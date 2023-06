Er Roma virkelig verdt pengene?

Her kan man oppleve det mange vil beskrive som verdens beste mat, flott natur og ikke minst noen av de best bevarte og største europeiske kulturarvene. Her er et utvalg av grunner til hvorfor Roma vil skape uforglemmelige ferieminner.





Vandring gjennom Colosseum

Colosseum regnes som et av verdens største amfiteater. Bygget stod ferdig i ca. år 80 og rommer om lag 50 000 tilskuere. Bygget i seg selv er imponerende og kolossalt og er en av de best bevarte bygningene fra romertiden. Det er plassert i nærheten av Forum Romanum og var slik sett en sentral bygning for romerne. Her hold romerne blant annet gladiatorturneringer og dyrekamper. Colosseum ble også brukt for å henrette fanger ved å kaste de inn til dyrene, og var på denne måten et senter for underholdning blant befolkningen.

Til glede for alle kulturelskere og reisende, kan vi i dag vandre gjennom de historiske ruinene. Det finnes flere guidede turer, blant annet på www.hellotickets.no, slik at man i tillegg får med seg de beste historiene fra olditdens Roma og en historisk innføring om det imponerende bygget. Man kan også booke en hel guidet tur gjennom Colosseum i tillegg til Palatinhøyden og Forum Romanum i en og samme billett.





Kjøl deg ned med en dag på stranden

Mange liker variasjon i løpet av ferien, og med lange dager midt i Romas sentrum og hetende varme, kan det være både godt og lurt å ta en pause ved å kjøle seg ned i Middelhavet. Heldigvis er det ikke langt fra Romas sentrum til kysten og nydelige strender med krystallklart vann. En av strendene som det er verdt å besøke er Santa Marinella. Denne sandstranden ligger ca. en times kjøretur unna Roma. Her kan man bade og kose seg dagen lang, med et godt utvalg av restauranter i nærheten.

Like nord for Santa Marinella ligger havnebyen Civitavecchia hvor du blant annet finner strendene Santa Severa, Er Corsaro og Bumba Beach. Alle disse tre strendene byr på nydelige omgivelser og gode badeforhold. Nyt en lat og behagelig dag på en av strendene langs kysten av Italia, mens du lader opp til ny dag med byvandring i Roma.





Vatikanstaten

Et besøk i Vatikanstaten er så og si obligatorisk når man reiser til Roma. Verdens minste stat, som ligger midt i en av verdens mest kjente byer, byr på noen av de mest spektakulære religiøse opplevelsene. Her kan du blant annet se Det sixtinske kapellet i Vatikanmuseene, verdens største katolske kirke, Peterskirken og Petersplassen. Staten huser katolikkenes øverste leder, Paven og regnes som det mest sentrale stedet for alle verdens katolikker.

Et besøk i Vatikanstaten krever noe planlegging og et godt tips er derfor å booke inngangsbilletter på forhånd, samt en guide dersom man ønsker å få mest ut av besøket. Få en innføring i historien rundt Vatikanstaten og hva som gjør akkurat dette stedet så spesielt, mens du vandrer gjennom uslåelig vakre bygninger.





En opplevelse for den matglade

Til manges store glede finner man italiensk mat i alle deler av verden. Et av verdens rikeste nasjonale kjøkken har funnet sin faste plass blant manges liste over favorittmat, noe som absolutt er vel fortjent. Lite slår derimot å kunne smake på ekte italiensk mat og italiensk vin i Roma. Med mange ulike variasjoner av pasta og pizza, kan man være på en kulinarisk reise gjennom Romas gater. Man finner et godt utvalg av koselige og små restauranter på mange gatehjørner og torg.

En ting er å kose seg hver eneste dag med deilig italiensk mat, men å få muligheten til å selv kunne ta med seg de italienske kokkekunstene hjem til sitt eget kjøkken, er en helt annen opplevelse. Man finner flere ulike matlagingskurs i Roma, enten man vil lære seg å lage hjemmelaget pasta, eller forstå hvilke ingredienser en ordentlig italiensk pizzasaus skal inneholde. Her finnes det gode tilbud for alle og enhver, og nettopp derfor er Roma en destinasjon som er verdt hver eneste krone.