Lån har blitt dyrere, slik kan du redusere renten

Norges Banks styringsrente har økt med tre prosentpoeng fra august 2021 til mars 2023. Den gjennomsnittlige boliglånsrenten har fulgt hakk i hæl. Snittrenten på forbrukslån har steget fra 13,77 % i juni 2022 til 14,34 % i februar 2023, ifølge Gjeldsregisteret.

Den gode nyheten er at du kan påvirke renten på både eksisterende og nye lån. Er du villig til å jobbe litt, kan du spare mange penger med noen timers innsats.

Konkurranse er bra for lånekunder

Det finnes mer enn 150 banker i Norge som konkurrerer om å få deg som lånekunde. Konkurransen gjør at ulike banker tilbyr forskjellig rente på samme lånetype og lånebeløp. Gapet på den billigste og dyreste boliglånsrenten, for eksempel, er stort:

● Laveste boliglånsrente mars 2023: 3,64 %.

● Høyeste rente på boliglån mars 2023: 7,40 %.

Dette utgjør en forskjell på nesten 8.000 kroner i måneden hvis du har et lån på 4 millioner kroner.

På forbrukslån er de prosentvise forskjellene enda større. Her er rentegapet på et usikret lån på 200.000 kroner med fem års løpetid:

● Laveste rente mars 2023: 6,37 %

● Høyeste rente mars 2023: 23,10 %.

Har du lån i den dyreste banken, må du betale 1.500 kroner mer i måneden enn hva du må i den billigste.

De store forskjellene på utlånsrenter er noe du både kan og bør utnytte.

Sammenlign lånetilbud

Er lånet stort nok, kan du spare mange tusen kroner i måneden på å sammenligne lån og lånetilbud. Dessverre er det ikke så enkelt som å sjekke hvilken lånerente bankene oppgir på nettsidene sine. Disse rentene er kun veiledende, og du kan ende opp med å få en helt annen rente.

Det er først når du har fått et lånetilbud at du vet hvilken rente banken er villig til å gi deg. Gjelder det et boliglån, bør du kontakte hver enkelt bank du vurderer å låne av.

Du kan få gjort mye av jobben på bankenes nettsider, men det vil trolig lønne seg å ringe en kunderådgiver. Fortell at du er på jakt etter en utlåner og at du ønsker et lånetilbud. Gjør du dette i flere banker, kan du få flere lånetilbud og muligheten til å vurdere hvem som kan gi deg lavest rente.

Bruk lånetilbud som pressmiddel

Har du allerede boliglån, kan du bruke den samme metoden for å senke renten. Du kan innhente lånetilbud fra andre banker. Får du et tilbud som er bedre enn hva du har, kan du gjøre én av to ting:

Ring banken din og spør om den kan matche det beste tilbudet.

Takk ja til det nye tilbudet og be om hjelp fra den nye banken til å flytte lånet.

De fleste bankene misliker å miste kunder til konkurrentene. Kan du bevise at du kan få lavere rente i en annen bank, kan den nåværende banken din strekke seg langt for å beholde deg.

Ring og spør

Et alternativ til å innhente flere lånetilbud er å ringe en rådgiver i banken som har gitt deg lån. Vær direkte. Still rådgiveren dette spørsmålet: «Har jeg virkelig den laveste renten dere kan tilby?»

Kanskje har økonomien din endret seg så mye siden du tok opp lånet at du er kvalifisert for et annet rentenivå. Og uansett skader det ikke å spørre. Det verste som kan skje er at rådgiveren forteller deg at du ikke kan få lavere rente.

Enklere å sammenligne forbrukslån

Det er enklere å sammenligne renten på forbrukslån og refinansieringslån uten sikkerhet takket være lånemeglere. I stedet for at du sender flere lånesøknader selv, gjør lånemeglerne jobben for deg uten ekstra kostnader.

● De største lånemeglerne kan innhente nesten 30 lånetilbud.

● Alt du trenger å gjøre er å sende én søknad til megleren.

Lånemeglere lar bankene konkurrere om å gi deg lån. Banken som tilbyr den laveste renten, vinner konkurransen.

Samle smålån og kredittkortgjeld

Små forbrukslån koster mer enn større forbrukslån. Og det finnes nesten ikke annen gjeld som er like dyr som kredittkortgjeld. Det er rentepenger å spare på å samle smålån og kredittkortgjeld i et refinansieringslån.

Å refinansiere gjeld innebærer å bytte ut den eksisterende gjelden med et nytt lån. Er gjelden stor nok, kan belønningen bli mange tusen kroner til overs hvert år.

Vi kan bruke «Arne» som et eksempel. Han har to mindre forbrukslån og kredittkortgjeld.

● Til sammen er gjelden på 180.000 kroner.

● Den gjennomsnittlige renten er 21,5 %.

● Hver måned betaler han over 4.900 kroner på gjelden.

«Arne» tar opp et refinansieringslån uten sikkerhet på 180.000 kroner. Han får en rente på 9,10 %. I stedet for 4.900 kroner skal han heretter betale drøyt 3.700 kroner i rente og avdrag hver måned. Han sparer over 14.000 kroner i året på dette.

Bedre kredittscore kan redusere renten

De fleste voksne nordmenn har en kredittscore. Jo høyere denne poengsummen er, desto lettere er det å få lån. Renten på lån kan også påvirkes.

Du kan øke din egen poengsum på flere måter:

● Øk inntekten.

● Reduser gjelden.

● Unngå inkasso og betalingsanmerkning.

● Si opp kredittkortavtaler du ikke bruker.

Å forbedre kredittscoren kan sette tålmodigheten på prøve. Det kan ta tid å endre poengsummen.

Er det en god stund siden du tok opp lån? Da kan scoren ha endret seg positivt i mellomtiden. Be banken din om å utføre en ny kredittvurdering av deg. Har du fått flere poeng siden sist, bør du be om at den høyere poengsummen belønnes med lavere rente på lånet ditt.