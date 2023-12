Den skjulte finanseksperten som har bygget opp et av Nordens største finansnettsteder

Haveton, mediehuset som ble startet av Olle Pettersson sammen med en betydelig investor fra affiliatebransjen, har allerede investert tungt og lansert Finansvalp i Sverige, Finanzas Justas i Spania og nå Finansplassen i Norge. Målet er å hjelpe både privatpersoner og gründere med å optimalisere privatøkonomien. Nettstedene retter seg mot en bred målgruppe og tilbyr anmeldelser og råd om lån og sparing.

Med en redaksjon som allerede består av syv personer, har sidene raskt fått over 40 000 besøkende hver måned. En av de mest populære artiklene handler om lån med de laveste rentene. Artikler om sparing og boliglån har også trukket tusenvis av besøkende hver uke.

For å nå ut til målgruppen bruker selskapet ulike kanaler, blant annet egne nettsider og tilstedeværelse på sosiale medier som LinkedIn, YouTube og Facebook. De har også planer om å inngå partnerskap med etablerte nettsamfunn og kanaler rettet mot finansentusiaster.

Vi spurte Olle Pettersson hvorfor han tror nettstedet har vokst så raskt:

– Vår strategi er basert på å levere unikt og verdifullt innhold som dekker bransjen på en uavhengig måte, sier Olle.

Erfaringene fra Caybon har påvirket strategien deres ved å anerkjenne viktigheten av innhold av høy kvalitet og å bygge sterke partnerskap. Dette har påvirket deres fokus på å tilby relevant informasjon og samarbeide med pålitelige partnere.

Havetons forretningsmodell er basert på affiliate-markedsføring, noe som betyr at de tjener penger på å henvise trafikk og potensielle kunder til ulike finansselskaper. De har allerede etablert partnerskap med over 80 långivere og sammenligningssider. Haveton mottar en provisjon for hver nye kunde de genererer for sine partnere.