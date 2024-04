Kredittium hjelper deg med å ta smartere lånevalg

Mange hundre banker og långivere ønsker å gi deg lån av ulik art og størrelse. Kredittium, en sammenligningstjeneste for lån, hjelper deg med å finne lånet som passer best og koster minst.

Det norske lånemarkedet består av mange hundre banker og kredittselskaper. Mange opplever det store utvalget av ulike lånetyper, renter og vilkår som overveldende. Problemet med et stort og uoversiktlig lånemarked, er at man kan ende opp med et lån som ikke passer formålet og renter som er unødvendig høye.

Uansett om du trenger lån til bolig, bil eller forbruk, er det viktig å ta kloke valg som gir deg et lån med lav rente og betingelser til å leve med.

Dette kan nettstedet Kredittium.no hjelpe deg med.

Kredittium er den raskest voksende sammenligningstjenesten for lån i Norge. Den gjør det enkelt å finne lånet som passer best for ditt behov slik at du kan spare både tid og penger.

Våre tjenester gjør det enklere å avgjøre hvilket lån du bør velge. Skjermdump: Kredittium.no

Gode grunner til å sammenligne lån

Visste du at det finnes godt over 100 ulike tilbydere av forbrukslån i Norge? Det store antallet utlånere er bra for konkurransen. Det er store forskjeller på hvilken rente du kan få og vilkårene som følger med lånet.

Låner du 150.000 kroner med en løpetid på 5 år for eksempel, varierer renten hos bankene mellom 11,50 % og 25,18 %. I kroner og øre utgjør forskjellen nesten 1.000 kroner hver måned i innbetaling av rente og avdrag.

Utfordringen er å finne banken som er villig til å gi deg lavest mulig rente, noe som er vanskelig uten en lånesammenligning.

Lånejakten forenkles heller ikke av at én og samme bank kan ha 10–20 forskjellige renter på det samme lånet.

Ta et boliglån på 4 millioner kroner for eksempel.

Her kan en renteforskjell på 0,5 % i den samme banken, øke den sammenlagte rentekostnaden med nesten 250.000 kroner hvis nedbetalingstiden er 30 år.

Derfor er det så viktig å sammenligne flere lånetilbud. Å utnytte renteforskjellene kan spare deg for svært mange penger, både på kort og lang sikt.

● Finn laveste rente: Renteforskjellene mellom banker kan være store. Når du sammenligner flere tilbud, øker muligheten for å finne et billigere lån.

● Bedre vilkår: Lån har varierende vilkår for nedbetalingstid, avdragsfrihet og gebyrer. Med lånesammenligninger er muligheten god for å ende opp med lånet som passer best til den økonomiske situasjonen din.

● Unngå unødvendige kostnader: Noen utlånere kan ha unødvendig høye gebyrer på lånene sine. Når du sammenligner flere lånetilbud, er det lettere å unngå dem.

Alt dette er noe Kredittium kan hjelpe deg med.

Utfordringen er å finne banken som er villig til å gi deg lavest mulig rente, noe som er vanskelig uten en lånesammenligning. (Andrew Neel/Unsplash)

Bli en klokere låntaker

Å ta opp lån betyr at du tar på deg en betydelig økonomisk forpliktelse. Du skal kanskje leve med lånet i mange år.

Kredittium tilbyr også flere verktøy som gjør deg til en klokere låntaker. Det styrker muligheten for at du tar kloke lånevalg som du kan leve godt med.

Mye å se opp for

Det norske lånemarkedet kan ha flere snubletråder.

Overdrevent høye renter, lite synlige kostnader og lånetilbud som virker for gode til å være sanne er bare noen av flere lånefeller du kan gå i. Kredittium tilbyr både verktøy og kunnskap som kan hjelpe deg å unngå fellene.

● Ekspertvurderinger: Økonomiske eksperter gjør grundige vurderinger av både lån og utlånere. Deretter deler de funnene sine med deg på Kredittium.no.

● Låneguider: På Kredittiums nettsider finner du guider til alt som har med lån å gjøre. Guidene er gratis og hjelper deg med å ta smartere valg for lånene dine.

● Kalkulatorer: Lurer du på hva et lån vil koste? Kredittiums lånekalkulator gir deg svaret. Ønsker du å lage et budsjett? Du finner også en kalkulator for dette.

● Blogg: Kredittiums økonomiblogg oppdaterer deg om viktige nyheter og hendelser som har betydning for lånet ditt og lommeboka.

Kunnskap er makt, også i lånemarkedet. Kredittium har det du trenger for å bli en klok og mektig låntaker, som tar gode beslutninger som er bra for din økonomiske fremtid.

Besøk Kredittium før du søker om lån

Et godt lån har lav rente, gode betingelser og er alltid tilpasset formålet. Å finne et lån som dette, starter med å finne ut hva flere utlånere kan tilby paret med tilgang til pålitelig informasjon.

Kredittium gir deg alt dette.

Til syvende og sist er det du som låntaker som må avgjøre hvilket lån du skal velge. Men Kredittium kan gi deg en hjelpende hånd og bidra til at du velger lånet som passer best og koster minst.

Redaksjonelt ansatte i Dagsavisen har ingen rolle i utforming av annonsørinnhold.

