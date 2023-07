Derfor er søvn en avgjørende faktor for helse og trivsel

Søvn er en av de viktigste faktorene for å opprettholde god helse og trivsel. Søvn er nødvendig for at hjernen skal fungere optimalt, og har en positiv innvirkning på minnet ditt, læringsevnen din og på evnen til å ta beslutninger. Reduksjon av risiko for alvorlige helseproblemer samt reduksjon av stress, er andre fordeler en god søvn bidrar til. Nettopp derfor er det viktig å sørge for å få nok søvn, samt et positivt sovemiljø. Det er noen enkle grep som kan tas, for eksempel å ta i bruk en god sovemaske eller regulere temperatur på soverommet. Gjør du det du trenger for å sørge for en god natts søvn?





Enkle rutiner skaper harmoni

For å få en god natts søvn, bør du følge en regelmessig søvnrutine. En god rutine vil hjelpe kroppen med å restituere seg, reparere skader og styrke immunforsvaret. Et regelmessig søvnmønster bidrar også til å regulere humør, energinivåer, konsentrasjon og produktivitet. Prøv å gå til sengs og stå opp på samme tid hver dag, selv i helgene. Unngå koffein, alkohol og andre stimulanter sent på kvelden. Unngå også skjermer som datamaskiner, telefoner og TV-er i minst 30 minutter før sengetid. Dette vil hjelpe hjernen med å slappe av og forberede deg på søvn. Sørg for at rommet ditt er mørkt, stille og har en behagelig temperatur. For mange kan det være et problem å få god søvn på lyse sommernetter eller på reise. Det kan være lurt å bruke en god sovemaske som blokkerer ut lyset, noe som vil hjelpe deg med å sovne raskere og holde deg i en dyp søvn. Et mørkt og behagelig miljø er nøkkelen til å øke produksjonen av hormonet melatonin, også kjent som søvnhormonet.





Sovemaskens magiske evner – Få bedre søvn fra nå av

Sovemasken til REZT er laget for å hjelpe deg med å få en god natts søvn. Den er laget av et mykt materiale av høy kvalitet som gir komfort til ansiktet ditt. Masken har en justerbar stropp som holder masken på plass hele natten, uansett sovestilling. Du ikke trenger å bekymre deg for at den skal gli av eller bli ubehagelig. Masken er designet for å blokkere ut lys fullstending. Den har myke puter rundt øynene slik at det ikke blir press på øyelokk eller øyenvipper. Den former seg godt rundt nesen, passer alle ansiktsformer. Slik kan du hjelpe deg selv til å få en dyp og god søvnkvalitet som bidrar til å styrke din helse, både fysisk og mentalt.