FAMILIEN LA HANDLETUREN TIL NORDBY SUPERMARKET: En meget lønnsom julehandel

– Den aller største grunnen til at vi handler her er selvfølgelig prisene. De er mye lavere enn i Norge. I tillegg er det et mye større utvalg. For oss som storfamilie passer det helt utmerket.

Stine Strømnes Johnsen (45) og Peter Starborg (44) har tatt med seg to av barna, Herman (9) og Maya (12) til Nordby Supermarket for årets julehandel.





Familien, som totalt teller seks personer, bor ikke langt fra svenskegrensen. En halvtimes kjøring på E6, og de er fremme.

Normalt handler de på Nordby Shoppingcenter cirka en gang i måneden.





– Det var billig

I det de ankommer den store matbutikken, hvor det bugner av fristende matvarer, får barna raskt øye på en enorm pall med Pepsi Max. Aller helst vil barna ha Coca Cola, men etter et raskt familieråd blir det Pepsi denne gangen.

Ikke langt fra stabelen med brus kommer Stine over et godt tilbud hun raskt blir oppmerksom på.

– Oi, det var billig, utbryter hun.

STORHANDLER: For familien som totalt teller seks personer passer en storhandel i Sverige perfekt. Det gjør at de slipper å reise mange ganger på butikken hjemme i Norge, og heller kan bruke tiden på andre ting, som for eksempel fritidsaktiviteter for barna.





Rekordlav pris

Smørmarinert kalkunbryst er stablet i store mengder i frysedisken. På toppen av disken viser prisskiltet 99 kroner for 1,2 kilo.

Både kalkunbrystet og roastbiffen er to varer det er veldig stor prisforskjell på, sammenlignet med i norske butikker.

Rett i nærheten kommer familien i kontakt med butikksjef Patrik Zäll. Han ber dem få med seg tibudet på roastbiff til 19,90 kroner per hekto.

– Både kalkunbrystet og roastbiffen er to varer det er veldig stor prisforskjell på, sammenlignet med i norske butikker, sier butikksjefen.

På veien gjennom matbutikken fyller familien handlevognen med nærmest alt de trenger til jul.

Julepostei, klementiner og waldorfsalat.

I tillegg plukker Stine og Peter med seg både melk, egg, smør og ost.

Med god hjelp fra Herman og Maya.





Vekker minner

I det barna nettopp har antydet for foreldrene at de begynner å bli sultne, får familien øye på Nordby Supermarkets egen demoavdeling.

Bak disken har butikkmedarbeider Glenn lagt opp ulike salater, røkt laks og kjøttboller på små fat.

Peter, som selv opprinnelig er svensk, lyser opp i det han får øye på den svenske prinskorven. For han vekker dette gode minner. Den må han bare smake på.





Kombinerer svensk og norsk

Etter å ha fått en forsmak på julen er familien skjønt enige om at de ikke kan reise fra butikken uten å ha kjøpt inn årets juleribbe.

På julaften serverer familien både norsk og svensk julemat. Et stort koldtbord, med både juleskinke, ribbe og masse annet snadder.

– Vi kombinerer det beste fra to ulike juletradisjoner, sier Peter, i det han ankommer ferskvaredisken fylt opp med fersk ribbe til 59,90 kroner per kilo.

TRIVELIG HANDEL: Familien tar handleturen til Nordby Supermarket som en hyggelig familieutflukt. De skryter av de ansatte i butikken, som alltid er behjelpelige dersom de ikke finner frem, eller er på jakt etter en spesiell vare.





Fast inventar

Selv om han har bodd over 20 år i Norge, er Peter oppvokst med et vareutvalg i svenske butikker som ikke finnes mange steder i Norge.

– Derfor passer det perfekt for meg å bo i nærheten av grensen, og å ha Nordby Supermarket så lett tilgjengelig, understreker han.

Peter tviholder fremdeles på flere svenske matvarer. Som for eksempel Skogholmslimpa, som han alltid må ha med seg etter en handletur over grensen.





Familiens handleliste til jul på Nordby Supermarket:

Ribbe, fersk, pr kg, SEK 59,90

Melk, 1,5 ltr, SEK 14,90

PepsiMax, 4 x 1,5 ltr, SEK 49,90

Gouda, gulost, Holland, pr kg, SEK 69,90

Hvetemel, 2 kg, SEK 9,90

Kalkunbryststek smørmarinert, Grønhøj, 1,2 kg, fryst, SEK 99,-

Waldorfsalat, Mills, 350 g, SEK 19,90

Nakkekoteletter benfri, ferske, pr kg, SEK 59,90

Kyllingbrystfilet, Rose Poultry, 2 kg, fryst, SEK 129,90

Bacon, skrivet, Tulip, 5-pack, 5 x 125 g, SEK 59,90

Baconterninger, Majesty, 500 g, SEK 39,90

Godis løsvekt, 7,90 pr hg

Klementiner, beste kvalitet, spanske, pr kg, SEK 14,90

Smør, Arla, 500 g, SEK 34,90

Egg, Kronägg, 20-pack, SEK 39,90

Yoggi, Yoghurt, 1 000 g, 2 for SEK 40

Polarbrød, tuber, 900 g, SEK 34,90

Skivet pålegg, Kokt og røkt skinke, pr hg 12,90

Skivet pålegg, grillet Roastbiff, pr hg, SEK 19,90

Julepostei, Tulip, 350 g, SEK 14,90

Oksefilet, New Zealand, fryst, pr kg, SEK 249,-

Kjøtbullar, HK Scan, «Mamma Scan”, SEK 49,90

Red Bull, 24 x 250 ml, SEK 199,- + pant

Prisene kan variere i perioden frem til jul.





Etter at årets juleribbe er sikret spør mamma Stine de to barna om de ikke er ferdige med handleturen.

Herman ser skuffet bort på moren og sier de ikke har kjøpt godis ennå.

Dermed bærer det i rekordfart til godisavdelingen. Både Herman og Maya er lynraske med å finne hver sin skje, og begynner å plukke fra smågodthyllene.

Stines godisfavoritt er kinderegg, mens Peter sverger til de gule m-posene.

Når vi skal handle i Norge hender det vi tar «stein, saks, papir» for å slippe å dra i butikken, mens her tar vi turen som en hyggelig utflukt.

For familien fra Østfold er det å reise på handletur til Nordby Supermarket noe de gjør som en familieaktivitet.

– Når vi skal handle i Norge hender det vi tar «stein, saks, papir» for å slippe å dra i butikken, mens her tar vi turen som en hyggelig utflukt. Noe vi gjør sammen, sier Stine.





Midt i blinken

I tillegg til Nordby Supermarket passer familien også på å besøke mange av de andre om lag 110 butikkene på Nordby Shoppingcenter på turen.

– Vi ser alltid på sko og klær når vi er her. Flere av butikkene på senteret her finnes jo ikke hjemme, fortsetter Stine.

GRATIS PARKERING: Familien er ferske elbil-brukere. På Nordby Shoppingcenter finnes over 150 ladestasjoner for elektriske biler. I tillegg er senterets 3.750 parkeringsplasser helt gratis. Fra parkeringshuset på senteret ruller man nærmest rett inn i butikken Nordby Supermarket.

Både Stine og Peter har travle arbeidsdager. Peter jobber turnus som vekter, mens Stine driver sin egen frisørsalong.

Derfor passer Nordby Supermarkets brede åpningstider, fra klokken 08.00 til 22.00 alle dager, midt i blinken for familien.

– Den ene gangen reiser vi en søndag, den andre gangen reiser vi en kveld midt i uka. Da rekker vi både en handletur og andre fritidsaktiviteter.

Posene med smågodt er fylt til randen. Familien nærmer seg hjemreise.

Etter en tur i kassen, der de blir møtt av et stort smil og et «hej», tar Stine, Peter, Herman og Maya en kort pust i bakken.

Samtidig finner Peter frem kassalappen han nettopp fikk, etter at årets julehandel er i boks.

– Her har vi jo faktisk spart masse penger. For en storfamilie som oss er det å legge handleturen hit helt perfekt, avslutter han og får et bekreftende nikk av Stine

Nå er familien klar til jul.









