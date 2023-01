Mest lovende, nye kryptovaluta på markedet 2022

Mest lovende, nye kryptovaluta 2022

Dash 2 Trade (D2T) – Har en av de beste forhåndssalgene i 2022

IMPT (IMPT) – Miljøfokusert krypto med høy interesse i forhåndssalget

Calvaria (RIA) – Krypto med fokus på gaming

Tamadoge (TAMA) – Meme krypto som sies snart kan konkurrere med de største innen samme nisje

Battle Infinity (IBAT) – Gaming valuta som kan bli brukt for spill og staking i Battle Infinity

Lucky Block (LBLOCK) – Krypto- og NFT-trekninger hvor det er mulig å vinne

DeFi Coin (DEFC) – Innovativ krypto som hører til DeFi Swap. Kommer med flere gode funksjoner

En nærmere gjennomgang av de mest lovende, nye kryptovaluta

Nå har du fått en kjapp presentasjon av hver krypto. Nå skal du få bli nærmere kjent med hver og en av disse. Da er det også enklere for deg å finne ut hvilken krypto som ser ut til å være den beste for deg.

Dash 2 Trade (Dash)

1. Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade er en ny og lovende kryptovaluta som akkurat nå er på forhåndssalg. Det er ikke bare vi som synes denne valutaen er lovende – D2T har hatt en av de beste forhåndssalgene i 2022. Sett til hvor mange krypto som blir introdusert hvert år, er det en imponerende prestasjon.

En anledning for den store interessen, er at det her er en krypto som vil bli introdusert på LBank Exchange etterhvert. Mange traders mener derfor at det er en god sjanse for at prisen vil gå opp over tid.

Det er totalt ni trinn på forhåndssalget og vi er i trinn to akkurat nå. I dette trinnet er prisen $0.05. I niende trinn vil prisen være $0.0662.

IMPT.io (Impt)

2. IMPT (IMPT)

Det her er en av de kryptovalutaer som fått den største hypen i år. Det er heller ikke så rart, siden den er veldig aktuell. IMPT.io har et eget økosystem, hvor du får kjøpt karbonavtrykk. Mange store kjeder er allerede tilknyttet til økosystemet, selv om den fortsatt er på forhåndssalg. Første trinn ble solgt ut veldig fort og vi er nå allerede på trinn 4 av 10. Prisen i dag er på $0.025, mens den vil være på $0.055 i tiende trinn, så det er mulighet for en god økning her.

For den som er interessert i å handle med IMPT finnes en hel community å bevege seg rundt i. Transparensen er stor og det er mulig å se for eksempel hvilke foretak som CO2 kompenserer best. Den som har kjøpt IMPT tokens vil også ha mulighet å brenne disse. Dette belønnes med delt eierskap i digital kunst, som eies sammen med kunstneren. Også disse eierandelene er mulig å trade med på plattformen.

Calvaria (Calv)

3. Calvaria (RIA)

Gaming er stekende hett akkurat nå, også innenfor kryptoarenaen. Mange traders innen krypto er gamers og derfor finnes det naturlig også en stor interesse her. Det som gjør Calvaria litt ekstra interessant, er at det finnes en god plan bak lanseringen. Man planlegger å tiltrekke seg både gamers og “vanlig” traders, og fokus på platformen er nettopp spill. Her vil det også bli mulighet for å spille gratis for den som har lyst, så her finnes det gode sjanser å samle sammen de som også er interessert i gaming, men ikke enda har turt å prøve seg på å spille så mye.

Akkurat som de to tidligere nevnte kryptovalutaene er også RIA på forhåndssalg for øyeblikket. Det vil bli en total av ti trinn, med en pris på $0.055 i tiende trinn. I dag er vi på fjerde trinn, med en grei pris om $0.025.

Tamadoge (Tama)

4. Tamadoge (TAMA)

Krypto som er basert på memes ble en greie med Dogecoin, etter at den hadde fått mye oppmerksomhet fra Elon Musk. I dag er der mange meme coins og Tamadoge er en ny kjennskap innen denne del av kryptovaluta. Siden lanseringen har TAMA hatt en god prisutvikling, hvor prisen har gått stadig oppover. Selv om det er en ny krypto på markedet, har den allerede nådd topp 5 meme coins. Det er også snakk om at den vil klatre enda mere og muligens konkurrere med for eksempel Dogecoin og Shiba Inu. Årsakene til den store kursøkningen er mange, men blant annet er ikke Tamadoge kun en meme coin. Det er nemlig også et kryptospill og et Tamavers, hvor man kan tjene kryptovaluta på å spille.

Den opprinnelige prisen på Tamadoge var $0.01. I dag ligger prisen rundt $0.02-$0.03, men den har toppet seg på over $0.16, så her finnes det godt potensiale for en videre god utvikling i pris.

battle infinity (Battle Infinity)

5. Battle Infinity (IBAT)

Som vi nevnt tidligere, finnes det en god interesse for gaming hos mange krypto traders. Battle Infinity er et eksempel på en valuta som har klart å fange interessen fra traders – og ikke bare disse, men også de som liker blant annet staking.

Her er hundre prosent fokus på spill i forskjellig form. Play to earn, så kalt P2E er en viktig del av IBAT. Det vil også staking være.

Siden volatiliteten er ganske høy for denne kryptovalutaen, har den også tiltrukket seg en del interesse fra daytraders. Den har hatt en god utvikling når også børsen har vært god, men som mange andra valutaer er den akkurat nå nede på rødt. Det gjør at mange ser en sjanse til å få kjøpt IBAT til en veldig god pris nå, fordi den er spådd til å gå opp igjen etterhvert. IBAT har en all time high på $0.0055, imens den i dag koster rundt $0.003.

Lucky Block (Lucky)

6. Lucky Block (LBLOCK)

Det her er en krypto som virkelig skiller seg ut, på en veldig morsom måte synes mange. Navnet gir deg kanskje litt anelse om hva du kan forvente deg fra denne valutaen. Når du får kjøpt Lucky Block har du nemlig mulighet for å bli akkurat Lucky. Disse coinsene gir deg adgang til trekninger hvor du kan vinne penger. Mange av trekningene har høye utdelinger, så interessen for valutaen har i perioder vært veldig høy. Kryptoprosjektet har også lansert sitt helt eget Lucky Block casino og sportsbook.

I det seneste har LBLOCK hatt et skikkelig dropp i pris, og mange traders mener at dette her er en skikkelig undervurdert kryptovaluta akkurat nå. Den har en all time high på over $0.009, imens du i dag får kjøpt den til rundt $0.002. Ganske stor forskjell i pris – og en hyggelig forskjell hvis den kommer seg tilbake.

krypt1 (defi)

7. DeFi Coin (DEFC)

DeFi Coin er neste store navn innen desentralisert valuta. I hvert fall er det hva de har planer om å bli, og vi mener at de er på veldig god vei. Selv om etablerte kryptovalutaer får mye interesse kun fra navnet sitt, har DeFi Coin fordelen at de vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer med den gamle generasjonens krypto. Dette er kryptovalutaen for neste generasjon.

For eksempel bruker man BSC, som gjør at transaksjoner ikke bare er raske, men også veldig effektiv i pris. En taks er inkludert i valutaen, og denne spleises mellom valutaens eiere og disse så kalt “liquidity pool”. Skatten må betales ved salg og er på ti prosent. Anledningen til å ta ut denne er å unngå daytraders, pluss at man vil gi tilbake noe til de eierne av valutaen som er lojal.

Oppsummering

Det er ingen tvil om at interessen for krypto er veldig høy. Mange mener at den beste veien å få pengene til å vokse ved hjelp av krypto er gjennom kjøp av ny valuta. Samtidig er det også en risiko ved dette, siden nyere valutaer pleier å være mer volatil.

Vi har prøvd å ta fram nye kryptovalutaer som vi tror har en god sjanse å ha en god utvikling i pris over tid. Som alltid skal du også lese ordentlig på om de valutaer som du er interessert i å investere i. Det er kun da du kan ta en skikkelig god beslutning.

*Investeringer innebærer risiko. Sett deg grundig inn i vilkår og risiko før du investerer penger.