktig

Likviditet refererer til bedriftens evne til å konvertere eiendeler til kontanter raskt og uten betydelig tap i verdi. I korte trekk gjør likviditet det mulig for bedrifter å:

Betale ansatte og leverandører i tide.

Dekke uventede utgifter.

Dra nytte av forretningsmuligheter.

Unngå å ta på seg unødvendig gjeld eller selge eiendeler under ugunstige forhold.





Ulike finansieringsløsninger og lån for bedrifter

Det finnes en rekke finansieringsløsninger og muligheter for bedrifter å låne penger for bedre midlertidig likviditet. Her er noen av de mest vanlige alternativene bedrifter kan benytte seg av når de skal låne penger.

Kassekreditt: Kassekreditt er en form for fleksibel finansiering hvor bedriften får tilgang på en løpende kredittlinje knyttet til deres bankkonto. Dette kan brukes til å håndtere daglige likviditetsbehov.

Fordeler:

Rask tilgang til midler.

Betaler kun renter på det beløpet som brukes.

Ulemper:

Høyere rente sammenlignet med andre lånetyper.

Risiko for avhengighet av kreditt.

Factoring Factoring innebærer at bedriften selger sine kundefordringer/faktura til et finansieringsselskap for slik å få raskere tilgang til kontanter. Dette er spesielt nyttig for bedrifter som har kunder som krever lange betalingsfrister.

Fordeler:

Forbedrer kontantstrømmen umiddelbart.

Ingen behov for å ta opp tradisjonelle lån.

Ulemper:

Kostbart da factoring-selskapet tar en prosentandel av fakturabeløpet.

Risiko for å påvirke kundeforholdet.

Kortsiktig lån: Kortsiktig lån er lån som må tilbakebetales innen en relativt kort periode, gjerne innen ett år. Disse lånene kan brukes til å dekke midlertidige likviditetsbehov.

Fordeler:

Rask tilgang til midler.

Kan ofte fås uten krav om sikkerhet.¨

Ulemper:

Høyere renter enn langsiktige lån.

Kort tilbakebetalingstid kan være en belastning.

Kredittkort: For små og mellomstore bedrifter kan et bedriftskreditkort være en rask og enkel måte å få tilgang til midlertidig likviditet.

Fordeler:

Enkel og rask tilgang til midler.

Mulighet til å samle bonuspoeng eller cashback.

Ulemper:

Høye renter dersom saldo ikke betales i sin helhet hver måned.

Begrenset kredittramme sammenlignet med andre lånetyper.

Leasing Leasing innebærer å leie utstyr eller maskiner i stedet for å kjøpe dem. Dette kan frigjøre kontanter som ellers ville blitt bundet opp i utstyr.

Fordeler:

Lavere startkostnader enn kjøp.

Mulighet til regelmessig oppdatering av utstyr.

Ulemper:

Totalkostnaden kan være høyere enn ved kjøp.

Bedriften eier ikke utstyret etter leasingperioden.

Crowdfunding Crowdfunding innebærer å samle inn mindre beløp fra et stort antall investorer via en online plattform. Dette kan være en kreativ måte å få tilgang til midlertidig kapital på.

Fordeler:

Mulighet for å skaffe kapital uten tradisjonell sikkerhet.

Kan fungere som markedsføring og skape en kundebase.

Ulemper:

Usikkerhet rundt hvor mye kapital som faktisk blir samlet inn.

Potensiell risiko for å måtte gi opp en andel av bedriften.





Viktig å tenke på når du skal bedre bedriftens likviditet

Når du vurderer ulike finansieringsløsninger for midlertidig likviditet, er det viktig å ta hensyn til flere faktorer:

Formål med lånet

Hva skal midlene brukes til? (Driftskostnader, investeringer, etc.)

Er behovet kortsiktig eller langsiktig?

Kostnader

Sammenlign renter og gebyrer for ulike lånetyper.

Vurder totale kostnader over lånets løpetid.

Tilbakebetalingsevne

Har bedriften stabil nok kontantstrøm til å håndtere låneavdragene?

Hvordan vil lånet påvirke bedriftens likviditet?

Sikkerhet

Hvilken type sikkerhet kreves for lånet? (Eiendom, utstyr, personlige garantier)

Har bedriften nok verdier til å stille som sikkerhet?

Lånevilkår

Hvor lang er løpetiden på lånet?

Er det fleksibilitet til å justere løpetiden eller betale ned lånet tidligere?

Långiverens omdømme

Sjekk långiverens omdømme og erfaring i markedet.

Les anmeldelser og snakk med andre bedriftseiere som har brukt samme långiver.





Sjekkliste ved valg av finansieringsløsning

Definer formålet med lånet og kapitalbehovet.

Sammenlign renter, gebyrer og betingelser.

Beregn totale kostnader ved lånet.

Sjekk sikkerhetskrav og om bedriften kan stille denne sikkerheten.

Analyser bedriftens kontantstrøm og betalingskapasitet.

Sjekk at långiveren har lisens fra Finanstilsynet.

Vurder lånets fleksibilitet.

Vurder bedriftens evne til å ta på seg risiko.

Rådfør deg med en økonomisk rådgiver eller revisor.





Oppsummering bedrifters muligheter for mer likviditet

Driftskreditt

Fleksibel tilgang til midler, men høyere rente.

Kassekreditt

Rask tilgang til midler, men risiko for avhengighet.

Factoring

Forbedret kontantstrøm, men kostbart.

Kortfristede Lån

Rask tilgang til midler, men høyere renter.

Kredittkort

Enkel tilgang til midler, men begrenset kredittramme.

Leasing

Lavere startkostnader, men høyere totalkostnad.

Crowdfunding

Kreativ finansiering, men usikker kapitalmengde.

Ved å forstå de ulike finansieringsløsningene samt fordeler og ulemper, kan bedrifter bedre navigere økonomiske utfordringer og sikre nødvendig likviditet for å opprettholde og vokse virksomheten.

Rådføring med økonomiske rådgivere og nøye vurdering av behov og kostnader vil hjelpe bedrifter med å finne den mest passende løsningen for deres spesifikke situasjon.