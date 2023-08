Hvordan velge beste VPN

Et spørsmål mange stiller seg i Norge, er hvordan de kan velge beste VPN tjeneste for anonym surfing. Svaret vil variere i henhold til dine personlige kriterier og behov.

Her går vi nøye gjennom hva som kjennetegner et god VPN tjeneste i Norge, pluss at vi gir deg noen raske tips til hvordan du kan kutte prisen med opptil 65 prosent.

Hastighet for tilkobling: De beste VPN tjenestene burde ikke bremse hastigheten din med mer enn 30-40 prosent. Du kan teste dette selv ved å kjøre en hastighetssjekk etter du har lastet inn programvaren. Sjekk at båndbredden din ikke faller til et uakseptabelt lavt nivå.



Servertilbud: VPN-tjenesten burde ha et stort utvalg av servere, spredt mellom ulike land. Et eksempel er de som kjøper VPN for å surfe innhold i Norge. Da er det viktig at det virtuelle private nettverket faktisk har en server i Norge.



Kvalitet og pris: De beste VPN programmene har en sunn balanse mellom pris og kvalitet. Sjekk prisen for et virtuelt privat nettverk ved å bruke en tredjepartside. Der finner du også gjerne detaljert informasjon om hvert VPN, inkludert hastighet og tjenestetilbud.



Personvern og datasikkerhet: Er en av de viktigste faktorene du må vurdere. Med datasikkerhet menes det hvorvidt programvaren kan motstå datainnbrudd og hacking. Med personvern menes hvorvidt et VPN vil dele informasjon med andre, slik som myndighetsorganer og andre uvedkommede. Velg en tjeneste med en robust personvernerklæring.



Enkelt å bruke: Velg et VPN som er både enkelt og intuitivt å bruke. Noen tjenester har kompliserte brukerplater som er vanskelige å forstå.



Programvarestøtte: Sjekk nøye på forhånd om VPN-tjenesten faktisk støtter den programvaren du ønsker å bruke den på. Eksempler er iOS (fra Apple), Microsoft fra Windows, Android (fra Google) og lignende. Her finnes det store avvik i hvilke programvarer som støttes. De beste VPN tjenestene vil støtte alle de store platformene, inkludert programvare for Chrome og IE.



Kostnadsfri testperiode: Gis det gratis testperiode slik at du kan sjekke om programmet fungerer slik du ønsker? De beste VPN tjenestene vil gjerne gi deg en garanti på alt fra 30 til 50 dager, slik at du kan prøve det ut på egenhånd.



Familieabonnement: For mange norske kunder er det viktig at de kan dele VPN tilgang med andre i familien, via et såkalt familieabonnement. Her finnes det ingen standard, men de beste tjenestene vil gjerne la deg dele nettverk med opptil 5 forskjellige brukere samtidig.





Finn riktig kombinasjon mellom verdi og ytelse

Her er noen raske pekepinner på hva du burde se på.

Streaming: Med de beste VPN tjenestene burde du ikke gå glipp av mer enn 20-30 prosent av kapasiteten. Mye avhenger av hvor raskt nettverket ditt er til å begynne med. For streaming i 4K må du minst ha en båndbredde på 50 mbps, enda det anbefales å ha en raskere oppkobling ettersom et virtuelt privat nettverk vil føre til tap av hastighet.

Nedlasting: For nedlasting trenger du ikke nødvendigvis en veldig høy båndbredde, men det er likevel viktig at du har en god nok hastighet til å laste ned innhold innen rimelig tid.

Verdi og pris: Det er fullt mulig å finne et VPN program som koster et sted mellom 20-30 kroner per måned. For de aller beste VPN tjenestene må du derimot betale mer, og da gjerne et sted mellom 50 til 80 kroner per måned. Ett eksempel er ExpressVPN, som er kjent for å ha best kvalitet. De brukes gjerne til innlasting av filmer.





Tips for å kutte kostnaden

Ikke velg det første og beste VPN tilbudet, men vent heller til du finner et virtuelt privat nettverk på salg, med pristilbud.

Mange tjenester kjører egne kampanjer med bunnpriser, hvor de gir rabatter på alt fra 65 til 85 prosent. Derimot er kravet at du kjøper tilgang for flere år av gangen.