Hvordan kjøpe Bitcoin i 2024

Introduksjon

Siden bitcoin ble lansert i 2008 har BTC opplevd ekstreme prishopp og verdifall. Fra å være verdt noen fåtalls øre ved lanseringen handles én bitcoin nå til over 700 000 kroner. Mandag denne uken ble det satt en ny og foreløpig rekord da bitcoinkursen tippet 69 000 dollar hos europeiske forhandlere, noe som overgår den tidligere rekorden fra 2022.

Volatiliteten (hvor mye kursen svinger i løpet av en gitt periode) gjør bitcoin til et risikabelt investeringsobjekt. Særlig for nybegynnere er det viktig at man trår forsiktig og ikke satser for mye penger.





Slik kjøper du Bitcoin

Dette kreves for å investere i bitcoins. For en mer detaljert gjennomgang, følg lenken nedenfor.

Bestem hvor du ønsker å handle



Kryptografen oppsummerer det som følger:

“Du kan kjøpe bitcoin i Norge via kryptobørser, meglerhus og vekslingstjenester. En annen mulighet er å handle bitcoin gjennom derivater (CFD) eller aksjer med indirekte eksponering mot kursutviklingen.” (les mer på kryptografen.no).





Hva betyr det?

Slik fungerer hvert alternativ.

Kryptobørser er kun dedikert til kjøp og salg av kryptovaluta, inkludert bitcoin. Som investor eier du bitcoin, som du fritt kan sende, overføre eller lagre på den måten du selv ønsker.

Derivater er instrumenter som henter verdien sin fra bitcoin. De selges gjerne via dedikerte meglere. Eksempler er ETF-er eller CFD-kontrakter. Her eier du ikke BTC, og det koster deg penger i form av gebyrer å holde posisjonen åpen. Kostnadsstrukturen varierer markant mellom ulike derivater og produktet passer best for mer erfarne investorer. En viktig grunn til at noen investorer går denne veien er at de tilbyr 2:1 giring og short-funksjonalitet.

Tjenester som veksler krypto lar deg utelukkende bytte mellom kryptovalutaer og BTC. Derfor må du først ha kjøpt en annen type krypto før du kan veksle om til bitcoin.

Aksjer kan i noen tilfeller tilby en form for indirekte investering i bitcoin. Her er det snakk om børsnoterte selskaper som stiger i verdi, sammen med verdien av bitcoin. Ett eksempel er Michael Saylor sitt MicroStrategy som har brukt store deler av midlene sine til å kjøpe bitcoin. Utfordringen med denne investeringsformen er at aksjene også kan være utsatt for ikke



Start med å finne ut akkurat hvor du vil kjøpe bitcoin og bruk oppsummeringen ovenfor som en referanse.

Er du helt “fersk” innen kryptovaluta bør kjøpe bitcoin hos en vanlig bitcoinbørs. Unngå komplekse instrumenter som krever konstant overvåkning og potensiell tilførsel av ny kapital pga. marginkrav. Husk også at BTC bør trekkes ut til en lommebok du selv eier og kontrollerer for å redusere tapsrisiko.

I Norge er det flere selskaper som tilbyr bitcoin handel. Blant disse finner vi:

Nordic Block Exchange.



Firi (tidligere kjent som MiraiEx).



BareBitcoin (tilbyr kun kjøp og salg av bitcoin).



Juju Krypto (byttet navn fra KryptoNord)



Fra tidligere har det også vært andre selskaper som tilbød kjøp og salg av bitcoin. Det inkluderer Bitcoins Norway, som ble lagt ned etter at hackere stjal store deler av balansen. De var ett av de første selskapene som satset på Bitcoin i Norge og ble blant annet omtalt i DN.

Local Bitcoins var en annen stor aktør i Norge, men la ned hele tjenesten i 2023 som følge av manglende kundevolum og strengere regulatoriske krav.

Opprett bruker



Fortsett med å opprette en ny bruker. Registreringsmetodene varierer og hos norske børser er det vanlig å tilby både Vipps og registrering inne i appen. Hos andre børser er det påkrevd å bruke epost og passord.

Verifiser identitet



Alle seriøse bitcoinbørser vil kreve at du verifiserer ID. Det er et ufravikelig krav som stilles av Finanstilsynet og ESMA (EU sitt tilsynsorgan for meglerhus). Forskjellen ligger i hvilke metoder som kan brukes.

Norske tjenester tilbyr som oftest bankID eller Vipps verifisering.



Utenlandske børser kan noen ganger tilby BankID (hvis de har norsk filial) enda standardmetoden er å kreve digitale kopier av ID-dokumenter.



Det enkleste er å taste inn BankID koden, noe som tar rundt 2 minutter å gjennomføre.

Aktiver 2-FA



Dette punktet er ikke strengt talt en nødvendighet, men noe alle bør gjøre før de kjøper bitcoin eller andre typer kryptovaluta. 2-FA er en forkortelse for 2-factor-authentication og en sikkerhetsmekanisme som motvirker tyveri og ikke-autorisert tilgang. Ett eksempel er Google sin 2-FA applikasjon som kan lastes ned på en smarttelefon. Den genererer tilfeldige koder som må fylles inn for å få tilgang. Det gjør det nesten umulig å bryte seg inn på kontoen med mindre man har vedkommedes telefon.

Velg hvordan du vil betale



Børser, vekslertjenester og meglere vil tilby vidt forskjellige betalingsmetoder. Derimot er det vanlig at alle tilbyr kort og bankoverføring. Hvis du kjøper bitcoin for første gang er det viktig å fremheve at innskudd kan føre til store ekstrakostnader over tid. Som et eksempel koster det rett under 4% i gebyr å sette inn penger med Vipps hos en norsk kryptobørs. Setter du over penger flere ganger blir det fort snakk om store beløp som går tapt.

Den enkleste og ideelle måten å betale for kjøpet er å bruke vanlig bankoverføring. Det er gratis mellom norske banker og du kan bruke pengene du sparer til å øke beholdningen av BTC. Ulempen med bankoverføring er som kjent at de kun gjøres 4 ganger i døgnet og at det er sperret i helgene (og helligdager).

Kjøp bitcoin



Etter du har satt inn penger kan du kjøpe bitcoin. Ettersom handelsmetoder og interface varierer mellom børser og meglere vil det ikke være mulig å gi noen fasit på hvordan man går frem.

Derimot kan vi dele noen generelle retningslinjer.

Markedsordre lar deg handle krypto til markedskurs. Den beste prisen som er tilgjengelig på tidspunktet du handler. Fordelen er at du får kjøpe BTC raskt, mens ulempen er at du fort ender opp med å betale mer enn du trenger.

Limitordre brukes hvis du vil bestemme prisen selv før ordren legges inn. Gir langt bedre kontroll over hva du betaler og ender opp med.

Stop-loss er en funksjon som i hovedsak tilbys av meglere. Lar deg sette et nedre tak for maksbeløpet du er villig til å risikere før posisjonen lukkes automatisk.

Spread beskriver prisforskjellen mellom beste salgskurs og beste tilbudskurs. Med andre ord, hvor mye som skiller kjøper og selger. Med markedsordre vil du tape penger fordi spreaden er høy (da du kjøper direkte fra tilbudssiden).



Når du handler vil du kunne oppgi ønsket kjøpesum både i antall bitcoins og beløpet du vil handle for i kroner. For best kontroll lønner det seg å bruke norske kroner som oppgitt type.





---

Før du investerer i kryptovaluta bør du vurdere risiko og bli kjent med at det kan føre til potensielle tap. Kryptovalutamarkedet er kjent for sin volatilitet, og verdien av kryptovalutaer kan variere betydelig over kort tid.

---