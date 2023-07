ChatGPT med overraskende kryptoprognoser for 2023

ChatGPT fra OpenAI har fått mye oppmerksomhet etter at den ble lansert i november 2022. Tjenesten er kapabel til å analysere store mengder tekst på sekundet. Dette inkluderer også oversikt over investeringsanalyser, som har ført til at flere investorer velger å benytte ChatGPT som et verktøy for deres investeringer.

Gjennom sin evne til å kunne løse de fleste oppgaver, er det ikke så overraskende at flere baserer sine investeringer ut fra ChatGPTs resultater. Vi har spurt tjenesten om kurs prognoser for kryptomarkedet i 2023 og gjentatte ganger har den lagt søkelys på følgende kryptoprosjekter med gode vekstmuligheter.





Bitcoin vil kunne nå 100 000 dollar

Bitcoin er verdens største kryptovaluta med en markedsverdi på rundt 500 milliarder dollar. Den digitale mynten har hatt en enorm prisøkning på over 60 % hittil i år og har vært et av de mest attraktive investeringsobjektene i 2023.

ChatGPT mener at oppgangen derimot er langt ifra over og bekrefter hva flere eksperter har antydet om myntens fremtid. Tekst-tjenesten som benytter seg av kunstig intelligens for å finne den mest velinformerende informasjonen, mener at kursen vil kunne overgå forrige «all time high» på 68 789 dollar og har potensialet til å stige opp mot 100 000 dollar allerede i år. Dette vil i så fall tilsi at investorer som kjøper Bitcoin nå vil kunne oppnå en avkastning på nesten 300 % fra dagens nivå.





Nye kryptoprosjekter kan gi størst gevinst

Selv om ChatGPT har vist positive prediksjoner for flere store kryptovaluta, antyder tjenesten at den største gevinsten kan finne sted hos nye kryptoprosjekter.

Gjentatte ganger er det spesielt fem kryptoprosjekter som går igjen, nemlig

Wall Street Memes

Thug Life Token

yPredict

Launchpad XYZ

Chimpzee

Wall Street Memes er et nytt kryptoprosjekt som fokuserer på humoristiske memer. De har allerede skaffet seg et stort sosialt fellesskap med over 1 millioner dedikerte medlemmer og har i tillegg fått oppmerksomhet av Elon Musk.

- (Finixio/Finixio)

Thug Life Token er et annet nytt kryptoprosjekt som fokuserer i likhet med WSM på humoristiske memer, men Thug Life Token retter seg mer mot Thug Life-bevegelsen som først ble populær med hiphop stjerner som Snoop Dogg på 80-tallet.

yPredict er en analyseplattform som ønsker å hjelpe investorer til å ta gode valg når det kommer til investering i kryptovaluta. Plattformen benytter kunstig intelligens i analysearbeidet og gir signaler til brukere om hvilke kryptovalutaer som er de beste å investere i.

Launchpad XYZ har som mål å gjøre Web3-funksjoner tilgjengelige for alle. Ideen bak prosjektet er å samle sammen alle verktøy og funksjoner på en og samme plass, slik at det blir enklere for investorer å gjøre egne veloverveide valg.

Chimpzee er et helt nytt kryptoprosjekt som skiller seg ut fra alle de andre ved at det fokuserer på å donere penger til ulike veldedighetsformål med spesielt fokus på dyrevelferd og miljø.

Fellesnevneren for alle disse prosjektene er at de fortsatt er kryptovaluta som ligger til forhåndssalg, også kalt ICO. Det betyr at myntene selges til en rimeligere pris før de på et tidspunkt blir notert på børser. Dette gir investorer muligheter til å komme tidlig inn i prosjektet og vil derfor ha en større mulighet for å oppnå svært høye fortjenester. Med tanke på prosjektenes positive fremtidsutsikter, anslår ChatGPT at disse kryptovalutaene vil kunne stige markant etter at de blir børsnotert, noe som vil skje i løpet av 2023 for alle de ovennevnte.









Forutsetningen kan bli sann

Selv om de nevnte prosjektene er svært spennende og har gode forutsetninger for vekst, er det også viktig å forstå markedspsykologiens evne til å påvirke kursutviklingen. Ifølge Visual Capitalist er OpenAI, grunnleggeren av ChatGPT, blant de 20 mest besøkende nettsidene så langt i 2023. Dette betyr at det er mange som benytter seg av ChatGPT som en slags rådgiver.

Om mange investorer mottar samme svar, kan prognosen bli en selvoppfyllende profeti. Dette er en spådom eller en profeti som går i oppfyllelse kun fordi den blir ytret. Et godt eksempel på dette er at når noen setter i gang et rykte om at en bank vil gå konkurs, vil dette kunne skje fordi folk er redde for pengene sine og deretter gjennomfører uttak. Dette kan slå banken konkurs selv om den aldri var i en slik posisjon. På motsatt side kan antagelsene til ChatGPT om at disse kryptoprosjektene vil ha en god fremtidig vekst, føre til at mange investorer velger å investere i dem. Dette vil i så fall kunne resultere i store kursoppganger.

Det er viktig å påpeke at ChatGPTs prediksjoner ikke er en fasit på hva som vil skje. Tjenesten kan ikke garantere at prediksjonene vil stemme og det er ingen garanti for positiv avkastning.





---

Før du investerer i kryptovaluta bør du vurdere risiko og bli kjent med at det kan føre til potensielle tap. Kryptovalutamarkedet er kjent for sin volatilitet, og verdien av kryptovalutaer kan variere betydelig over kort tid.

---