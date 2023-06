Nye kryptovaluta å kjøpe under forhåndssalg i juni 2023

Etter en rykende god start i 2023, opplevde det brede kryptomarkedet en liten nedgang i mai. Det resulterte i at blant annet Bitcoin og Ethereum, de to største kryptovalutaene på markedet, endte i røde tall for første gang hittil i år.

Flere eksperter forventer derimot at oppgangsperioden vil gjenopptas i siste halvdel av året som følge av mer klarhet rundt de makroøkonomiske forholdene verden over, og spesielt i USA. Blir det en realitet kan man forvente at flere mindre mynter følger de store kjempene og oppnår en vesentlig prisøkning.

I jakt på høy avkastning er det flere investorer som ser mot kryptovaluta på forhåndssalg. Disse myntene vil kunne profittere godt på en oppgangsperiode i kryptovalutamarkedet. Under får du en oversikt over 5 nye kryptoprosjekter under forhåndssalg med størst vekstpotensial nå.





Wall Street Memes (WSM) – Kan bli årets hotteste meme-coin

Wall Street Memes er et nettsamfunn som bygger videre på suksessen til Reddits WallStreetBets. På kort tid har de fått over 1,000 000 følgere på deres sosiale medier, som understøtter interessen rundt prosjektet. Dette har ført til at mange tror Wall Street Memes kan følge fotsporene til Dogecoin, Shiba Inu og Pepe, som alle opplevde en enorm kursøkning etter at de ble børsnotert.

- (Finixio/Finixio)

Prosjektet er fortsatt helt i startfasen, som gir en gyllen mulighet for investorer å komme inn på et svært tidlig tidspunkt. Skulle WSM-myntene oppnå samme skjebne som de ovennevnte prosjektene vil dette kunne gi svært god avkastning for investorer som investerer i prosjektet nå.









yPredict (YPRED) – Gjør det enklere for investorer å investere i ny krypto

Kryptovalutamarkedet har vist gjentatte ganger at det er et marked som kan gi betydelige gevinster for investorer. Et tydelig tegn på dette er Bitcoin, som har steget med over 60 % hittil i år. yPredict vil gjøre det enda enklere for investorer å tjene på kryptovalutamarkedets utvikling. Plattformen tar i bruk kunstig intelligens for å gi presise analyser og markedsinnsikt.

- (Finixio/Finixio)

Plattformen vil analysere både små og store kryptovaluta og den vil gi signaler for når man burde investere i en viss mynt basert på markedstrender. Ved å investere i yPredict nå vil man ta del i et prosjekt som kan revolusjonere måten man investerer i nye kryptovaluta på.





AiDoge (AI) – Kan revolusjonere måten meme-bilder utvikles på

AiDoge er et av de mest spennende kryptoprosjektene under forhåndssalg for øyeblikket. Gjennom deres plattform, som benytter seg av kunstig intelligens, vil brukere kunne lage helt unike memes kun gjennom en tekstbeskrivelse.

- (Finixio/Finixio)

Disse meme-bildene kan lastes opp på sosiale medier, som Twitter og Reddit, som øker sjansen for at bildet går viralt. Bildet kan også omgjøres til en NFT-eiendel, som betyr at skaperen av bildet vil ha enerett til kunstverket. Investorer som kjøper AI-mynter vil ha muligheten til å komme inn i et prosjekt som tar i bruk kunstig intelligens, memes og NFT.





Launchpad XYZ (LPX) – Ta del i Web 3.0-teknologien

Launchpad XYZ gir en gyllen mulighet for investorer til å ta del i Web 3.0, som er en videreutvikling av World Wide Web og inkluderer desentralisering basert på blokkjeder. Launchpad XYZ utvikler en portal som vil bestå av dusiner av investeringsprodukter innen Web 3.0-nisjen.

- (Finixio/Finixio)

Prosjektet er i startfasen og mange analytikere forventer at myntene vil kunne stige betraktelig på tidspunktet de blir børsnotert. Dette gjør Launchpad ZYX til et svært spennende investeringsobjekt.





Deelance ($DLANCE) – Vil revolusjonere frilansbransjen

Selv om frilansmarkedet ikke er nytt, har pandemien ført til en økt etterspørsel etter frilansarbeid. Dette har ført til nye muligheter, også for selskaper. Deelance ønsker å dra nytte av utviklingen, og har utviklet en plattform som gjør det både enklere og billigere for arbeidstakere og arbeidsgivere å jobbe sammen.

Deelance er den siste på lista over de mest spennende nye kryptoprosjektene under forhåndssalg i 2023. De tar i bruk både blokkjedeteknologi, metaverse og smartkontrakter for å gi en optimal tjeneste for alle parter. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet på kort tid og de har allerede samlet inn over 1 million dollar. Lykkes Deelance vil dette kunne gi en svært høy avkastning for sine investorer.





Nye Kryptovaluta kan gi høy risiko og høy avkastning

Det er viktig å være klar over at nye kryptoprosjekter kommer med en viss form for risiko. Det er ingen garanti for at de vil bli suksessfulle. Det samme gjaldt investorer som kjøpte Bitcoin i begynnelsen, da én BTC kun kostet 10 cent. Ønsker man å oppnå svært høy avkastning, er man også nødt til å ta tilsvarende risiko. Belønningen kan derimot være verdt det. Kjøpte man Bitcoin for 100 kroner i 2010 og solgte seg ut i 2011 ville man tjent et beløp på nesten 8 millioner kroner.

De nevnte kryptovalutaene i denne artikkelen er de som blir ansett som å ha best fremtidsutsikter. Man kan redusere risikoen for tap samtidig øke sjansen for at man oppnår høy avkastning ved å spre midlene over flere av prosjektene fremfor kun én.





---

*Investeringer innebærer risiko. Sett deg grundig inn i vilkår og risiko før du investerer penger.

---