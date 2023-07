Kjøpe krypto på salg i 2023

Det finnes mange spennende nye kryptoprosjekter tilgjengelig for forhåndssalg nå som kan være verdt å vurdere for alle som ønsker å kjøpe krypto i 2023.

Ved å delta i forhåndssalg av kryptovaluta, åpner man opp for potensielt høy avkastning, men det er viktig å være oppmerksom på de tilhørende risikoene. Dersom man har muligheten og viljen til å ta sjansen, kan dette gi gode investeringsmuligheter både på kort og lang sikt.

Før man tar beslutning om å investere i et kryptoprosjekt, er det klokt å sette seg nøye inn i det spesifikke kryptoprosjektet man vurderer. Derfor ønsker vi å trekke frem de tre nye kryptoprosjektene vi er positive til: Wall Street Memes, Thug Life Token og yPredict som alle er tilgjengelig for forhåndssalg nå.

Grunnen til at kryptoprosjektene selger kryptovaluta på forhåndssalg er at det er svært kostbart å utvikle nye kryptovalutaer og kapitalen blir brukt til å betale for det utviklingen koster.





Beste krypto på forhåndssalg

Det kommer hele tiden nye kryptoprosjekter på forhåndssalg og det kan derfor være vanskelig å finne ut hvilket som er det beste siden alle har unike egenskaper, temaer og funksjoner.

Desto tidligere man kommer på banen i forhåndssalget, desto høyere kan avkastningen bli på sikt. Erfarne kryptoanalytikere spår godt for de tre nye kryptoprosjektene Wall Street Memes, Thug Life Token og yPredict.





- (Finixio/Finixio)





Thug Life Token

Thug Life Token er et nytt kryptoprosjekt som gjør det svært godt og blir trukket frem som et av de beste i 2023 på grunn av sin unike tilnærming til meme-mynt-universet.

Forhåndssalget pågår nå og i skrivende stund har de klart å samle inn over 800 000 dollar. En Thug-token ligger nå til prisen av 0,0007 dollar og prisen vil øke om bare noen dager. Forhåndssalget avsluttes så snart 2,058 millioner dollar er nådd, eller når den 13-dagers nedtellingen er over. Etter dette vil den eneste måten å få sikret seg THUG-token være gjennom prosjektets airdrop og fellesskapsbelønninger, eller til en høyere pris når den lanseres på børser.









Flere kryptoanalytikere spår at prosjektet vil kunne bli en stor suksess fremover og at dette kan bli den neste meme-mynten som eksploderer på grunn av dens unike tematisering rundt tidløse Thug Life-bevegelsen som først ble populær blant hiphop stjerner som Snoop Dogg på 80-tallet.





- (Finixio/Finixio)





Wall Street Memes

Wall Street Memes er et nytt og spennende meme-mynt-prosjekt som er i forhåndssalg for tiden og som allerede gjør det svært godt. Denne nye og spennende meme-mynten ble utviklet i 2021. Teamet bak prosjektet har bred erfaring innen merkevarebygging i finansverdenen, og de har nå rettet oppmerksomheten sin mot å skape relevans i kryptomarkedet.

En av grunnene til prosjektets popularitet er blant annet at det har fått milliardærers oppmerksomhet i sosiale medier som inkluderer Elon Musk. I tillegg har Wall Street Memes på kort tid klart å etablere et imponerende nettverk med over 1 million følgere på kanaler som Instagram, Twitter og andre plattformer. Per nå har deres Instagram-konto 533 000 følgere, mens antallet på Twitter er over 250 000. I tillegg har de over 100 000 følgere på sine to andre Instagram-kontoer, wallstbullsnft og wallstgonewild.

I skrivende stund har de klart å samle inn over 13,7 millioner dollar i forhåndssalget og 1 WSM token ligger nå på 0,0313 dollar.

Kurs prognosen for Wall Street Memes lover svært godt og kryptoanalytikere spår at i slutten av 2023 vil prisen ligge på over 0,05 dollar, det vil si at avkastningen kan bli god når året nærmer seg slutten. På lang sikt har kryptoanalytikere gode spådommer og ser for seg at mynten kan få en kurs på over 1 dollar i 2040.





- (Finixio/Finixio)





yPredict

yPredict er et annet nyskapende kryptoprosjekt som er til forhåndssalg for tiden. Dette prosjektet utvikler en plattform som kan brukes som hjelpemiddel i å analysere markedstrender i kryptomarkedet. Plattformen benytter AI-algoritmer som er designet for å kunne analysere markedstrendene og dermed forutsi den fremtidige prisutviklingen med god nøyaktighet.

Ved å ta i bruk denne plattformen kan kryptoinvestorer lettere ta grundige beslutninger og tjene penger på investeringene sine. De trenger derfor ikke bruke flere timer på å analysere diagrammer og grafer på egenhånd. Dette verktøyet er supert for nybegynnere, men kan også være til hjelp for erfarne kryptoinvestorer.

Ypredict-teamet består av dyktige fagpersoner innen finans, investering og trading som er lidenskapelig engasjert i å utvikle et avansert og essensielt verktøy for investorer.

Nå er salget kommet til fase 6 og i skrivende stund ligger token-prisen på 0,09 dollar. I neste fase vil prisen øke til 0,12 dollar per token, derfor lønner det seg å være raskt ute her, slik at man kan få høyest mulig avkastning.





---

Før du investerer i kryptovaluta bør du vurdere risiko og bli kjent med at det kan føre til potensielle tap. Kryptovalutamarkedet er kjent for sin volatilitet, og verdien av kryptovalutaer kan variere betydelig over kort tid.

---