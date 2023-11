Krigen som fortsatt dreper

I hele sitt liv har Nhung (13) og familien bodd side om side med eksplosiver. 50 år siden Vietnamkrigen tok slutt, er det fortsatt livsfarlig å bevege seg i store deler av landet. På skoleveier, åkre og der folk bor ligger det igjen store mengder med eksplosiver, som lemlester og dreper uskyldige. Og barn er spesielt sårbare.





Den farlige skoleveien

På denne tiden av året er det varmt, overskyet og regnfullt i landsbyen A Dot, midt i Vietnam. I dette fattige området, et steinkast fra Laos, får man umiddelbart et inntrykk av ro og harmoni. Men, det forandres brått når man får høre historiene herfra. Fortellinger om mennesker som har levd tett på en 50 år gammel, livsfarlig trussel i bakken.

– Jeg var redd før, og det var ofte jeg ikke turte å gå ut, sier Nhung (13) og forteller at hun verken fikk lov til å leke i hagen eller bli med bestefaren sin på jordene der han jobber.

Nhungs skolevei var også forbundet med fare. Sjansen for å tråkke på en mine eller andre eksplosiver som lå igjen etter krigen var stor.

For 20 kr kan du rydde en meter skolevei

Minerydding er en viktig del av Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid. Organisasjonen arbeider for å trygge områder der folk bor, lever, leker og jobber. Minerydding er en forutsetning for at et krigsherjet land kan bygges opp igjen og for langsiktig utvikling. Du kan bidra til å gi flere barn en trygg skolevei, for 20 kroner kan Norsk Folkehjelp rydde én meter skolevei fri for landminer.

Kjøp en minefri skolevei i julegave her!





Et lite feiltrinn kan være katastrofalt

Hver dag skades eller drepes noen av en landmine eller klasebombe i verden. Hvis de ikke blir fjernet ligger de der helt til noen tråkker på dem. Nær halvparten av disse er barn.

Ett lite feiltrinn kan utløse gamle eksplosiver, enten det er på vei til skolen, under en lek i hagen, på rismarkene eller på beitet med dyra. Klasebomber kan se ut som fristende, små tennisballer og landminer er noe man ikke ser før de tråkkes på. En eksplosjon kan drepe og lemleste, og barn er spesielt sårbare.

Truong Thi My Le rydder miner i Vietnam. Hun er en av 2 600 ansatte i Norsk Folkehjelps mineryddingsprogram.

Mineryddere fjerner frykten

Millioner av mennesker lever i områder hvor det befinner seg landminer og klasebomber. Norsk Folkehjelp har siden 1992 jobbet i over 40 land, blant annet Vietnam. Hvert år finner og fjerner deres mineryddere hundrevis av eksplosiver som fortsatt ligger igjen etter Vietnamkrigen, og utgjør en konstant trussel for familier.

– Bare i den lille hagen til Loc og Nhung fant vi over 50 eksplosiver tidligere i år, forteller Do Thi Thanh Nhan, som leder Norsk Folkehjelps ryddearbeid i denne provinsen.





Gi en minefri skolevei i julegave

Nå kan du gi en julegave som gleder mange. Kjøp en minefri skolevei i gave til familien, venner eller kollegaer. Hvor mange meter du ønsker å kjøpe bestemmer du selv, og du får tilsendt et kort (digitalt eller fysisk) som du kan gi bort.

Hjelp til med å rydde eksplosiver, sammen redder vi liv!





Visste du at:

Miner og klasebomber skiller ikke mellom voksne og barn, soldater og sivile. Fra sitt skjulested i bakken fortsetter de å drepe og lemleste i flere tiår etter at en krig er over.

Millioner mennesker lever i områder hvor det befinner seg landminer og klasebomber. Steder hvor barnas skolevei i verste fall går gjennom et minefelt. Hvor et steg i feil retning kan være fatalt.

Bare to eller tre miner, eller til og med bare mistanker om at det finnes miner, kan føre til at et landområde blir ubrukelig.

