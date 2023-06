Meme coins vekker stor interesse samtidig som Bitcoin stiger

Bitcoin kurs har hatt en enorm positiv utvikling hittil i år. I amerikanske dollar har kryptovalutaen steget med rundt 60 %, mens mot norske kroner har den steget med over 80 %. Dette har vært til stor glede for mange investorer.

Per dags dato er Bitcoin verdens største kryptovaluta. Med det er det naturlig at denne mynten også får mest oppmerksomhet i både gode og dårligere perioder. Likevel ser vi et tydelig tegn på at flere investorer søker mindre mynter hvor oppsiden er høyere.

Flere meme coins har steget betraktelig i kjølvannet av den brede kryptooppgangen. For øyeblikket er det mange ettertraktede meme-kryptoprosjekter under forhåndssalg, og flere investorer strømmer til for å ta del i salget.





Meme coins som er verdt å følge med på

For øyeblikket er det flere nye meme coin prosjekter som selger myntene sine både under forhåndssalget og de som allerede er børsnotert. Under forhåndssalget betyr det at investorer har mulighet til å komme seg tidlig inn i prosjektene, før de blir børsnotert og en eventuell prisstigning oppstår. På den måten vil man kunne oppnå en skyhøy avkastning dersom de lykkes.

Her er den beste meme coinen for øyeblikket:

Wall Street Memes - Er et nettsamfunn som bygger videre på Reddits WallStreetBets og populariteten av finansielle memes. De har allerede samlet over $6,4 M og er definitivt noe verdt å følge med på. Prosjektet har allerede over 1.000.000 følgere på sosiale medier.

Bitcoin har prestert langt bedre enn aksjemarkedet

Det har lenge vært stor pessimisme rundt Bitcoin og andre kryptovalutaer. Likevel viser den digitale mynten gang på gang at det er et svært lønnsomt investeringsobjekt. Hittil i år har bitcoin, i lag med flere andre kryptovalutaer, prestert langt bedre enn aksjemarkedet. S&P 500-indeksen, som består av de 500 største selskapene børsnotert i USA, har gitt en avkastning på rundt 12 % hittil i år. Med Bitcoins avkastning på 60 %, tilsvarer dette en meravkastning på nesten 50 %.

Sant skal sies at det ikke bare har vært oppturer for Bitcoin, som i en periode i fjor nådde en toppnotering på over 68 000 dollar. Flere eksperter tror derimot at mynten vil kunne nå samme nivå, og om ikke vesentlig høyere, allerede i år. Marshall Beard, chief strategy officer i kryptobørsen Gemini, uttalte til Forbes i slutten av mai at han tror Bitcoin vil kunne bryte toppnoteringsnivået allerede i år. Hvis dette skulle skje mener han veien er kort til å nå 100 000 dollar.





Investorer har øynene oppe for beste Altcoins

I lag med Bitcoin-økningen har det også vært en økt interesse for såkalte meme coins, som er en kryptovaluta som stammer fra et internett-meme eller har en annen humoristisk karakteristikk, i første halvdel av 2023. Vi har vært vitne til flere mynter som har steget betraktelig på kort tid, som inkluderer Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) og den siste sensasjonen Pepe ($PEPE).

Ser man på oppgangen og potensialet blant disse myntene, er det ikke så rart at interessen er tilstede. Spesielt dersom man jakter høy avkastning. Skrur vi tiden tilbake til 2010 var Bitcoin på et tidspunkt verdt kun 0,10 dollar per mynt. Med dagens størrelse og markedsverdi vil mynten aldri kunne gi like høy avkastning som for investorer som investerte på et så tidlig tidspunkt. En høy avkastning kan man derimot få hvis man investerer i nye, spennende kryptoprosjekter.





Andre Populære Altcoins på Markedet

AiDoge: Denne plattformen tar i bruk kunstig intelligens for å revolusjonere måten man lager krypto-memes på. I tillegg til at man kan lage helt unike memes kun ved hjelp av en beskrivelse, kan man også tjene penger på å utvikle nye memes.

yPredict: Et kryptoprosjekt som har utviklet en analyseplattform som gjør det enklere for investorer å tjene på kryptovaluta. De benytter seg av kunstig intelligens for å gjennomføre presise analyser.

Launchpad XYZ: Gjør det enklere for investorer å investere i Web3.0-teknologien. I deres portal finner man alt fra nyttetokens til NFT-er til nye salg av digitale mynter.

Deelance: tilbyr bedre løsninger for frilansjbransen. Gjennom deres desentraliserte plattform vil de gjøre det raskere, enklere og billigere for både arbeidstakere og arbeidsgivere å komme i kontakt og jobbe i lag.

*Investeringer innebærer risiko. Sett deg grundig inn i vilkår og risiko før du investerer penger.

