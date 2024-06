Husk solkrem i sommer: Baby.no minner deg om viktigheten av å beskytte seg mot solen

Vi nærmer oss sommeren med stormskritt, og når solen skinner og temperaturen stiger, er det på tide å trekke ut i naturen og nyte alt som sommeren har å tilby. Men i ivrigheten etter over solfylte dager, er det én viktig ting vi ikke må glemme: solkrem. Baby.no, Norges ledende nettportal for gravide og foreldre, ønsker å minne deg på betydningen av å beskytte deg selv og dine kjære mot solens skadelige stråler denne sommeren.





Solens stråler og hudkreft

Det er allment kjent at overeksponering for solens UV-stråler kan øke risikoen for hudkreft. Ifølge Kreftforeningen er sol og solarium de viktigste årsakene til hudkreft, og det er estimert at én av tre tilfeller av kreft i Norge skyldes eksponering for solen. Dette understreker viktigheten av å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte huden mot skader forårsaket av solen.





Forebygging gjennom solbeskyttelse

En av de mest effektive måtene å forebygge hudkreft på er gjennom bruk av solbeskyttelse, inkludert solkrem med høy faktor. Solkrem fungerer ved å danne en barriere på huden som blokkerer eller reduserer mengden av UV-stråler som trenger gjennom og skader hudcellene. Ved å bruke solkrem regelmessig og riktig, kan man redusere risikoen for solskader og hudkreft betydelig.





Barn har ekstra behov for beskyttelse

Når det gjelder barn, er det spesielt viktig å være oppmerksom på solbeskyttelse. Babyens delikate og sensitive hud er spesielt sårbar for solens skadelige virkninger, og riktig solbeskyttelse er avgjørende for å beskytte dem mot å bli solbrent og andre former for solskader. Husk å smøre barna inn med solkrem med høy faktor og kle dem i lette, beskyttende klær når de er ute i solen. Foreldre bes om å være ekstra nøye med å påføre solkrem på barnas hud og sørge for at de er tilstrekkelig beskyttet når de er utendørs.





Tips for sikker soling

For å sikre effektiv solbeskyttelse og redusere risikoen for solskader, er det viktig å følge noen grunnleggende solingsråd:

Velg riktig solkrem: Velg en bredspektret solkrem med minimum SPF 30, og sørg for at den er vannavstøtende hvis du planlegger å være i vannet.

Påfør rikelig med solkrem: Bruk en rikelig mengde solkrem og sørg for å dekke alle eksponerte områder av huden, inkludert ansikt, nakke, ører, armer og ben.

Påfør jevnlig: Påfør solkrem jevnlig gjennom dagen, spesielt etter svømming eller svetting, selv om solkremen er merket som vannavstøtende.

Unngå sterkt sollys: Unngå å være for lenge i solen i de mest intense timene, vanligvis mellom kl. 12 og 15, når solens stråler er sterkest.

Beskytt deg med klær: Bruk solbeskyttende klær, hatter og solbriller for å beskytte deg ytterligere mot solens stråler.





Viktigheten av tidlig forebygging

Det er viktig å forstå at solskader og hudkreft ofte har sin opprinnelse i barndommen. Ifølge Kreftforeningen er solskader som oppstår tidlig i livet spesielt risikable og kan øke sjansene for å utvikle hudkreft senere i livet. Derfor er det avgjørende å starte solbeskyttelse og vaner med bruk av solkrem fra en ung alder. Ved å lære barna sunne solvaner og å beskytte dem mot solskader i barndommen, kan vi bidra til å redusere risikoen for hudkreft og andre solrelaterte sykdommer senere i livet.





Å inkludere solkrem i den daglige rutinen

Det oppfordres også til å inkludere bruk av solkrem i den daglige rutinen, spesielt for familier med babyer og små barn. Ved å gjøre solkrem til en naturlig del av morgenrutinen, blir det enklere å huske å bruke det hver dag, uansett værforhold eller aktiviteter. Baby.no tilbyr også tips og råd om hvordan man kan introdusere solkrem til babyens hud forsiktig og effektivt, slik at det blir en positiv og rutinemessig opplevelse for både foreldre og barn.





Beskyttelse mot UVA- og UVB-Stråler

Når man velger solkrem, er det viktig å se etter produkter som tilbyr bredspektret beskyttelse mot både UVA- og UVB-stråler. UVA-stråler kan føre til aldring av huden og øke risikoen for hudkreft, mens UVB-stråler er hovedårsaken til solbrenthet. Det anbefales også å bruke solkrem med minst SPF 30 og å påføre det jevnlig gjennom dagen for kontinuerlig beskyttelse mot solens skadelige virkninger.

Alle bør ta ansvar for sin egen helse og velvære ved å huske å bruke solkrem i sommer. Gjennom bevisstgjøring og handling kan vi alle bidra til å redusere risikoen for solskader og hudkreft, både for oss selv og våre kjære. Ved å prioritere solbeskyttelse og ta enkle, men avgjørende skritt for å beskytte huden vår mot solens skadelige virkninger, kan vi alle nyte en trygg og sunn sommer utendørs.





Baby.no’s oppfordring: beskytt deg selv og dine

Til syvende og sist handler bruk av solkrem om selvomsorg og ansvar for ens egen helse og velvære. Baby.no oppfordrer alle, store og små, til å huske å bruke solkrem denne sommeren og ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte seg mot solens skadelige virkninger. Ved å være oppmerksom på solbeskyttelse og ta ansvar for din egen helse og velvære, kan du nyte en trygg og sunn sommer utendørs. Så smør deg inn med solkrem, ta med deg solhatten, og gjør deg klar for å nyte alt som sommeren har å tilby, vel vitende om at du tar vare på deg selv og dine kjæres hud på best mulig måte.