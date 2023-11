Slik kutter du strømregningen enkelt og effektivt

Nå for tiden er strømprisene høyere enn de har vært på lang tid. Mange opplever at kostnadene til elektrisitet spiser opp en større og større andel av budsjettet. For å holde denne utgiftsposten i sjakk er det mange grep du kan ta, og det trenger slettes ikke å gå ut over livskvaliteten i form av å bo i et kaldt hjem. Les videre for å finne ut mer om hvordan du kan redusere strømregningen på en enkel og effektiv måte.





God isolering er helt essensielt

Dersom du eier en eldre bolig, kan det være svært mye å hente på å forsikre deg om at boligen er isolert best mulig. Dette gjelder tak, vegger, vinduer og dører. Varme som går tapt på denne måten tvinger deg til å fyre mer enn nødvendig.

Nybygg i Norge er oppført i henhold til strenge retningslinjer, og vil generelt sett være godt isolert. Hvis du derimot eier en enebolig som er mer enn tjue år gammel, kan det hende at du kan spare stort på utgift til varme ved å legge ny isolasjon i vegger og tak, samt oppgradere til moderne vinduer og dører.

Det er jo ingen vits å fyre for kråka, som er det du gjør ved å forsøke å holde et dårlig isolert hjem godt og varmt om vinteren. Pass for øvrig også på at isoleringen du har i din eldre bolig oppfyller dagens strenge miljøstandarder. Har du utdaterte isoleringsmaterialer vil det lønne seg på sikt å skifte det ut snarest, også med tanke på eiendommens salgsverdi; ikke kun strømregningen.





Alternative varme- og strømkilder trenger ikke koste stort

Å installere en alternativ strømkilde, sånn som solcellepaneler, blir stadig mer prisgunstig. Dagens moderne solceller koster langt mindre enn tilfellet var for selv noen få år siden. De er dessuten langt mer effektive.

Ved å kle dine tak med solcellepaneler kan du få en solid mengde med strøm på solens regning. Merk også at solcellepaneler kan generere strøm selv på overskyede dager. Altså er dette noe som egner seg for bruk gjennom hele året, foruten i de deler av landet hvor det er mørketid om vinteren.

Hva slags varmekilder du har i hjemmet kan være utslagsgivende for strømregningen. Utdaterte panelovner av eldre fabrikat trenger slettes ikke være særlig effektive av seg. De kan bruke mye strøm uten å gi tilstrekkelig varme.

Det beste bærekraftige alternativet er vannbåren varme. Da varmes huset opp av varmt vann som pumpes gjennom rør installert i vegger og gulv. Dette er en svært effektiv måte å varme opp huset på. Når det er sagt, kreves det en betydelig grad av investering for å kjøpe og installere slike anlegg.

Et mer rimelig alternativ er en varmepumpe. Den varmer opp rommet meget hurtig, og med lavt strømforbruk. En varmepumpe koster ikke stort, men krever profesjonell montering.





Et gunstig lån er et godt utgangspunkt

For at dine investeringer i å få et mer bærekraftig og strømeffektivt hjem skal lønne seg på sikt, er gunstig finansiering av den største betydning. Et lån fra en etablert bank som Santander kan gi deg et meget godt utgangspunkt.

Du kan låne penger til å betale for større og mindre renoveringsprosjekter, sånn som installasjon av solceller, vannbåren varme eller ny isolering i vegger og tak. På den måten kan du ruste opp ditt hjem og kutte strømregningen på en lønnsom måte.

Et lån for denne typen forbruk gir deg sjansen til å investere i ditt hjem på en langsiktig måte som vil spare penger på sikt og også heve boligens salgsverdi. Derfor er dette noe som de fleste huseiere vil anse som meget fordelaktig.