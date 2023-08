Ethereum investorer hopper på den nye coin trenden

- (Finixio/Finixio)





Sonik Coin

Sonik Coin er en meme-mynt som har hentet inspirasjon fra spillkarakteren Sonic the Hedgehog. Denne meme-mynten er til forhåndssalg og har til nå samlet inn $23,327.34. Prisen per $SONIK er i skrivende stund på $0.000014.

Mynten er designet for å være brukervennlig og underholdende, noe som gjør den til et godt alternativ for alle som ønsker å investere i kryptovaluta.

Sonik er bygget på et blokkjedenettverk som er optimalisert for raske transaksjoner. Dette gjør det mulig for brukere å overføre mynter raskt og effektivt. Denne meme-mynten passer til både nybegynnere og erfarne kryptoinvestorer.

Prosjektets mål er å bli den raskeste kryptoen som når en markedsverdi på 100 millioner dollar.

Mynten er uten spesiell nytteverdi, men har en solid stake-to-earn-funksjon som lar investorer tjene en passiv inntekt dersom de staker mynter. Sonik Coin tilbyr en stor årlig prosentandel (APY) til alle som staker sine tokens. Ved å stake tokens har kjøpere også mulighet til å generere belønninger som utbetales over fire år.

Prosjektet skiller seg fra andre meme-mynt-prosjekter på den måten at de har sendt inn smartkontrakten sin for en grundig gjennomgang. Dette betyr at kjøpere kan få en følelse av trygghet når revisjonsrapporten blir publisert og tilgjengelig for alle investorer.

Wall Street Memes

Wall Street Memes (WSM) er et av de nyeste ledende kryptoprosjektene som for tiden er i forhåndssalg. Til nå har de samlet inn et imponerende beløp på hele $24,192,151.99. Når forhåndssalget er avsluttet, kan mulige børsnoteringer stå for tur. Wall Street Memes inngår i listen over de beste kryptoene på forhåndssalg.

Analytikere spår at WSM vil kunne bli notert på de beste kryptobørsene som Binance, Kraken, Firi, Coinbase og Skilling. En børsnotering på en av disse børsene kan øke prisen for $WSM betraktelig.Den gode markedsføringen til WSM har ført til at de har etablert et stort og engasjerende fellesskap med over 1 million følgere på sosiale medier. I tillegg til Twitter-kontoen deres har de til sammen 644 200 følgere på deres tre Instagram-kontoer, wallstbets, wallstgonewild og wallstbullsnft.

Flere store aktører har engasjert seg i prosjektet og Elon Musk er en av disse. Han kommenterte et innlegg på Twitter, noe som førte til økt interesse rundt prosjektet. En annen stor aktør som har bidratt er Gary Vee som kommenterte et Instagram-innlegg for en tid tilbake.





Launchpad XYZ (LPX)

Launchpad XYZ er et nytt prosjekt som ble grunnlagt i starten av dette året. Prosjektet er i skrivende stund i forhåndssalg og har til nå klart å samle inn $1,301,071.01. Neste fase starter så raskt de har samlet inn $1,550,000. 1 LPX kan nå kjøpes for kun $0.0445.

Prosjektet har et mål om å hjelpe kryptoinvestorer med å ta gode investeringsbeslutninger innenfor Web 3-verdenen. Ved å tilby et dashbord som gir brukere tilgang til enestående data ønsker de å nå dette målet. Dashbordet vil være til hjelp når investorer er usikre på hvilke kryptovalutaer det er lurt å satse på.

Launchpad XYZ inkluderer også råd fra erfarne kryptoanalytikere som vil hjelpe brukere til å ta smartere investeringsvalg. I tillegg til å tilby dette ønsker Launchpad XYZ å hjelpe brukere ved å tilby opplæring i å forstå Web3-økosystemet. Dette inkluderer å vise til hvilke prosjekter som har størst sjanse for å gjøre det godt økonomisk fremover.

Noen kryptoprosjekter ønsker å forholde seg anonyme, men det ønsker ikke teamet bak Launchpad XYZ som velger å gå ut helt offentlig. Terence Robaudo er administrerende direktør for prosjekter og har over 10 års erfaring innen bransjen. Han er en vellykket trader som sitter med god ekspertise innen TradeFi-produkter og Web 3. Alle medlemmene i teamet til Launchpad XYZ har offentlig profil på LinkedIn og lenkene er publisert på nettsiden.





yPredict

yPredict er et nytt kryptoprosjekt som er i forhåndssalg for tiden. Til nå har de klart å samle inn hele $3,473,244.25 og er nå i fase syv av forhåndssalget.

yPredict er en plattform som gir investorer tilgang til AI-drevne analyseverktøy. Verktøyene kan brukere få tilgang til hvis de abonnerer på tjenesten månedsvis og betaler med kryptovalutaen $YPRED.

YPRED tokenet er bygget på Polygon-nettverket som er kompatibel med Ethereum. Den har flere bruksområder som inkluderer gratis tilgang til yPredicts analyseplattform for eiere av YPRED. Den kan også brukes til å betale med på prediksjonsmarkedsplassen. Det er i tillegg mulighet for å stake tokens for å tjene APY-er. Likviditeten kommer fra 10 % av plattformens inntekter, noe som sikrer jevnlige avkastning på investeringer. I tillegg til disse funksjonene kan kjøpere også tjene YPRED-tokens som belønning ved å delta i ulike aktiviteter på plattformen. Aktivitetene inkluderer blant annet å stemme eller gjennomføre ulike kurs. Alle disse bruksområdene indikerer at YPRED kan bli et av de beste nytteverdi-tokenene på markedet.

Det som er unikt med yPredict er at prosjektet har en annen tilnærming til det å bruke kunstig intelligens i kryptomarkedet. Hver nye modell som tilbys på markedsplassen, blir verifisert av medlemmene i dens DAO.





