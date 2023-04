Derfor er det viktigere enn noensinne å følge med på rentenivået

Prioriter nedbetaling og sammenligning av ulike typer gjeld

Mange norske husholdninger har både boliglån, billån, studielån og ulike typer usikret gjeld. Da er det viktig å prioritere både nedbetaling og sammenligning av de ulike gjeldstypene.

· Usikret gjeld er noe som bør prioriteres både ved nedbetaling og sammenligning av vilkår. Forskjellene i renter og gebyrer kan være store, du kan bruke sammenligningstjenester og finn forbrukslån hos LoanScouter for å sørge for at vilkårene er så fordelaktige som mulig.

· Billån med sikkerhet i kjøretøyet befinner seg et sted mellom usikret gjeld og boliglån når det gjelder generelt rentenivå. Det er gunstig å prioritere rask nedbetaling av billånet hvis rentenivået er en god del høyere enn renten på boliglånet.

· Boliglånerenten følger styringsrenten relativt tett, men det lønner seg definitivt å sammenligne rentenivået mellom ulike banker. Dessuten er det mange fagforeninger og andre interesseorganisasjoner som tilbyr rabatter.

· Det er bred enighet blant økonomer om at studielån er den type gjeld som kommer sist på listen når det gjelder nedbetaling. Vilkårene er gunstige, for eksempel er det mulig å søke om betalingsutsettelse.

Å ta en grundig gjennomgang av egen gjeld vil gi deg god kontroll over privatøkonomien, noe som også åpner for refinansiering og andre grep.





Renten påvirker også andre områder i budsjettet ditt

Rentenivået vil åpenbart også påvirke andre områder i budsjettet ditt, både direkte og indirekte. Det er for så vidt også noe av hensikten med at Norges bank øker renten, da formålet er å kjøle ned økonomien og dempe inflasjonen.

Høyere rentefradrag vil ha en svært direkte effekt for alle nordmenn som har både gjeld og inntekt. Per 2023 er rentefradraget 22 %, noe som altså betyr at hvis du betaler 1000 kroner i renter, vil du «få tilbake» 220 kroner på skatten. Det er greit å ha det i bakhodet, særlig hvis renten stiger mye i løpet av året. Da kan det være nødvendig å justere skattekortet, slik at du ikke trekkes unødvendig mye skatt gjennom året.

Dessuten vil høyere renter åpenbart også påvirke kostnadsbasen for selskaper som leverer produkter og tjenester til privatpersoner. Isolert sett bør det da føre til at både varer og tjenester blir dyrere, men samtidig er det viktig å huske på at høyere renter har som hensikt å dempe inflasjonen ved å redusere etterspørselen etter varer og tjenester.

Helt til slutt er det greit å huske på at rentenivået som vi opplever i 2023 ikke er veldig høyt sett opp mot historiske tall. De siste årene har rentene vært unormalt lave, og utviklingen i renter gjennom 2022 og 2023 må derfor heller ses på som en normalisering.