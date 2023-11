Nye Lexus imponerer: – Kvaliteten gjennomsyrer alt

Lexus har noe helt spesielt. Noe som nesten bare eierne er klar over. Det handler om kjøreopplevelse, kvalitet og takumi. (Thomas Andersen)

Holm er sjef for Lexus i Norge. Også her i landet har det japanske premiummerket etablert seg som en favoritt blant kjennere.

I 2023 vant nemlig Lexus undersøkelsen AutoIndex for 12. år på rad. Her gir norske bileiere tilbakemelding på hvor fornøyde de er, og de bes om å vurdere følgende:

Bilen og kjøreopplevelsen, forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet, service på verkstedet og lojalitet til merket.

– Vi er ydmyke for de gode tilbakemeldingene vi får fra våre kunder. Samtidig ser vi at vi faktisk øker avstanden til konkurrentene. I 2023 oppnådde vi hele 932 av 1000 poeng, fortsetter Holm.





Hva er grunnen?

For å finne i alle fall noe av svaret på «hva er det med Lexus»?, har Jan Christian Holm invitert med seg klokkeekspert og grunnlegger av Tidssonen.no Jon Henrik Haraldsen. Han skal få kjøre nye Lexus RZ 450e for første gang.

Som mange andre klokkeentusiaster er Haraldsen også interessert i bil. Privat har han i tillegg til familiebilen en liten og lett italiensk sportsbil med bensinmotor.

Men praten mellom Holm og Haraldsen skal komme til å dreie seg om mye mer enn tekniske data. Svarene de finner er dypt forankret i japansk kultur – på samme måte som mekanisk klokkekunst også er det.





– Ny front – det liker jeg!

Se Jon Henriks Haraldsens første møte med Lexus RZ 450e her:

Særpreget design

– Det er noe med japansk bildesign. På samme måte som klokkedesignet, har det særpreg, sier Haraldsen.

– Ja, Lexus tør å være litt annerledes, svarer Holm.

Holm legger også merke til klokken Haraldsen bærer for anledningen:

– Grand Seiko er jo en god parallell til det vi snakker om. Merket er et frittstående premiumbrand i Japans største klokkekonsern, på samme måte som Lexus er det i vårt store bilkonsern.

Lakk i to farger hever særpreget. (Gjelder kun Executive og Luxury Bi-Tone.)

Linjene i fronten gir karakter, og hekken er inspirert av sverd gjennom luften.





Intuitiv

Men Haraldsen er også nysgjerrig på opplevelsen bak rattet i Lexus RZ 450e.

Jeg er imponert over hvor intuitiv den er – alt bare funker.

– Jeg er imponert over hvor intuitiv den er – alt bare funker. Noen har gjort noe riktig her, sier han etter å ha blitt kjent med betjeningen.

Holm forteller at ideen bak interiørkonseptet er forankret i japansk kultur og hverdagsliv – og at folk bor svært tett i Japan. Hadde Drammen vært like tettpakket som Tokyo, ville hele Norges befolkning ha fått plass der.

Renhet og god oversikt preger interiøret.

Fysiske knapper for de viktigste funksjonene. Høy materialkvalitet, det kjenner du på overflatene.

Orden

– Orden er en helt nødvendig forutsetning for at et slikt samfunn skal fungere, forteller Holm.

I en hektisk hverdag har bilen fått en spesiell rolle for mange japanere: Her skal du finne roen.

– Derfor er interiøret designet med den japanske gjestfriheten – Omotenashi – som ledestjerne, sier Holm.





– Ganske mye bedre enn en del av konkurrentene!

Se hvordan Jon Henrik Haraldsen opplever kvaliteten og kjøreopplevelsen her:

Lexus RZ 450e

Pris Fra 599.000,-

Lengde x Bredde x Høyde (mm) 4805 / 1895 / 1635

Bakkeklaring 200 mm

Hjuldrift Firehjulsdrift

Akselerasjon 0-100 km/t 5,3 sekunder

Bagasjerom 522 liter (1451 med baksetene slått ned)

Motorkraft 313 hk

RekkeviddeInntil 438 km (WLTP)

Batteristørrelse 71,4 kWh brutto (64 kWt netto)

Maksimal ladehastighet 150 kW, (10 %-80 % på 30 min)

Garanti Lexus Relax - inntil 10 år

Mulighet for hengerfeste Ja





Sømløs kraft

RZ 450e er den første bilen fra Lexus som er bygget som elbil fra bunnen. Det gir bedre plassutnyttelse, men også mulighet til å perfeksjonere den elektriske drivlinjen.

– Firehjulstrekket DIRECT4 gir enestående veigrep og fremkommelighet. Det gir effektivitet og mulighet for sportslige opplevelser, men først og fremst en sømløs kraft som du bare må oppleve på veien.

Jon Henrik Haraldsen, som jo er vant til å boltre seg i en italiensk sportsbil, setter pris på nettopp den stressfrie nytelsen i RZ:

– Jeg kjører faktisk penere i en slik bil!





– Kvalitet, driftssikkerhet og holdbarhet i mange, mange år!

Her oppsummerer de inntrykkene fra kjøreturen:

Det vesentlige ekstra

Et vesentlig poeng for Haraldsen er at både klokker og biler skal være tilpasset anledning og oppgave. Han søker derfor noe helt annet i en familiebil som RZ enn han gjør i sin sportsbil:

– Det handler om rendyrking av særpreg. En japansk bil skal se japansk ut og oppleves japansk – og med det mener jeg at den også skal ha en kvalitet som lever opp til den tradisjonen Takumi-mesterne står for, sier Haraldsen.

– Ja, for meg er nettopp kvaliteten det som gjennomsyrer alt: Hele opplevelsen blir preget av det kunden opplever i selve bilen – i møtet med forhandleren og på verkstedet, avslutter Holm.

– Håndverkfokus og veldig respekt for fag.

Vet du hva Takumi er? Finn det ut her:

