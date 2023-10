Bitcoin prognose sammenlignet med nykommeren Bitcoin Minetrix

I den nåværende situasjonen dukker det stadig opp nye altcoins, men en av de nyeste deltakerne som har skapt betydelig oppmerksomhet i markedet for kryptovaluta på forhåndssalg, er Bitcoin Minetrix. I denne artikkelen vil vi nøye undersøke prognosene for den nye kryptovalutaen og samtidig sammenligne den med Bitcoins prognoser.





- (Finixio/Finixio)





Det nyeste navnet innen kryptoverdenen er Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) - en innovativ kryptovaluta som gir brukere muligheten til å tjene mining-belønninger uten å måtte investere i dyr maskinvare eller ha teknisk ekspertise fra starten av.

Som prosjektet vokser, spør investorene seg om det er et bedre alternativ enn den allerede veletablerte Bitcoin. Her er en analyse.





Bitcoin Minetrix på forhåndssalg





Bitcoin sliter med å nå $30 000

Bitcoin fortsetter sin kamp mot den volatile kryptomarkedet. Til tross for tidligere forventninger om at prisen på Bitcoin skulle nå over $50 000 i løpet av første halvdel av 2023, har den fortsatt ikke klart å passere $30 000-grensen. Den moderate utviklingen til Bitcoin skuffer investorer som ser etter bedre alternativer.





Bitcoin Minetrix gir håp

Investorene har funnet nytt håp i Bitcoin Minetrix. Målet med Bitcoin Minetrix er å gjøre Bitcoin-mining tilgjengelig for alle. Mens tradisjonell Bitcoin-mining krever betydelig investering i maskinvare, tid og teknisk kompetanse, gir Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) enklere tilgang til mining for alle gjennom sitt robuste “stake-to-mine” system.

Dette innebærer at denne nye tokeniserte sky mining-plattformen gir vanlige investorer muligheten til å delta med budsjettvennlige investeringer. Ifølge markedsanalytikere har Bitcoin Minetrix potensial til å bli en fremtredende Bitcoin-derivat, på linje med Bitcoin Cash.





Hva er “Stake-to-Mine”?

“Stake-to-mine” er en nyskapende krypto-insentiveringsmekanisme introdusert av Bitcoin Minetrix. Den er enkel og kostnadseffektiv å benytte seg av.





- (Finixio/Finixio)





En annen attraktiv faktor er at Bitcoin Minetrix tilbyr svært gunstige betingelser i form av 1224% årlig avkastning på staking. Du trenger bare å kjøpe $BTCMTX-tokens og besøke staking-dashbordet på plattformen. Deretter låser du opp dine tokens for en valgfri tidsperiode og begynner å samle opp belønninger.

Det er viktig å merke seg at i den innledende fasen av staking vil du tjene flere $BTCMTX som stakerewards, og du kan enkelt selge dem på offentlige børser som hvilken som helst annen kryptovaluta. Alternativt kan du velge å beholde dem i håp om at deres verdi vil øke over tid og dermed generere ytterligere stakerewards.





Ikke-overførbare mining-kreditter

Ved lanseringen av den fullverdige “stake-to-mine”-dashboarden vil du motta mining-kreditter i stedet for $BTCMTX. Disse kredittene er ikke-overførbare ERC-20-tokens som kan benyttes til å motta mining-belønninger i Bitcoin.

Denne funksjonen er gjort ikke-overførbar for å minimere risikoen for hacking og tyveri. Selv om noen skulle klare å stjele dine mining-kreditter, vil de være ubrukelige for tyvene.





Hvorfor velge Bitcoin Minetrix?

Kryptomarkedet har sett en rekke sky mining-plattformer dukke opp de siste årene. Bitcoin Minetrix tilhører også denne kategorien. Men det som setter den i en særstilling i forhold til konkurrentene, er den passive inntektsgenereringen.

Mens tradisjonelle cloud mining-plattformer krever at deltakerne investerer i maskinvare, følger opp og inngår mining-kontrakter, er Bitcoin Minetrix rask og enkel å benytte seg av. Du slipper den innledende kapitalinvesteringen, oppsett og vedlikehold av maskinvaren, og du trenger ikke være en ekspert for å starte inntektsgenereringen.

Plattformen er både økonomisk og teknisk tilgjengelig for alle, og den utnytter den store mining-industriens utstyr og ekspertise, samtidig som den desentraliserer bransjen ved å åpne for deltakelse fra vanlige investorer.





Bitcoin vs. Bitcoin Minetrix

Nå som vi har analysert begge alternativene, Bitcoin og Bitcoin Minetrix, er det på tide å svare på det avgjørende spørsmålet - hvilken av dem er den beste investeringen?

Dersom du søker etter en veletablert kryptovaluta, er Bitcoin det opplagte valget. Selv om Bitcoin kanskje ikke gir deg store avkastninger i løpet av de neste to årene, er det sannsynlig at verdien vil vokse på lang sikt. Planlagte hendelser som Bitcoin-halveringen i april 2024 gir ekstra trygghet for investorer.

Men dersom du er på utkikk etter en kryptovaluta med potensial for betydelig vekst, kan Bitcoin kanskje ikke være det riktige valget. Med en allerede massiv markedsverdi på 540 milliarder dollar, er det begrenset plass for ti- eller tjuedobling av verdien av Bitcoin.

Bitcoin Minetrix, derimot, er et nytt prosjekt som fortsatt ikke har gått live. Det er ennå ikke like populært som Bitcoin, men det kan være nettopp derfor det er en god investering nå. Som prosjektet vokser, kan det også potensielt øke verdien av din portefølje.

Prosjektet har et sterkt økosystem og kan tiltrekke seg en betydelig brukermasse i månedene som kommer. I tillegg er stakerewards som tilbys blant de beste i markedet.

Pågående pre-salg av $BTCMTX gir en gunstig inngangsport til prosjektet.





---

Før du investerer i kryptovaluta bør du vurdere risiko og bli kjent med at det kan føre til potensielle tap. Kryptovalutamarkedet er kjent for sin volatilitet, og verdien av kryptovalutaer kan variere betydelig over kort tid.

---