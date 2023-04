Katetre for menn | Hvordan velger du riktig størrelse og type kateter

Kateterstørrelse og -typer: Hvordan finner du den rette?

Har du problemer med å late vannet? Da er du ikke alene. Vanskeligheter med, eller manglende evne til å urinere kalles urinretensjon. Det rammer menn oftere enn kvinner og kan ha flere årsaker.

Heldigvis finnes det løsninger som kan hjelpe. Selv om det er et vanskelig tema for mange menn, er det viktig at du kontakter legen din dersom du opplever vannlatingsproblemer. Det er hjelp å få - bl.a. via innovative og diskré engangskatetre.





Hvilke typer katetre finnes der?

Vannlatingsproblemer, som urinretensjon, kan skyldes flere ting, f.eks. en blokkering i urinveiene eller en svak blæremuskel. Det kan også være forårsaket av tilstander som multippel sklerose, ryggmargsskader og andre nevrogene tilstander som forstyrrer signalene mellom hjernen og blæren.

Dersom du som mann opplever problemer med å late vannet, vil løsningen ofte bestå av kateterisering med engangskatetre.

Mange menn er bekymret for at det vil gjøre vondt å føre inn et kateter, eller at det kan skade urinrøret. I dag finnes det flere innovative engangskatetre på markedet som kan gi deg en god opplevelse med kateterisering.

I motsetning til permanente katetre, kastes engangskatetre umiddelbart etter bruk, noe som gjør dem til en hygienisk løsning. Engangskatetre kan være laget av forskjellige materialer, og de kan ha ulik fasthet – noen er laget av et stivere materiale, andre av et mer fleksibelt materiale.





Velg et kateter som passer hverdagen din

Når du skal finne et riktig kateter for deg, er det først og fremst viktig at du velger den riktige størrelsen. På denne måten sikrer du at blæren din er helt tømt. De fleste voksne kateter i størrelse Ch12 (1 Ch = 0,33 mm i diameter). Det kan dog variere, og derfor er det lurt å få hjelp av helsepersonell, ofte en uroterapeut, til å velge riktig størrelse for deg.

Du bør også vurdere hvilke behov du har i forbindelse med tømming av blæren. Noen menn liker ikke å kateterisere når de er på jobb eller ute med andre, da de føler at det er vanskelig å gjøre det på en diskré måte. Her kan en løsning være et av de kompakte katetrene på markedet. Disse katetrene er inntil halvparten så store som standard katetre. De leveres klare til bruk og kan enkelt oppbevares i bukse- eller jakkelommen. Dermed kan du tømme blæren enkelt og raskt, selv om du er på farten.En del kompakte katetre kan også lukkes uten at de søler etter bruk, slik at du kan ta de med og kaste senere dersom du ønsker det.

Andre foretrekker et standard kateter i full lengde. Noen velger også å bruke forskjellig katetre avhengig av situasjonen. Ved kateterisering hjemme kan det f.eks. fungere fint med standard katetre, mens de kompakte katetrene brukes utenfor hjemmet.





Få friheten tilbake med innovative SpeediCath-katetre

Det er mange alternativer når det gjelder valg av kateter. Katetrene SpeediCath fra Coloplast er det foretrukne katetermerket blant kateterbrukere i Europa.

De innovative SpeediCath-katetrene gir hygienisk, diskré og praktisk kateterisering. Alle katetre leveres helt klare til bruk. Du trenger verken å tilsette vann eller vente på at overflaten skal aktiveres. Katetrene finnes også i forskjellige størrelser, slik at du kan finne et som passer deg.





Fordeler med SpeediCath katetre

· Glatt og jevn overflate som reduserer risikoen for skade på urinrøret

· Er overflatebehandlet og leveres helt klar til bruk i steril saltvannsløsning

· Intuitiv og enkel å bruke.





Bestill gratis vareprøver hos Coloplast Assistanse

Er du i tvil om hvilke katetre som passer for deg, eller har du spørsmål om livet som kateterbruker mer generelt?

Coloplast Assistanse er et gratis støttetilbud til deg som bruker kateter. Når du melder deg inn i Coloplast Assistanse får du tilgang til nyheter, råd og inspirasjon som kan gi deg trygghet i hverdagen som kateterbruker.

I tillegg har du mulighet til å bestille gratis vareprøver av engangskatetre, slik at du kan finne den riktige løsningen for deg.

Du får også tilgang til rådgivning fra Coloplasts erfarne sykepleiere, som kan gi deg veiledning og informasjon når du trenger det.