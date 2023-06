Bitcoin fortsetter å stige mens Wall Street Memes når $11 millioner

Wall Street Memes ($WSM) stiger samtidig som Bitcoin

Flere nyskapende kryptovalutaer fører til stor konkurranse i markedet. Wall Street Memes er et av disse kryptovalutaene som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden og som stiger på samme tid som Bitcoin.

Noen kryptoinvestorer er så positive at de går så langt som å si at det å investere i Wall Street Memes-tokenet kan gjøre deg styrtrik.









Wall Street Memes er et kryptovalutaprosjekt fra grunnleggerne av den suksessfulle Wall St Bulls NFT-samlingen. Teamet bak prosjektet har store ambisjoner for å få til en betydelig stor markedsverdi.

Det er bemerkelsesverdig at kryptoprosjektet allerede har samlet inn over 10,9 millioner dollar i løpet av kun en måned ut i forhåndssalget som startet i slutten av mai.

Wall Street Memes har på den korte tiden allerede skapt et stort fellesskap som nå består av over 1,1 millioner mennesker på deres ulike Instagram-kontoer, Discord, Telegram og Twitter. Fellesskapsmedlemmene har muligheter til å kjøpe tokens til rabatterte priser siden WSM ønsker å gi de små investorene større makt innenfor kryptobransjen.

Memes har bidratt til mye humor opp igjennom og har koblet mennesker sammen og dette er noe som Wall Street Memes ønsker å utnytte kraften av.





Wall Street Memes har flere funksjoner

Wall Street Memes tilbyr flere ulike funksjoner som støtter prosjektets misjon. Disse funksjonene inkluderer WSM-token-airdrop, Bulls NFT-samlingen og prosjektets merchandise.





WSM Airdrop

- (Finixio/Finixio)

Airdropen er aktivt i 156 dager til, og har per 28. juni 2023 36,935 deltakere. Totalt vil fem vinnere motta premier på 10 000 dollar.





Wall St Bulls NFT-samling

Wall St Bulls NFT-samlingen består av 10 000 unike digitale eiendeler som fokuserer på Wall Street på en kreativ måte. Unikheten til Wall St Bulls NFT vil øke over tid på grunn av prosjektets spesielle nytteverdi.

De som eier Bull NFT får tilgang til samlingene Wall Street Assets og Wall St Bulls.





Wall Street Memes merchandise

- (Finixio/Finixio)

WSB-merchandise vil ha en dobbel funksjon. Først vil det samle Wall Street Memes-fellesskapet. For det andre vil det bidra til å øke bevisstheten rundt merket og dets fremtidsplaner.

Produktene består av trendy T-skjorter, capser, gensere og krus. Alle produktene er tilgjengelige i WSB Merch-butikken på Wall Street Memes-nettstedet.





WSM Tokenomics

- (Finixio/Finixio)

Wall Street Memes forhåndssalget startet den 26.mai 2023 og vil bestå av 30 faser totalt. I første fase var prisen per token $0,0274, mens nå ligger prisen per token på $0,0304. (per 28. juni 2023).

Det vil være en total forsyning av tokens på 2 milliarder. Femti prosent av den totale mengden er satt av til forhåndssalget og ytterligere 30% vil bli brukt til fellesskapsbelønninger. De siste 20% vil bli brukt til likviditet. WSM-tokens kan brukes til å kjøpe og handle NFT-er.





Utviklingen til Wall Street Memes

Teamet bak Wall Street Memes er forpliktet til å bringe prosjektet online gjennom tre utviklingsfaser.

Den første fasen innebærer å opprette en sikker smart kontrakt som vil være grunnlaget for prosjektet. I løpet av denne fasen vil utviklingen av fellesskapet etableres ved å utnytte kraften til sosiale medieplattformer som Instagram, Twitter, Telegram og flere. Wall Street Memes vil også gjøre stor innsats når det kommer til merchandise for å ta merkevaren til neste nivå.

I den andre fasen vil Wall Street Memes-teamet lansere WSM-mynten. I tillegg vil WSM bli notert på CEX-er og DEX-er. Partnerskap vil strategisk etableres med påvirkere, medier og andre, og vil utnyttes til å forbedre Wall Street Memes merkevarebevissthet.

Den tredje fasen fokuserer på å utvide børsene som noterer WSM-tokens. Spesielle fordeler for WSM-fellesskapet vil bli kunngjort, der disse fellesskapsbelønningene inkluderer interaktive opplevelser, eksklusivt innhold og mer. Teamet vil fokusere på å nå en markedsverdi på 1 milliard dollar og få WSM notert på de mest populære CEX-ene.

- (Finixio/Finixio)

Wall Street Memes skiller seg ut fra andre meme-prosjekter blant annet på grunn av sitt store fellesskap, funksjoner, airdrop, merchandise og ikke minst støtten fra Elon Musk, noe som gjør at Wall Street Memes har et stort potensial for suksess. Kurs prognosen til Wall Street Memes ser også svært positiv ut.

Dette er et prosjekt som har muligheter for høy vekst, men det er alltid risiko for at dette ikke skjer også, derfor anbefales det likevel at kryptoinvestorer tar sine egne vurderinger og ikke investerer midler de ikke har råd til å tape.





---

Før du investerer i kryptovaluta bør du vurdere risiko og bli kjent med at det kan føre til potensielle tap. Kryptovalutamarkedet er kjent for sin volatilitet, og verdien av kryptovalutaer kan variere betydelig over kort tid.

---