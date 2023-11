Ethereum kurs opp 80% siste året - Kan ETHETF Eller BTCETF følge etter?

Kryptovaluta markedet har hentet seg godt inn igjen etter en kraftig korreksjon, og Ethereum har styrket seg mer enn 80% det siste året. Dette følger i sporene av en tilsvarende trend vi har sett hos mange av de største altcoins på markedet. Det er mye som viser til en videre oppgang, men særlig én token kan dra mer nytte av denne eksplosjonen enn andre.

For det skjer nemlig spennende ting i USA om dagen. Flere store forvaltere har sendt inn søknader til Securities and Exchange Commission (SEC) om ETF-er med utgangspunkt i nettopp kryptovaluta. Blackrock og Fidelity er de to første som sendte inn søknader - og ETHETF token er et prosjekt som gjør seg klar for nettopp dette.





Hva er ETH ETF token?

-





ETH ETF token er et prosjekt som gjør det mulig å kapitalisere på godkjenningen av et Ethereum ETF før den formelle godkjenningen kommer. Prosjektet er en ERC-20 token med 100 millioner tokens i omløp. Med 95% DEX likviditet er dette en token som styres av markedet.

Det er ingen forhåndssalg tilgjengelig og en automatisk 2% burn tax sørger for kontinuerlig reduksjon av tokens. Prosjektet er ikke bare en mulighet til å dra nytte av Ethereum kurs som trekkes opp på mainstream aksept, men også en mulighet til å feire et massivt steg i riktig retning for kryptovaluta.





Hvorfor er Ethereum ETF-er så viktig?

Det har vært mye skriverier om potensielle kryptovaluta ETF-er den siste tiden, men også en del spørsmål om hvorfor dette er så viktig. Her er det verdt å merke seg hvilke muligheter dette byr på for tradisjonelle forvaltere. Mange store selskaper som Fidelity, State Street og BlackRock har ikke mandat til å handle i det åpne kryptovaluta markedet. Dette er også tilfellet for en rekke pensjonskasser og offentlige forvaltere.

Disse restriksjonene har gjort det vanskelig å oppnå eksponering mot kryptovaluta for de forvalterne som ønsker seg dette. En aksept av ETF-er vil derfor sørge for at kryptovaluta for første gang kommer innenfor rekkevidde for mange av disse store selskapene, på lik linje som råvarer og aksjer.

Videre er det mange av disse selskapene som er store, langsiktige investorer. Dette kan føre til at vi ser en helt ny generasjon med cryptowhales som kommer inn. Store forvaltere som tar betydelige posisjoner over tid kan bidra til den stabiliteten som kryptovaluta så desperat mangler. Tidligere har det vært privatpersoner som er market makers i mange tilfeller, noe som sørger for kurser med høy volatilitet.





Positive nyheter drar markedet med seg opp

-





Vi har allerede sett det flere ganger tidligere - positive nyheter for de store blokkjedene drar med seg resten av markedet i riktig retning. Da er det ingen som står bedre posisjonert enn nettopp ETH ETF token. Den frister også med opphør av 2% buy tax når en Ethereum ETF formelt godkjennes av SEC i USA. Videre er det gjerne slik at SEC danner grunnlaget for markeder andre steder.

Det er derfor stor sannsynlighet for at europeiske forvaltere vil følge etter med sine egne ETF varianter straks de har blitt godkjent i USA. Dette vil igjen øke etterspørselen av mynter og rette fokus mot markedet.

Mange analytikere forventer at ETH ETF vil dra nytte av økt fokus i markedet på godkjennelsen. Videre er det mange som vil vise sin støtte til prosjektet ved å ta en tidlig posisjon. Noen er nok skeptiske til rug-pull tendenser i slike prosjekter, men med 95% av likviditeten i DEX pools er det lite sannsynlig. Her er det markedet som styrer prisen, og hele prosjektet er likviditet. Nettopp dette scenarioet er det som kan gjøre token til en spennende mulighet med høyt avkastningspotensiale.





Oppsummering - hva venter markedet videre?

Det er mange øyne på markedet - og det er uten tvil SEC som har fokuset. De fleste venter nå på hvorvidt det forestilte forslaget fra Blackrock og Fidelity vil bli godkjent av myndighetene. Tidligere forslag har blitt avslått, men nå har de sendt inn nye reviderte utkast, og stort press fra forvaltningsbransjen er kjent for å ha en effekt.

Mange er derfor sikre på at vi vil se et positivt utfall av saken, men det er vanskelig å si når dette kommer. Flere amerikanske medier har forsøkt å få SEC i tale, men de viser bare til at det vil komme en formell uttalelse når saken er ferdig behandlet. Når det er sagt, så ser det ut som de store forvalterne nå gjennomfører nødvendige registreringer for å kunne raskt lansere en ETF når godkjennelse blir et faktum.





Før du investerer i kryptovaluta bør du vurdere risiko og bli kjent med at det kan føre til potensielle tap. Kryptovalutamarkedet er kjent for sin volatilitet, og verdien av kryptovalutaer kan variere betydelig over kort tid.

