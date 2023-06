Neatsvor- Best i Test 2023

Det finnes en hel del robotstøvsugere på markedet og noen er bedre enn andre. Vi har tatt en kikk på årets testvinner fra Neatsvor, X600 Pro. Denne robotstøvsugeren har en kraftig motor, og kan både moppe og støvsuge. Den passer i små og store boliger og kommer garantert til å gi deg den hjelpen du har behov for.

Neatsvor X600 Pro (Neatsvor)

Neatsvor X600 Pro

Neatsvor X600 Pro er spesielt kjent for sin enorme sugekraft på hele 6000 PA, og anses som overlegen i sin klasse. Den kommer også med en egen app-funksjon som sørger for at du kan gjøre alt av innstillinger slik at den blir tilpasset din hverdag.

Du kan programmere den til å støvsuge og moppe gulvene dine på natten mens du sover, eller når du ikke er hjemme. Da kan du glede deg til å stå opp til et skinnende rent hjem, eller komme hjem til en støvfri bolig. Bedre blir det ikke!

Den er stillegående og kommer til på de fleste steder, også langs gulvlistene. Med en terskelrampe kan den også forsere dørterskler som er høyere enn 1,5 cm, og dermed bevege seg fra rom til rom på egen hånd.

Robotstøvsugeren fra Neatsvor har en batterikapasitet på 120 til 180 minutter og den lader seg selv når den er tom for strøm. Med appen kan du følge med på hvor langt den har kommet i arbeidet sitt og hvor mye den har igjen. Du kan faktisk sette opp hele kjøremønstret i appen slik at alle rom kan rengjøres uten at du slipper å flytte den fra rom til rom.

Dette bør du tenke på når du skal velge robotstøvsuger (Neatsvor)

Det er flere ting du bør tenke over når du skal investere i en robotstøvsuger. Det er lett å falle for fristelsen til å velge den billigste robotstøvsugeren, men det er ikke alltid det er så lurt. Egenskaper og komponentene er ulike i mange av robotstøvsugerne og de rimeligste har som regel en del færre egenskaper enn de som koster noen kroner ekstra.

Batterikapasitet

Tenk over hvor stort hjem du har og hvor stor batterikapasitet du trenger. Lite er mer ergerlig enn å kjøpe en støvsuger med et lite batteri. Da må robotstøvsugeren stadig lade og det tar relativt lang tid før boligen din er rengjort.

Sugekraft

Har du kjæledyr, eller små barn, lønner det seg med en robotstøvsuger med kraftig sugekraft slik at du er sikker på at alt av bøss, hår og støv blir fjernet. De enkleste modellene har en tendens til å kun få med seg små partikler og du må gå over med en ordinær støvsuger til slutt.

App funksjon

En god robotstøvsuger bør være enkel i bruk og ha en egen app funksjon. Med en app så kan du styre støvsugeren uavhengig av om du er hjemme eller ikke. Med tidsinnstillinger og navigasjonskart kan støvsugeren stilles inn til å rengjøre der hvor du ønsker, når det passer deg.

Sensorer

Mange hjem har både tepper og trapper og da passer det best med en robotstøvsuger som har muligheten for no-go soner og trappesensor. Da slipper du at støvsugeren tar fart ned trappene eller setter seg fast steder den ikke skal være.

Mopp og vaske funksjon

Med en robotstøvsuger som både kan vaske og støvsuge får du det beste av to verdener. Her er det viktig å sørge for at beholderen er romslig, samt at den kommer med styring av vannmengden.

Neatsvor X600 Pro (Neatsvor)

Familietesten

Vi satte Neatsvor X600 Pro på den ultimate testen og lot en familie på tre med både hund og katt prøve den.

En robotstøvsuger hadde lenge stått på ønskelisten over hjelpemidler til boligen. Mor i huset var lei av all tidsbruken som rengjøring står for. Med to voksne i hus, samt en tenåring og to kjæledyr krever det både tid og energi å holde huset over to plan rent og pent.

Far i huset, som er håndverker, kommer alltid hjem full av sagflis og pussestøv. Dette legger seg fort flere steder enn kun i gangen. Kjæledyrene er som borrelåser å regne og drar med seg alt av kvist og kvas inn i huset, i tillegg til at de røyter og legger igjen hår overalt. Når samtlige i familien også har en tendens til å gå inn og ut av huset med sko på, blir behovet for jevnlig rengjøring svært viktig og krever gjerne mer enn kun én runde med støvsugeren.

Med en robotstøvsuger fra Neatsvor som både kan rengjøre og støvsuge er sjansen stor for at dette blir årets investering. Familien er enige om at det blir spennende å se om den kan vaske like godt som når mor svinger kosten, og om den får med seg alt av støv og bøss etter familiens og dyrenes hektiske hverdag.

Oppstart (Neatsvor)

Det tok ikke lang tid fra støvsugeren var i hus til den ble tatt i bruk. Heldigvis behøver man ikke være mer enn middels teknisk for å koble støvsugeren til husets Wifi. Smart Life-appen ble lastet ned, og selv om familien ikke har stemmestyrte enheter som Google Home er det greit at den har en innebygget mulighet til å kunne kobles til.

Robotstøvsugeren startet med å skanne og kartlegge boligen slik at det ble laget et navigasjonskart. Her ble det lagret navigasjonskart for begge etasjene. Det ble også lagt til flere no-go soner i de rommene som har tepper slik at den holder seg unna dem når den mopper gulvene.

Utfordringer (Neatsvor)

Robotstøvsugeren fikk flere utfordringer både med søl fra fóret til dyrene, smuler, pussestøv, større matbiter og tørket pasta. I tillegg fikk den prøve seg på flekker fra både saft, brus og gjørme som satt på potene til dyrene. Resultatet viste seg å være enestående.

Neatsvor X600 Pro imponerte stort både når det kom til moppevask og støvsuging. Teppene ble grundig rengjort og fungerte like bra, om ikke bedre, enn en ordinær støvsuger. Dette var selvfølgelig en stor lettelse, spesielt hos mor som nå virkelig fikk se det imponerende resultatet slik at hun mer enn gjerne kan overlate rengjøringen til husets nye beste venn.

Mopp og vask (Neatsvor)

Familien var ekstra spent på hvordan robotstøvsugeren ville fungere ved trappene og styring av vannmengden når moppefunksjonen ble tatt i bruk. Boligen har fliser og laminatgulv og de var litt engstelig for at vannmengden skulle ødelegge gulvene. Den bekymringen viste seg å være unødvendig. Neatsvor X600 Pro styrer vannmengden selv og vasker grundig over alle flatene, også på kjøkkenet.

Robotstøvsugeren fikk også egen tidsinnstilling for når den skulle rengjøre. Familien tok turen ut av huset og lot den nye hjelperen regjere hjemme på egen hånd. Appen ble sjekket med jevne mellomrom og det var en sann glede å komme hjem til et skinnende rent hjem!

Lader på egen hånd (Neatsvor)

Med sin lange batteritid kan den rengjøre lenge før den må lades, og den sørger for å lade seg selv. Noe som er en stor fordel, spesielt hvis den skal rengjøre på natten. Lite er mer irriterende enn å våkne til pipelyder fordi den er tom for strøm.

Med tanke på trappene så fungerte robotstøvsugeren perfekt siden den har innebygget trappsensor slik at den holder seg trygt unna trapper og stopper på avsatsen.

Neatsvor X600 Pro er stillegående og fungerer godt over små hindringer. Den har litt problemer med ledninger hvis de ligger surret rundt på gulvet. Børstene på støvsugeren har også en tendens til å rengjøre litt ujevnt hvis lange hår surrer seg fast. Det løses derimot enkelt ved å rengjøre den jevnlig.

Neatsvor- Best i Test 2023 (Neatsvor)

De beste skussmål

Alt i alt er Neatsvor X600 Pro verdt pengene og kan trygt anbefales til både store og små familier. Den har et stilrent utseende og tar seg godt ut selv om den står til lading i stuen. Familien kan trygt enes om at nå kan gulvene i boligen alltid være rene, og det uten å gjøre annet enn å tømme støvbeholderen i ny og ne. Det er ikke den store jobben tatt i betraktning all den tiden som tidligere ble brukt på rengjøring.

Fordeler og ulemper

De fleste robotstøvsugere har både fordeler og ulemper, og med en rask titt på Neatsvor X600 Pro er det ikke mye å utsette på den. Det er ikke uten grunn at den har blitt testvinner flere ganger.

Fordeler

✅No-go soner

✅Kommer seg greit over hindringer

✅Lagrer flere etasje

✅Støvsuger og mopper

✅Lang batteritid

✅Enkel i bruk

✅Store beholdere

✅Trappesensor

✅Lader seg selv

✅Uten støvsugerpose

Ulemper

➗Lange hår fester seg til børstene

➗Støvbeholderen må tømmes

➗Må bruke litt tid på appen