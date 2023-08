Smart Home for eldre: Hvordan teknologi kan hjelpe i eldre menneskers daglige liv?

Ved å bruke forskjellige enheter og systemer kan smarte hjem markant forbedre livskvaliteten til eldre, ved å tilby dem sikkerhet, komfort og uavhengighet. I denne artikkelen vil vi fokusere på hvordan smart home-teknologi kan hjelpe eldre i deres daglige liv og hvilke konkrete løsninger som er verdt å implementere for å utnytte potensialet til disse innovative teknologiene.





Overvåking av helse og sikkerhet

Smarte enheter kan være til hjelp når det gjelder å overvåke eldre menneskers helse. For eksempel kan smarte klokker og armbånd spore vitale tegn som blodtrykk og hjertefrekvens, og disse dataene kan sendes til omsorgspersoner eller medisinske tjenester hvis unormale verdier oppdages. I tillegg kan overvåkingssystemer installeres i hjemmet for å sikre eldre og varsle omsorgspersoner om potensielle farer, som for eksempel fall eller røyk fra brann.





Automatisering av daglige gjøremål

Smarte enheter kan forenkle eldre menneskers daglige gjøremål. For eksempel tillater stemmeassistenter som Amazon Alexa eller Google Assistant styring av forskjellige enheter ved hjelp av stemmen. Dette gjør at eldre kan utføre mange oppgaver, som å slå av og på lys, spille musikk eller stille spørsmål, uten å måtte reise seg fra sin plass.

Vi spurte en spesialist fra Futurehome (produsent av slikt utstyr som Smarthub II og StrømKontroll) om bruk av smarte hjem-teknologier når det gjelder å støtte eldre mennesker i deres daglige liv. Her er hva han sa:

“I Futurehome tror vi at smarte hjem-teknologi kan spille en nøkkelrolle i å støtte eldre mennesker og forbedre livskvaliteten deres. Våre løsninger er designet for å være intuitive og enkle å bruke, noe som er spesielt viktig for eldre. Gjennom våre systemer kan eldre fjernstyre belysning, oppvarming, hjemmesikkerhet og mange andre enheter ved hjelp av smarttelefon, nettbrett eller stemmeassistenter, slik at de kan nyte komfort og bekvemmelighet til enhver tid.”





Systemer for minne og organisering

For eldre kan det være utfordrende å opprettholde organisasjon og huske viktige datoer. I denne forbindelse kan smarte kalendere og påminnelser være nyttige for å minne om viktige hendelser, medisiner eller avtaler. Med slik støtte kan eldre mennesker føle seg mer trygge og unngå feil.





Forebygging av sosial isolasjon

Eldre mennesker står ofte overfor utfordringer knyttet til sosial isolasjon, spesielt hvis de har begrensede muligheter til å forlate hjemmet. Derfor kan det være verdt å implementere løsninger som gjør det mulig å holde kontakten med familie og venner. Videochattapplikasjoner som Skype eller WhatsApp tillater videokonferanser med nære og kjære, selv om de er geografisk atskilt.





Automatisk klimastyring

Bruk av en smart termostat muliggjør automatisk styring av klimaet i hjemmet, noe som kan være svært nyttig for eldre som ofte har vanskeligheter med å justere temperaturen manuelt. Dette gjør det mulig å opprettholde optimal termisk komfort uten kontinuerlig justering av innstillinger.





Oppsummering

Smarte hjem tilbyr en rekke fordeler for eldre, og forbedrer livskvaliteten og sikkerheten deres. Takket være smart home-teknologi kan eldre bli mer uavhengige, samtidig som de får støtte i sine daglige aktiviteter. Implementering av passende løsninger som helseovervåking, automatisering og minnesystemer kan betydelig lette eldre menneskers liv og tillate dem å glede seg over livet fullt ut i sine hjem. Ved valg av passende enheter og systemer er det verdt å konsultere eksperter for å sikre optimal tilpasning til individuelle behov og preferanser.