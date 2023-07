Kryptonyheter - Hvilke kryptotrender er verdt å følge med på

Det kommer stadig vekk helt nye kryptoprosjekter på markedet og det kan derfor være lurt å følge med på trendene hvis målet er å investere for å tjene. Kryptoentusiaster og analytikere har hele tiden nye spådommer å komme med som det kan være svært lurt å ta i betraktning når målet er å bli en suksessfull kryptoinvestor.

Akkurat nå er det tre nye kryptoprosjekter ekspertene anbefaler, nemlig Thug Life Token, Chimpzee og Wall Street Memes.





Thug Life Token

Dette nye kryptoprosjektet, Thug Life Token med kryptovalutaen $THUG er et av de nyeste prosjektene som er å finne på kryptomarkedet i skrivende stund. Dette er et prosjekt som trender for øyeblikket og flere kryptoanalytikere mener at denne meme-mynten har mulighet for å kunne eksplodere innen kort tid.

Meme-mynten $THUG skiller seg ut fra andre meme-mynter i den forstand at den representerer temaet Thug Life-bevegelsen som ble populær blant hiphop stjerner som Snoop Dogg på 80-tallet.









På prosjektets nettside står det skrevet blant annet, «Opplev rå energi fra vår gjeng og boost den ustoppelige oppgangen til $THUG. Sammen skal vi blåse forbi det vanlige, knuse systemet og kjøre eller dø for å ta $THUG til nye høyder. Heng med vår dedikerte gjeng, representere mynten og la oss erobre nytt territorium med $THUG. Det er ingen grenser for hva vi kan oppnå!»

Thug Life Token prosjektet har allerede samlet inn en svimlende sum på over 1,1 millioner dollar i forhåndssalget. I skrivende stund er prisen per token på 0,0007 dollar og om kun 5 dager vil prisen stige. Forhåndssalget vil bli avsluttet så snart 2,058 millioner dollar er nådd, eller når den 13-dagers nedtellingen er fullført. Etter forhåndssalget vil eneste metoden for å investere i meme-mynten være å delta i prosjektets airdrop, motta fellesskapsbelønninger eller betale en høyere pris når tokenet selges på børser.





Chimpzee

Dette unike og nye kryptoprosjektet faller i god smak hos mange kryptoinvestorer og mye av grunnen til dette er at de fokuserer på miljøvern og dyrevelferd. Chimpzee har planer om å donere store summer til diverse organisasjoner som jobber for dette, og de har faktisk allerede begynt å donere.

Chimpzee gjør det mulig for eiere av $CHMPZ å kunne generere en passiv inntekt på ulike måter samtidig som de er med på å bidra til et godt miljø og dyrevern.

Handlingsplanen til Chimpzee står beskrevet på deres nettside og kan fortelle at de allerede har nådd målene om å lansere nettsiden, starte forhåndssalget, utvikle Chimpzee Store og utføre første donasjon. De neste fasene i handlingsplanen dreier seg om at de blant annet skal utføre flere donasjoner, lansere NFT mining, benytte influencere for å bygge merkevare, dele ut giveaways, utvikle NFT markedsplassen, utvikle spill-for-å-tjene spill, lage en animasjonsserie og mye mer.

Prosjektet er i forhåndssalg i fase 7 for øyeblikket og tokenprisen ligger nå på 0,0007. Prisen vil øke ved neste fase som vil skje om bare ni dager. De har allerede klart å samle inn hele 814 776 dollar.





Wall Street Memes

Dette nye meme-mynt-prosjektet, Wall Street Memes er også i forhåndssalg i skrivende stund og har samlet inn utrolige summer på over 14 millioner dollar allerede. Kryptoekspertene spår gode fremtidsutsikter for denne kryptovalutaen og mener at $WSM har mulighet til å kunne oppnå en kurs på over 0,05 dollar innen slutten av 2023, og innen utgangen av 2040 forventer de at kursen skal vokse til 1 dollar.

Wall Street Memes startet som mange andre meme-mynter, uten noen spesiell nytteverdi, men har allerede klart å oppnå dette ved å blant annet lansere sin egen merch-butikk hvor det er mulig å kjøpe populære produkter med logo og stilig design.

Følgerbasen til Wall Street Memes har vokst i rekordfart takket være deres gode markedsføringsevner. Allerede har de fått over 1 millioner medlemmer på Instagram, Twitter, Discord og Telegram. Det at Elon Musk har engasjert seg i prosjektet på Twitter har også vært med på å bidra positivt.

Nå kan 1 $WSM kjøpes for 0,0319 dollar og om kun fem dager vil prisstigningen skje. Derfor vil det alltid lønne seg å kjøpe tidligst mulig i forhåndssalget slik at avkastningen kan bli så høy som mulig når forhåndssalget er over og kryptovalutaen lanseres på børser.





Før du investerer i kryptovaluta bør du vurdere risiko og bli kjent med at det kan føre til potensielle tap. Kryptovalutamarkedet er kjent for sin volatilitet, og verdien av kryptovalutaer kan endres betydelig over kort tid.

